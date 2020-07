Das plantas medicinais aos jogos de luzes e espelhos: Um passeio para quem não pode sair

As fronteiras praticamente fechadas têm duas consequências práticas: os residentes não podem sair da região para passar férias e os guias turísticos locais não têm trabalho. Os Serviços de Turismo quiseram tentar minorar os problemas e organizaram percursos turísticos dentro de Macau. O PONTO FINAL foi atrás do senhor Tam num percurso que passou pelas plantas medicinais de Seac Pai Vai, pelo teamLab do Venetian e pela Torre Eiffel local.

Texto: André Vinagre

Fotografias: Eduardo Martins

Parque de Seac Pai Van, teamLab e Torre Eiffel do Parisian. São estes os três pontos por onde vai passar a excursão daqueles que, impedidos de sair de Macau, continuam a querer passear. O grupo é pontual. O encontro está marcado para as 15h30 e a essa hora já estão as 15 pessoas que se inscreveram para este passeio dentro do autocarro azul que sai 15 minutos depois, do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa. Dos 15, apenas oito são adultos.

Esta é a primeira visita em inglês desde que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) lançou o projecto de excursões locais intitulado “Vamos! Macau”, em que cada residente tem direito a um vale de 560 patacas que pode ser gasto por duas vezes em diversos percursos dentro de Macau. Neste percurso em particular, cada residente tem de pagar mais 138 patacas.

Na frente do autocarro, de costas para o condutor, o senhor Tam vai tentando animar as crianças. O guia vai explicando aquilo que será visto durante o dia e acaba por se alongar nos factos históricos sobre o avião monomotor Sagres, que em 1987 voou de Lisboa a Macau, e que está hoje exposto no Parque de Seac Pai Van. Com a história, acaba por perder o público e as crianças já estão a cantar, a rir e a falar alto. Tam tenta reconquistar o público perguntando quem é que já tinha ido ao teamLab. Ouve: “Já fui lá de borla, o meu pai trabalha no Venetian”.

A FAUNA E A FLORA DE SEAC PAI VAN

Chegados ao parque onde também estão pandas, símios e aves, Tam pede que se tire uma fotografia de grupo e leva todos de seguida para a frente do avião parado em Seac Pai Van desde que Jorge Cruz Galeno, Arnaldo Alves Leal e Álvaro M. Prata aterraram ali, em 87. Aqui, pede outra foto de grupo e já há quem se queixe. “Quantas fotografias vamos tirar? Passaram cinco minutos e já tirámos duas”, diz uma das crianças em inglês. Tam ignora e pede sorrisos, que lhe são dados por trás das máscaras.

A próxima atracção turística é o trilho de plantas medicinais e aromáticas e de plantas medicinais chinesas. Por entre ‘fatsias japónicas’, ‘gleditsias sinesis’ e ‘rauvolfias serpentinas’, o grupo chega já sem fôlego ao topo do trilho, com vista para os prédios do complexo One Oasis. Depois de vista a flora, as crianças vão ver a fauna do parque, com especial atenção para os flamingos.

“As crianças estão de férias e pensámos que, como não podíamos ir a lado nenhum – nem ao interior da China nem ao estrangeiro – podíamos ter um dia fora”, diz ao PONTO FINAL Kenny, um dos poucos nascidos em Macau a participar neste percurso. Veio com a mulher e os dois filhos, que estão já com os olhos no teamLab. Também para Natalia a atracção principal será o teamLab. A russa a viver em Macau há mais de oito anos explica que, com a promoção do Governo, é possível ir ao espaço de luzes e cores do Venetian e aproveitar para ver outros lugares da região.

O canadiano Michael, que vive em Macau há uma década, conta que a sua família já foi a quase todos os sítios abrangidos pelos trajectos da DST. “Mas aprendemos muito mais com estas excursões, achamos que é muito mais interessante do que virmos sozinhos”, ressalva. Michael destaca o jardim das plantas medicinais: “Muito interessante”. “Estamos sempre à procura de coisas para os miúdos fazerem e para nós fazermos enquanto aqui estamos durante o Verão, por isso aproveitamos estes programas para explorar outras coisas de maneira mais organizada”, diz o canadiano. A sua mulher já marcou a segunda excursão a que a família tem direito.

De volta ao autocarro azul, de partida para o Venetian, o senhor Tam volta a pegar no microfone para tentar ganhar a atenção das crianças. Agora fala sobre a Torre Eiffel de Macau e compara-a à de Paris. “Já foram a Paris?”, pergunta. “Não, nem quero, só quero ficar em casa com o meu cão”, responde um dos jovens para fazer rir os amigos.

UM LABIRINTO DE ESPELHOS E LUZ

Dez minutos depois, chegado ao Venetian, o grupo é deixado num dos parques de estacionamento do complexo, enorme e vazio. Ao fundo há quatro ecrãs com um vídeo de instruções sobre o teamLab. Antes da entrada na principal atracção da tarde, o senhor Tam quer outra fotografia de grupo.

Lá dentro, o grupo dispersa imediatamente pelas luzes e espelhos das 19 salas abertas desta exposição imersiva. O labirinto começa com projecções nas paredes e tectos de imagens de uma floresta densa. Em algumas paredes vão chovendo caracteres chineses que dizem “árvore”, “pássaro” e “borboleta”, por exemplo, para que ao toque se transformem em projecções visuais de árvores, pássaros e borboletas, respectivamente. O salão central serve para pintar desenhos que depois, através de um scanner, passam a ser projectados nas paredes, com movimento.

Os visitantes vão usando os cenários para tirar fotografias. Entre as mais populares está uma sala com feixes de luz a cair do texto até ao chão, com um caminho pré-definido que está lotado de senhoras a fazer pose. A sala com raios laser e a das bolas gigantes com cores que vai mudando de cor também estão entre as preferidas.

Mais de uma hora depois, está na altura de o grupo voltar a reunir. É o senhor Tam que vai trazendo os elementos que se achavam perdidos dentro do labirinto. Próxima paragem: Torre Eiffel.

No Parisian, Tam explica que o objectivo é ver as luzes da Torre Eiffel ao entardecer, mas o dia está nublado e o efeito perde-se. No máximo, os elementos do grupo podem ir até ao sétimo andar, a base que liga a torre ao Parisian. Dali, há um elevador que leva quem quiser até ao topo da miniatura do monumento de Paris, mas isso já não está incluído na excursão. “Quem quiser subir, tem de pagar 95 dólares”, avisa Tam, provocando suspiros no público. “Pensava que podíamos ir até ao topo”, ouve-se.

A VEZ DE TAM FALAR

O guia nasceu em Macau, mas esteve 20 anos em Singapura, onde liderava excursões fotográfias. Conta com orgulho que no ano passado esteve no Quénia. Decidiu voltar para Macau no ano passado e percebeu que conhecia pouco da história da sua terra.

“Apesar de ter nascido aqui, eu não sabia muito sobre Macau. Era muito excitante, para mim, aprender a história de Macau”, afirma, sublinhando: “Tive de aprender tudo neste último ano, gostei muito”. “Quando se é criança em Macau não se aprende a história da região, que tem mais de 500 anos desde que que os portugueses chegaram”, lamenta. “Quero partilhar a minha experiência com toda a gente”, diz.

Ao regressar a Macau, deparou-se com a crise que o coronavírus deixou no sector dos guias turísticos. “Eu tinha muitas opções de carreira, mas por causa do coronavírus, perdi muitas oportunidades”, refere, acrescentando que o programa da DST tem servido, pelo menos, pare desenferrujar: “Estas excursões semanais ajudam em termos económicos e também ajudam a ir aquecendo. Estive de boca fechada durante quase seis meses, agora é a minha oportunidade de falar”.

______

Um projecto com 15 roteiros

Há 15 roteiros padrão no projecto “Vamos! Macau”, mas os pontos de cada itinerário podem ser alterados pelas agências de viagens responsáveis.

– Roteiro 1: Museu Lin Zexu; Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau; Vila da Taipa; Vila de Coloane.

– Roteiro 2: Rua da Felicidade; hall de Cultura; Travessa do Mastro; Casa de Penhores; Macao Carpentry Trade Union; Teatro Cheng Peng.

– Roteiro 3: Museu das Comunicações; Centro de Ciência de Macau; Fisherman’s Wharf; VR Zone.

– Roteiro 4: Macau Cruise; Vila de Coloane; Jardim de plantas medicinais e aromáticas.

– Roteiro 5: Central Térmica de Coloane; Igreja de Nossa Senhora das Dores; Parque de Seac Pai Van.

– Roteiro 6: Casas Museu da Taipa; Air Macau; Experiência de elaboração de sobremesas.

– Roteiro 7: Autocarro aberto; LRT; Wynn Palace; Macao Cruise.

– Roteiro 8: Granja do Óscar; COD KAWS; Backstage do The House of Dancing Water.

– Roteiro 9: Granja do Óscar; Studio City; Golden Reel.

– Roteiro 10: Jardim de plantas medicinais e aromáticas; MGM Cotai The Experience.

– Roteiro 11: Jockey Club; Grand Lisboa.

– Roteiro 12: Granja do Óscar; teamLab; Torre Eiffel do Parisian.

– Roteiro 13: Granja do Óscar; Wynn Palace; SkyCab.

– Roteiro 14: Jardim de plantas medicinais e aromáticas; Galaxy resort; Grand Resort Deck.

– Roteiro 15: Jardim de plantas medicinais e aromáticas; Granja do Óscar; Grand Coloane Resort; Experiência de elaboração de sobremesas.