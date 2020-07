Cerimónias fúnebras concluídas hoje

As cerimónias fúnebres de Stanley Ho estão a cargo de uma comissão que integra mais de cem políticos e personalidades das duas regiões administrativas especiais chinesas. Uma vigília pública decorreu ontem, realizando-se hoje o funeral.

Macau está representado nas cerimónias, a nível oficial, pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong. O primeiro Chefe do Executivo da RAEM, Edmundo Ho Hau Wah, vai também acompanhar o corpo até à sua última morada.

Outras personalidades que acompanham as cerimónias: a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, e o seu primeiro antecessor no cargo, Tung Chee-hwa – e ainda Tan Tieniu, director-adjunto do Gabinete de Ligação do Governo Central em Hong Kong.

Também na procissão de hoje vão estar: o banqueiro David Li Kwok-po; o bilionário Gordon Wu Ying-sheung; e o antigo president da Bolsa de Hong Kong, Charles Lee Yeh-kwong.

Ambrose So, president da Sociedade de Jogos de Macau, esteve ontem presente na vigília e vai também acompanhar hoje o cortejo fúnebre. Enviaram mensagens de condolências inúmeras outras personalidades, como o Príncipe Eduardo e o presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino.