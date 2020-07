Serviços de Saúde anunciam quarentena para oito contactos próximos de filipina infectada

Oito pessoas vão ser sujeitas a observação médica de 14 dias na sequência de um diagnóstico preliminar positivo a uma trabalhadora não residente que regressou às Filipinas no dia 29 de Junho. Os representantes dos Serviços de Saúde asseguraram que todos os contactos próximos fizeram o teste de ácido com resultado negativo, e que a quarentena foi implementada por precaução. Em relação à deslocação de Lei Wai Nong a Hong Kong para representar o Governo no funeral de Stanley Ho, Lo Iek Long não confirmou se o secretário para a Economia e Finanças será sujeito à quarentena obrigatória no seu regresso a Macau.

A coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença Infecciosas, Leong Iek Ho, assegurou ontem, em conferência de imprensa, que oito pessoas de contacto próximo com uma trabalhadora não residente filipina, diagnosticada preliminarmente com Covid-19, testaram negativo ao teste de ácido nucleico e vão agora cumprir 14 dias de observação médica por precaução. A trabalhadora doméstica foi diagnosticada preliminarmente com o COVID-19 em Manila depois de ter viajado no voo de repatriamento, de 29 de junho, organizado pela Menzies. No entanto, Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, assinalou que “a probabilidade de ter sido infectada em Macau é baixa”.

“Um residente de Macau disse que a sua empregada doméstica lhe telefonou para o informar de que tinha sido diagnosticada hoje [ontem] nas Filipinas com Covid-19. Tanto os quatro membros da família do empregador como as quatro pessoas que partilhavam quarto com esta cidadã filipina fizeram teste de ácido nucleico e o resultado foi negativo”, começou por dizer Leong Iek Ho, acrescentando que as oitos pessoas de contacto próximo vão ser sujeitas a observação médica de 14 dias e sujeitas a novo teste de ácido nucleico antes de receberem alta. A representante dos Serviços de Saúde frisou também que outras quatro pessoas que moravam no mesmo apartamento, mas ficavam num quarto diferente, “vão fazer o teste de ácido nucleico”.

Questionado sobre a probabilidade desta infecção ter tido origem em Macau, Lo Iek Long recordou que os oito contactos próximos deram negativo e que a cidadã filipina abandonou o território há nove dias. “Desde 29 de Junho até agora já se passaram nove dias. Recebemos essa informação e fizemos teste a oito pessoas e todos deram negativo. Por isso a probabilidade de ter sido infectada em Macau é baixa. Há maior probabilidade de ter sido infectada nas Filipinas, mas mesmo assim estas oito pessoas de contacto próximo vão fazer observação médica e testes de ácido nucleico antes de receberem alta clínica”, reforçou o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde S. Januário.

Em relação ao caso da cidadã filipina de 29 anos que viajou de Macau para Manila no dia 18 de Junho e que testou positivo à Covid-19 a 2 de Julho, Leong Iek Ho admitiu que as autoridades filipinas ainda não confirmaram a infecção. “Em relação ao caso da cidadã filipina grávida que testou positivo à Covid-19 já contactámos as autoridades sanitárias das Filipinas, mas ainda não nos confirmaram se o resultado foi positivo e por isso não temos forma de saber o percurso que fez em Macau. As Filipinas não nos confirmaram o caso e só conseguimos obter informações através da imprensa”, explicou.

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long foi ainda questionado sobre que tipo de medidas serão aplicadas ao secretário para a Economia e Finanças, caso se confirme a presença de Lei Wai Nong no funeral de Stanley Ho em Hong Kong. O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde S. Januário não adiantou pormenores sobre a possível imposição de quarentena obrigatória de 14 dias a Lei Wai Nong. “Sobre a deslocação do Secretário para a Economia e Finanças [a Hong Kong] não temos, de momento, informações. Por isso, não posso adiantar que tipo de arranjos vamos ter para o secretário. Apenas podemos advogar as informações básicas que dominamos nomeadamente as negociações que já foram decididas entre as autoridades das duas regiões. Há dispensa de algumas medidas de prevenção, nomeadamente a dispensa de quarentena para oficiais em serviço [no caso de Zhuhai], mas isso não dispensa a realização de testes de ácido nucleico ou declaração do percurso. Temos de ter todas as informações para podermos definir que medidas vamos adoptar, ainda não temos a certeza de que o Secretário vai deslocar-se a Hong Kong. Cada caso é um caso”, referiu Lo Iek Long.

No entanto, uma fonte do Governo de Hong Kong assegurou ontem à TDM – Rádio Macau que Lei Wai Nong será dispensado da quarentena obrigatória à chegada a Hong Kong, onde irá participar nas cerimónias fúnebres de Stanley Ho, que começam hoje.

Corredor especial com Hong Kong não será prolongado além de 16 de Julho

A representante da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Lau Fong Chi, assinalou também em conferência de imprensa que o acordo entre Macau e Hong Kong para a criação de uma ligação ao aeroporto internacional da região vizinha termina a 16 de Julho e que não prevê o seu prolongamento. “Desde sempre que dissemos que o corredor especial entre Macau e Hong Kong ia estar aberto entre 17 de Junho e 16 de Julho. Este período já tinha sido anunciado como resultado das negociações com as autoridades de Hong Kong”, afirmou a chefe da Divisão de Relações Públicas da DST. Por isso, “os residentes de Macau devem aproveitar bem a embarcação especial e as pessoas que estão retidas em Macau também”, frisou Lau Fong Chi.

Em relação ao número de pessoas que já utilizou o corredor marítimo, Lau Fong Chi indicou que 1267 residentes de Macau regressaram ao território e que no sentido inverso houve 670 pessoas que saíram de Macau. Até ao momento ainda há 1684 residentes inscritos para regressar. A terminar, Lau Fong Chi frisou também que a última embarcação para Macau do dia 16 de Julho parte às 23h00 de Hong Kong. Já no sentido inverso, o último barco para o Aeroporto Internacional de Hong Kong parte do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa às 19h00.