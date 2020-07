Lei de segurança nacional mais severa em Hong Kong do que em Macau

Há 11 anos a separar a lei de segurança nacional de Macau e a lei de segurança nacional de Hong Kong. Segundo analistas ouvidos pelo South China Morning Post, a lei de Macau é menos agressiva do que aquela que Pequim preparou para a RAEHK e que entrou em vigor a 30 de Junho.

A lei de segurança nacional imposta por Pequim a Hong Kong é mais rígida do que aquela que entrou em vigor em Macau em 2009. Esta é a análise de um grupo de analistas ouvidos pelo South China Morning Post. As diferenças têm a ver com a tipologia dos crimes, as penas e a influência que Pequim pode ter nas regiões.

Uma das diferenças apontadas tem a ver com o número de crimes que contemplados nas leis das duas regiões administrativas especiais da China. A lei de Macau proíbe sete tipos de crimes: traição, secessão, sedição, subversão, roubo de segredos de Estado, actividades de organismos políticos e ligações de organismos políticos estrangeiros com organismos locais. Já Hong Kong criminaliza a secessão, a subversão, o terrorismo e o conluio com forças políticas estrangeiras.

Apesar de a lei de Macau proibir um maior número de crimes, as sanções são mais benevolentes. Se em Macau a pena máxima é de 25 anos de prisão, na região vizinha a pena pode ir até à prisão perpétua. Em Hong Kong, as penas dependem do nível de participação e do quão severo for o nível do crime, conceitos que o jornal diz serem pouco claros.

Camões Tam, professor na Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), disse ao South China Morning Post que a classificação da tipologia de cada crime é mais clara na lei de Macau e as penas mais brandas. “Os redactores tiveram de cumprir as normas do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que procura o equilíbrio entre proteger a segurança nacional e salvaguardar os direitos dos residentes”, justificou Camões Tam.

O crime de terrorismo está presente na lei de Hong Kong, mas ausente da lei de Macau. No diploma que Pequim impôs a Hong Kong, actos como destruir transportes públicos são considerados como terrorismo.

Outra das diferenças é que a lei de Hong Kong abrange todos os cidadãos que, à luz deste diploma, violem a segurança nacional. Em Macau, a lei diz que estão apenas abrangidos os residentes da região. Camões Tam explicou que a lei de Macau entrou em vigor em 2009, numa altura em que não havia tensões sino-americanas e em que a China organizava as Olimpíadas de Verão, em Pequim, e preparava os Jogos Olímpicos de Inverno, em Xangai, de 2010. “Na procura por uma imagem internacional favorável, não havia razão para Pequim apertar mais o controlo sobre Macau e regular os estrangeiros”, apontou Tam.

Outra das diferenças entre as leis das duas regiões tem a ver com o crime de secessão. Em Hong Kong, actos não violentos podem constituir o crime, mas em Macau não. Desde que entrou em vigor a lei de Hong Kong, já foram detidas dez pessoas suspeitas de secessão depois de terem mostrado bandeiras a pedir a independência do território. A lei da região vizinha diz que a secessão cobre actos que visem a separação da cidade em relação à China, quer pela força quer por ameaça de usar a força.

O South China Morning Post cita um relatório de Carole Petersen, professora da Faculdade de Direito da Universidade do Hawai, e que deu aulas de Direito em Hong Kong entre 1989 e 2006: “Simplesmente defender mudanças territoriais em discursos ou manifestações não constitui automaticamente uma ameaça à integridade territorial e à segurança nacional do país”.

O artigo chama também a atenção para o facto de Hong Kong ter agentes do interior da China a fazer cumprir a lei, enquanto que em Macau são as autoridades locais a garantir que a lei de segurança nacional é cumprida. A justificação está, segundo Wang Yu, professor de Direito na MUST, na capacidade dos agentes de Pequim: “Os esforços anti-terroristas da China ao longo dos anos equipou os agentes do continente com a capacidade de lidar com novas tendências de crimes que envolvem tecnologias avançadas e laços complicados com forças estrangeiras”. Para Wang Yu, ter agentes do interior da China é “benéfico” para Hong Kong. “Em Macau não é necessário porque já estamos a fortalecer as nossas forças policiais”, acrescentou.

A última grande diferença entre as leis de segurança nacional das duas regiões tem a ver com o facto de, em Hong Kong, em casos extraordinários, os suspeitos poderem ser extraditados para o continente, o que não acontece em Macau. Luo Weijian, director do Centro de Estudos do Direito Constitucional e Lei Básica da Universidade de Macau, explicou ao jornal que “Pequim tem mais confiança na capacidade administrativa de Macau no que toca a controlar ameaças à segurança nacional”.