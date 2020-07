População de golfinhos recuperou após interrupção marítima entre Macau e Hong Kong

A interrupção das rotas marítimas entre Macau e Hong Kong, no início do mês de Fevereiro, contribuiu para a recuperação “quase instantânea” da população de golfinhos brancos no Delta do Rio das Pérolas. A revelação foi avançada pela bióloga marinha Lindsay Porter, que propôs uma colaboração mais estreita com as autoridades de Macau no sentido de preservar o habitat natural destes animais.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A população de golfinhos brancos no Delta do Rio das Pérolas recuperou de forma “quase instantânea” após a interrupção das rotas marítimas entre Hong Kong e Macau, no início do mês de Fevereiro, devido à pandemia da Covid-19. Em declarações à Macau News Agency, a bióloga marinha Lindsay Porter assinalou o aumento no número de crias de golfinho com a redução dos níveis de ruído subaquático nas rotas utilizadas pelos barcos da Turbojet e da Cotai Water Jet.

“Nos últimos 20 anos houve um declínio no número de golfinhos que víamos nas águas de Hong Kong, onde a maioria dos meus estudos se baseia. Mas o mais alarmante é que o número de nascimentos e o número de crias de golfinhos que sobrevivem são cada vez mais menores”, começou por dizer Lindsay Porter, citada pelo referido portal.

Convidada para ser oradora principal numa palestra da USJ sobre diferentes espécies de mamíferos marinhos nas águas de Macau, Lindsay Porter estuda a população de golfinhos na região há mais de 25 anos. De acordo com dados avançados por investigadores chineses, Hong Kong tem cerca de duas centenas de golfinhos nas suas águas. Para a bióloga, uma das principais ameaças às espécies de mamíferos marinhos em Hong Kong são as rotas diárias de ferrys que fazem o percurso até Macau e outros portos da China continental no Delta do Rio das Pérolas.

“Antes da interrupção das rotas devido à pandemia tínhamos barcos para Macau a cada sete minutos num fluxo constante de tráfego marítimo. Quando o transporte marítimo entre Macau e Hong Kong foi interrompido, em Fevereiro, foi incrível constatar a forma, quase instantânea, com que os golfinhos e os botos começaram a surgir e a ocupar estas rotas dos ferrys”, assinalou a investigadora, reforçando que o ressurgimento de exemplares nesta área está relacionado com a ausência do ruído dos motores. “É notável porque normalmente quando fazemos pesquisas nessas áreas temos que evitar esses barcos e ter muita atenção porque se deslocam a altas velocidades. Agora não há ruído subaquático provocado pelos motores e temos imensos golfinhos e botos à nossa volta em locais que seriam improváveis para observação”, constatou Porter.

Segundo os resultados da pesquisa levada a cabo pela equipa de Lindsay Porter, a bióloga marinha constatou que há uma relação entre a redução dos níveis de ruído subaquático e o alto número de crias de golfinho que nasceram nos últimos meses. Apesar desta relação, Porter observou que a morte de cinco golfinhos nas últimas semanas demonstra que a interrupção das rotas marítimas não foi suficiente para a protecção da espécie.

Defensora do Plano de Acção de Emergência para a População do Delta do Rio das Pérolas do Golfinho Branco Chinês, proposto pelo World Wide Fund (WWF) de Hong Kong no passado mês de Junho, Lindsay Porter pediu às autoridades de Hong Kong a criação de uma Área de Gestão e Conservação de Golfinhos nas águas ocidentais e meridionais de Lantau até 2024.

Para a investigadora, estas zonas ao longo da costa de Lantau apresentam condições favoráveis à conservação de golfinhos devido à abundância de alimento. Lindsay Porter assinalou também que a área tem sido apontada como “particularmente importante” para as espécies de mamíferos marinhos desde 2015, quando houve uma migração em massa de devido às obras de expansão do Aeroporto Internacional de Hong Kong e a construção da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

“O WWF assumiu esta questão como uma missão fundamental. Muito do trabalho que fiz foi usado para o plano de emergência deles. Queremos aproveitar o momento para dar um impulso no sentido de salvar alguns dos habitats naturais dos golfinhos porque continuamos a vê-los morrer à nossa frente. É muito frustrante porque só precisamos de um plano coordenado para aliviar a pressão sob estas espécies ameaças e providenciar-lhes mais condições de sobrevivência”, assinalou.

Em declarações ao referido portal, Porter sugeriu também mais cooperação entre Hong Kong e as autoridades de Macau para estudar a população de golfinhos nas águas locais. “A nossa pesquisa é dividida principalmente em três jurisdições, Macau, China continental e Hong Kong. Os investigadores de Hong Kong sempre tiveram enormes desafios para trabalhar no estuário do Delta do Rio das Pérolas na jurisdição chinesa, mas conseguiram fazer algum trabalho de colaboração com alguns institutos”, frisou.

Sobre o trabalho realizado entre Macau e Hong, Lindsay Porter destacou a importância dos estudos levados a cabo na região através de gravadores acústicos subaquáticos que permitiu a monitorização da população de golfinhos, assim como a abundância de outras espécies de peixes, que estão na base da alimentação dos golfinhos, como a corvina. “[Há 25 anos] que acompanho golfinhos de forma individual no estuário do Delta do Rio das Pérolas de Hong Kong. Podemos identifica-los individualmente só pela cor e pelo formato da barbatana. Com um serviço de barco que fosse mais frequente, poderíamos acompanhar todos os exemplares ao longo de mais anos. Eu, por exemplo, acompanhei o crescimento de golfinhos ao longo de 20 anos”, concluiu.