Pequim não precisa de Hong Kong e Macau para promover ‘Um País, Dois Sistemas’, diz Jason Chao

A entrada em vigor da lei de segurança nacional na antiga colónia britânica foi “um momento triste” e uma demonstração de que Pequim tem um controlo “efectivo” sobre Hong Kong, afirmou o activista à Rádio Macau.

O activista Jason Chao acredita que Pequim já não precisa que Hong Kong e Macau provem que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ funciona, no âmbito da estratégia de unificação do país, mas a situação terá consequências ao nível das liberdades.

“Acreditamos que a erosão de direitos e liberdades vai não só continuar, mas também ser acelerada, porque a China já não precisa de Hong Kong e Macau para promover o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’. Portanto, é muito provável que as autoridades de Macau incorporem na legislação local alguns elementos da lei de segurança nacional de Hong Kong,” disse Jason Chao, em declarações à Rádio Macau.

De acordo com o activista, uma das possibilidades é que o território venha a alterar a forma como é definido o crime de secessão. Em Macau, a lei de defesa da segurança do Estado determina que é preciso actuar “por meio de violência ou através da prática de outros meios ilícitos graves”. Porém, o diploma em Hong Kong estipula que o crime de secessão pode “ou não” implicar “o uso de força” ou “ameaça de força”, referiu Jason Chao.

O antigo presidente da Associação Novo Macau não espera, no entanto, que o território venha a ter uma agência do interior da China para lidar com a segurança nacional, como Hong Kong terá. “As autoridades de segurança de Macau têm sido muito obedientes à China. Vão fazer o que quer que Pequim lhes peça, por isso talvez não haja uma forte necessidade de enviar alguém para Macau para abrir um gabinete. E todos sabemos que há muito que a China tem agentes de segurança nacional em Hong Kong e Macau. A questão é a transparência”, frisou.

O activista também não antevê um grande impacto na actuação do campo pró-democracia de Macau, por entender que estes activistas já vivem num ambiente “socialmente repressivo”. “Embora nem toda a gente tenha de se candidatar, aqueles que quiserem concorrer a um lugar na Assembleia Legislativa vão ter de, pelo menos, ter em conta o que pensa a maioria da opinião pública sobre os desenvolvimentos em Hong Kong. Podemos ver que eles tendem a sugerir um certo tipo de apoio a Hong Kong em termos gerais, mas tendem a não tocar em assuntos concretos”, disse à Rádio Macau.

Jason Chao admite ainda a possibilidade de as autoridades locais reforçarem a supervisão dos candidatos a deputados nas eleições do próximo ano, mas não antevê grandes efeitos por não acreditar que alguém que apoie abertamente o movimento pró-democracia em Hong Kong concorra a um lugar no hemiciclo. Para o activista, a entrada em vigor da lei de segurança nacional na antiga colónia britânica foi “um momento triste” e uma demonstração de que Pequim tem um controlo “efectivo” sobre Hong Kong. “A declaração do Governo de Hong Kong sobre a ilegalidade de slogans como o ‘libertar Hong Kong, revolução dos nossos tempos’ pode não ser necessariamente reconhecida em tribunal. Mas as autoridades de Hong Kong podem usar as liberdades excessivas que têm para deter uma pessoa de que não gostem e enviá-la para julgamento. Vão obrigar a pessoa a passar pelo sofrimento de um processo criminal e isso será mais do que suficiente para criar um efeito dissuasor”, alertou.

Apesar de acreditar que a população de Hong Kong não vai desistir dos seus ideais, Jason Chao espera um aumento da emigração no território, sobretudo de jovens, porque é “mais difícil” para aqueles que já têm uma carreira ou estão a pagar uma casa. “Acho que muitos pais vão enviar os filhos para a Europa ou os Estados Unidos”, afirmou o activista, acrescentando ainda que irá avaliar “cuidadosamente” os riscos antes de decidir viajar para Hong Kong ou Macau.