Obras no Metro Ligeiro e Galaxy geram dúvidas no tribunal

A juíza que está a julgar o caso de alegada corrupção no Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) quer saber se a Sociedade do Metro Ligeiro e a Galaxy têm obras feitas por uma das empresas envolvidas no processo.

A questão foi levantada na última sessão de julgamento após uma testemunha do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) ter voltado a defender que a companhia, usada em dois pedidos de fixação de residência por supostos quadros gerentes, era de fachada e não fez qualquer obra de relevo, informação contrária do que foi declarado ao IPIM.

“Não tinha pessoal. Como podia empreitar obras?”, referiu a testemunha, confirmando depois ao tribunal que o CCAC nunca apurou junto da Metro Ligeiro, nem da Galaxy, se era falsa a ligação à Companhia de Engenharia de Instalação de Equipamentos Hunan (Macau Limitada), como alega a acusação, refere a Rádio Macau. No ofício, a juíza que preside ao colectivo, Leong Fong Meng, pede às duas empresas para “fornecerem os dados respeitantes à execução (ou não) de obras pela Hunan, entre 2013 e 2015”.

São sete os arguidos envolvidos nestes dois pedidos de imigração, todos acusados de falsificação de documentos, com destaque para o empresário Ng Kuok Sao e a mulher, Wu Shu Hua. A defesa da arguida, a cargo de Kwong Kuok On, alega que há documentos que mostram que a empresa fez obras. O advogado falou também em “dois pagamentos” da Galaxy que terão sido recebidos pela empresa em 2013.

Para mostrar que a sociedade não pagava salários nem tinha contratos, o CCAC destacou 12 contas bancárias abertas que, na sua maioria, não registavam movimentos, tendo algumas sido criadas apenas para empréstimos. A defesa alega que um desses empréstimos está relacionado com as obras do Galaxy, tendo sido mostrado à testemunha uma carta que terá sido enviada à Direcção dos Serviços de Economia em que a empresa pede 1,7 milhões de patacas para aquisição de equipamentos para realizar uma empreitada no hotel-casino. “É estranho”, observou a juíza, admitindo que “o conteúdo pode não ser verdadeiro”. “O Ministério Público pode investigar a veracidade para ver se está relacionado com falsificação de documentos”, sugeriu.

Miguel Ian, antigo dirigente do IPIM, é também acusado de falsificação de documentos nos pedidos de residência. Um dos casos envolve uma clínica, que acabou por perder a licença dos Serviços de Saúde depois de várias irregularidades, como a prescrição de medicamentos fora do prazo e contrabandeados. Os profissionais que estariam a trabalhar na clínica também não seriam os que estavam inscritos nos Serviços de Saúde, segundo a Rádio Macau.