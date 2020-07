Jornalistas de Hong Kong obrigados a navegar à vista com lei de segurança nacional

Com a lei de segurança nacional imposta por Pequim em Hong Kong, os jornalistas estrangeiros na região dizem que é preciso encontrar as “linhas vermelhas” para que estas não sejam ultrapassadas. Ainda que não sejam claras as implicações da lei para a liberdade de imprensa na RAEHK, é importante que não haja auto-censura, advertiu Antony Dapiran, no painel reunido pelo Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong para o debate sobre as interferências da nova lei na imprensa de Hong Kong.

Sem uma linha clara que defina os limites que a lei de segurança nacional de Hong Kong quer impor à imprensa, os jornalistas da região vizinha vêem-se obrigados a navegar à vista e a esperar que haja casos concretos a chegar aos tribunais da região. O painel de debate organizado ontem pelo Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC), conduzido pela presidente do FCC Jodi Schneider, contou com a presença de Sharron Fast, subdirectora do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade de Hong Kong, Antony Dapiran, advogado e autor, e Keith Richburg, antigo correspondente do Washington Post na região. “Esta é uma nova realidade e temos de encontrar formas de navegar à volta dela”, indicou Richburg.

Na lei de segurança nacional que entrou em vigor em Hong Kong na passada semana, há quatro artigos que visam directamente a imprensa. O artigo 9.º diz que o Governo da RAEHK “deve tomar as medidas necessárias” para “aumentar a comunicação com o público, a orientação, a supervisão e a regulação em matérias referentes à segurança nacional, incluindo aquelas que tenham a ver com escolas, universidades, organizações sociais, media e internet”. O artigo 10.º diz que a RAEHK deve “promover” a lei de segurança nacional através de escolas, universidades, organizações sociais, media e internet, com o intuito de “aumentar a sensibilização” da população para o “dever de obedecer à lei”.

O 41.º artigo da lei de segurança nacional imposta em Hong Kong diz que, no caso de um julgamento ter a ver com “segredos de Estado”, esse julgamento será feito à porta fechada, sem que a imprensa possa estar presente. Já o artigo 54 prevê que as autoridades de Hong Kong tomem as “medidas necessárias para fortalecer a gestão” de órgãos de países estrangeiros, como “organizações não-governamentais e agências noticiosas de países estrangeiros”.

Sharron Fast, especialista na área jurídica do jornalismo, começou por falar do artigo 10.º: “Como é que se satisfaz esse dever de promover este tipo de lei? Estas questões são muito desconfortáveis e incertas em termos de o que é que podemos fazer para promover a lei de segurança nacional”. Sobre o artigo 41, a professora universitária disse que é preciso que as autoridades esclareçam o que é um “segredo de Estado”. O artigo 54 também mereceu interrogações por parte de Sharron Fast: “o artigo 54, que fala sobre fortalecer a gestão em órgãos de comunicação estrangeiros em Hong Kong. Como é que isso se fará? Quais são as possibilidades?”. As incertezas relativamente aos artigos que mencionam a imprensa são várias, mas, para Fast, “existe a possibilidade de que outros artigos venham a ser aplicados à imprensa”.

AS LINHAS VERMELHAS QUE AINDA SÃO INVISÍVEIS

Keith Richburn, director do centro de estudos de Jornalismo e Media da Universidade de Hong Kong e antigo correspondente do Washington Post, começou por dizer que “durante muito tempo, Hong Kong era vista como uma lufada de ar fresco [na Ásia], onde se podia fazer jornalismo livremente” e que agora, com a lei de segurança nacional, “estamos a ir na direcção de todos os outros países na Ásia e possivelmente na direcção da China continental”.

Para Richburn, que foi correspondente também em Pequim, Jacarta e Banguecoque antes de chegar a Hong Kong, “o segredo é saber como operar perante a lei”. “A primeira dica é perceber onde estão as linhas vermelhas, para que nos possamos aproximar delas sem que as ultrapassemos”, afirmou, explicando: “Há certas maneiras de podermos escrever sobre as coisas sem que a ira do Governo nos caia em cima, fazendo com que os leitores percebam de que é que estamos a falar”. “Esta é uma nova realidade e temos de encontrar formas de navegar à volta dela”, afirmou.

Keith Richburn falou também da falta de definição do conceito de “segredo de Estado”. “O que é segredo? Não sabemos o que será considerado um documento secreto”, referiu, exemplificando: “Na China, vários jornalistas arranjaram problemas por estarem na posse de documentos secretos. Em muitos casos, o documento foi-lhes dado por alguém e no dia seguinte a polícia estava a bater à porta e sabia perfeitamente onde ir buscar os documentos”.

O PERIGO DA AUTO-CENSURA

“A auto-censura em demasia é ceder, é dar-lhes uma vitória fácil”, afirmou Antony Dapiran. O autor do livro sobre os protestos em Hong Kong, “City on Fire: The Fight for Hong Kong”, indicou que “até que seja claro, através de uma decisão dos tribunais, que diga o que é permitido e o que não é permitido, eu continuaria a falar, a escrever e a ‘tweetar’ e tudo o que sempre se fez aqui”. Porém, “cada um terá de analisar qual é a sua tolerância ao risco”.

Desde a entrada em vigor da lei de segurança nacional, vários residentes de Hong Kong eliminaram as suas contas nas redes sociais. Na opinião de Dapiran, “o facto de as pessoas poderem estar demasiado cautelosas ou a fazer auto-censura, apagando as contas nas redes sociais, trará prejuízo para Hong Kong e para a cultura de liberdade de expressão”.

“O perigo não é continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer, mas sim retraíramo-nos com medo da tal linha vermelha”, afirmou Keith Richburn. “Vamos esperar que haja casos concretos para ver onde estão as linhas vermelhas. O problema é que eles nunca vão ser específicos e dizer-nos onde está a linha vermelha”, ressalvou.

Sulu Sou quer que Governo proteja liberdade de imprensa em Macau

Numa interpelação escrita endereçada ao Executivo na segunda-feira, o deputado Sulu Sou pediu a “protecção da liberdade de imprensa”. O democrata lembrou que, desde o início do mandato de Ho Iat Seng como Chefe do Executivo, já aconteceram várias eventos – como a entrada em funções de vários responsáveis do Governo, como a nova directora do Gabinete de Comunicação Social, Inês Chan – sem que os órgãos de comunicação social tivessem sido chamados. Em substituição, critica o deputado, o Governo tem divulgado apenas comunicados, fotografias e vídeos dos momentos. “Objectivamente, isso não ajuda o Governo a diminuir a distância com o público”, refere Sulu Sou na interpelação, pedindo que o Executivo explique quais os critérios que são usados para decidir quais os tipos de assuntos que merecem a realização de conferências de imprensa. O vice-presidente da Associação Novo Macau quer também esclarecimentos sobre a eficácia dos porta-vozes do Governo e dos mecanismos de contacto com a imprensa por parte dos vários departamentos. Na interpelação, o deputado falou ainda sobre a TDM, perguntando ao Executivo quando é que será feita a revisão dos seus estatutos legais, direitos e obrigações, à luz do princípio da garantia de independência editorial.

Jornalistas advertidos sobre como reportam apelos pela independência de Hong Kong

Jornalistas estrangeiros que trabalham em Hong Kong podem ser expulsos caso “cruzem a linha” ao reportarem pedidos pela independência do território, avisou ontem um membro do principal órgão consultivo do Governo chinês. Charles Ho, membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, avisou que o tema constitui uma linha vermelha para as autoridades.

“Se promoveres apelos pela independência de Hong Kong, é óbvio que serás expulso”, disse Ho, que também é chefe do grupo de imprensa de Hong Kong Sing Tao News Corporation, citado pela imprensa local. “Hong Kong continuará a gozar de liberdade de expressão e os jornalistas ainda serão capazes de reportar sobre questões de independência, mas não deverão ser vistos como motivadores da causa”, acrescentou.

A China aprovou a lei de segurança nacional de Hong Kong, na semana passada, visando punir “actos de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras para pôr em risco a segurança nacional”. A nova lei exige ao Governo de Hong Kong que reforce a “orientação, supervisão e regulamentação” da imprensa local.

O documento surgiu após repetidas advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong, abalada em 2019 por sete meses de manifestações em defesa de reformas democráticas e quase sempre marcadas por confrontos com a polícia, que levaram à detenção de mais de nove mil pessoas. As autoridades chinesas criaram também um novo “gabinete para salvaguardar a segurança nacional”, ao qual concedeu amplos poderes “para fortalecer a gestão e os serviços” da imprensa estrangeira.

Em resposta à legislação, bibliotecas da região semiautónoma removeram já livros de figuras da pró-democracia, como do activista Joshua Wong e da política Tanya Chan. Em 2018, as autoridades de Hong Kong negaram a um jornalista do jornal britânico Financial Times o visto de trabalho, depois de ele ter organizado uma palestra no Clube de Correspondentes Estrangeiros da cidade com o Joshua Wong.

