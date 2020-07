Chan Hong quer mais conhecimento na separação de resíduos e reciclagem

Em 2019, a quantidade de resíduos sólidos urbanos em Macau atingiu 550.000 toneladas, enquanto que os resíduos por habitante ascenderam a 2,24 quilogramas por dia, valor mais elevado em comparação com as cidades vizinhas. Estes números demonstram que Macau produz uma grande quantidade de resíduos sólidos, o que vai contra o desenvolvimento sustentável da cidade e respectiva protecção ambiental, considera Chan Hong.

A deputada recorda que as autoridades começaram a promover um programa de reciclagem e separação de resíduos em 1999, tendo lançando, ao longo dos anos, vários programas dedicados à protecção ambiental. No entanto, segundo o relatório ambiental de 2019, a taxa de recuperação de resíduos em Macau é de 16,8%, tendo sido registado um declínio comparativamente a 2018, o que vem demonstrar que os residentes não têm o conhecimento adequado relativamente à redução espontânea de resíduos e reciclagem classificada. O lixo é classificado em caixas de reciclagem com três cores, mas não são processados de acordo com os requisitos apropriados. A título de exemplo, a deputada destacou os diferentes processos entre latas de ferro e alumínio, bem como as garrafas de plástico e papéis de embrulho, material que frequentemente é misturado mas que é processado de forma diferente.

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Chan Hong questiona os resultados do trabalho da reciclagem estabelecido em Macau há mais de 20 anos, pedindo uma análise cuidadosa e o estabelecimento de uma meta para melhorar os resultados actuais.

A deputada refere também que a indústria da reciclagem questionou a qualidade da rede de reciclagem existente no território, considerando-a inadequada e com medidas de apoio pouco eficazes. “A indústria de reciclagem de Macau está a diminuir e é difícil sobreviver. Como é que as autoridades vão melhorar em termos de rede de reciclagem?”, questionou.

Chan Hong destacou ainda um relatório de uma associação local que mostrou, no ano passado, que 76% dos inquiridos não fazem separação do lixo doméstico, o que revela uma “falta de consciência” em termos de classificação da reciclagem. “Que publicidade está a ser feita ao nível da educação para a protecção ambiental, triagem e reciclagem de resíduos?”, perguntou também a deputada.