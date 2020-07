UMAC e NKOIL vão colaborar no desenvolvimento de uma cidade inteligente

No sentido de fortalecer a colaboração para a construção de uma cidade inteligente no território, a Universidade de Macau e a Companhia Nam Kwong assinaram um acordo de cooperação estratégica para o desenvolvimento de tecnologia relacionada com a distribuição energética e comunicação de redes. O acordo prevê também a criação de um mecanismo de comunicação regular entre as duas entidades de forma a fortalecer a cooperação na formação de talentos.

A Universidade de Macau (UMAC) e a Nam Kwong Petroleum & Chemicals Co., Ltd (NKOIL) assinaram um acordo de cooperação estratégica para o desenvolvimento e optimização de tecnologia, no sector energético e da comunicação de redes, no sentido de providenciar as bases para a construção de uma cidade inteligente em Macau. O acordo assinado na semana passada prevê a “promoção e comercialização dos resultados da pesquisa”, assim como a “formação de talentos” para a criação de “uma cidade inteligente em Macau”.

“Esta empresa de Macau (NKOIL) e a Universidade de Macau já têm um Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas da Cidade Inteligente desde o final de 2018 e início de 2019”, começou por explicar Rui Martins, vice-reitor da UMAC para os Assuntos Globais, acrescentando que a cooperação para o desenvolvimento de uma cidade inteligente em Macau irá focar-se, essencialmente, em quatro áreas específicas, relacionadas com a distribuição energética e comunicação de redes. “Vamos ser um parceiro estratégico para a implementação e desenvolvimento do projecto da cidade inteligente. É uma das áreas que temos desenvolvido e que são fundamentais para a Universidade de Macau, onde nos temos focado na área de investigação com o Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas da Cidade Inteligente”, acrescentou Rui Martins.

Criado em 2018 para investigar e recolher dados sobre os problemas técnicos e científicos relacionados com o desenvolvimento de cidades inteligentes, o Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas da Cidade Inteligente tem ainda como objectivo a criação de teorias, algoritmos e sistemas fundamentais e gerais em cinco áreas específicas: sensor inteligente e rede de comunicação, ‘big data’ e tecnologia urbana, energia inteligente, transportes inteligentes, segurança pública urbana e prevenção de desastres.

Em relação à colaboração estratégica com a NKOIL, o vice-reitor da UMAC para os Assuntos Globais assinalou que o acordo prevê a comercialização dos resultados da investigação. “Eles vão colaborar connosco em quatro áreas específicas, nomeadamente a optimização das redes de gasodutos, a Internet das coisas na área da energia, utilização abrangente da energia distribuída e monitorização de equipamentos especiais de segurança. São tudo áreas em que este laboratório intervém”, frisou.

Para além disso, o acordo prevê também a criação de um mecanismo de comunicação regular entre as duas entidades de forma a fortalecer a cooperação no desenvolvimento de talentos em áreas como o desenvolvimento de cidades inteligentes, internet das coisas, energia inteligente e ‘big data’, para a Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. “A área de intervenção da NKOIL é essencialmente relacionada com energia, nomeadamente petróleo. Portanto, será nessas áreas de intervenção da empresa que iremos colaborar. Essencialmente, este protocolo de cooperação está ligado a questões energéticas e como se poderá optimizar a extensão da conectividade de rede (internet) e capacidade de computação para objetos, dispositivos, sensores e outros artefactos que normalmente não são considerados computadores”, afirmou Rui Martins.

Sobre o desenvolvimento de uma cidade inteligente em Macau, o responsável da UMAC referiu também que será importante investigar como será feita a distribuição da energia pelos equipamentos distribuídos pela cidade. “A UMAC vai colaborar com eles nos estudos sobre a distribuição da energia por esses equipamentos de uma forma inteligente”.

Através de empresas subsidiárias, o Grupo Nam Kwong tem desenvolvido tecnologia de aplicação digital de redes de gasodutos automatizadas.