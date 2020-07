Mulher suspeita de furtar relógio no valor de 100 mil patacas à filha para jogar no casino

Uma mulher está acusada de furto qualificado depois de ter penhorado um relógio de luxo da filha, no valor de 100 mil patacas, para ir jogar num casino. Segundo a Polícia Judiciária, a suspeita terá inicialmente dito à filha que tinha contraído um empréstimo junto de agiotas e que estava sequestrada, mas foi encontrada a jogar num casino.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Uma residente de Macau é suspeita de ter furtado um relógio de luxo da filha para conseguir dinheiro para jogar no casino. De acordo com o porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) que esteve na conferência de imprensa de ontem realizada com conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), a filha questionou a mãe sobre o desaparecimento do seu relógio no valor de mais de 100 mil patacas, que lhe disse que o tinha levado para pagar um empréstimo que tinha contraído junto de agiotas e que estaria sequestrada. A mulher foi depois encontrada por agentes da PJ a jogar num casino e está agora a ser investigada por furto qualificado.

A suspeita é uma mulher de 51 anos, residente de Macau e desempregada. No dia 1 de Julho, a sua filha verificou que não tinha um relógio de luxo que tinha guardado em casa, que partilha com a suspeita. A filha, que sabia que a mãe tinha um problema de vício de jogo, suspeitou que tivesse sido a mãe a levar o relógio. Assim, ligou à mãe, que lhe disse que tinha levado o relógio para pagar um empréstimo de jogo e que teria sido sequestrada. A filha participou, então, o caso às autoridades.

Porém, no dia 3 de Julho, os agentes da PJ encontraram a mulher a jogar num casino. A suspeita admitiu que levou o relógio da filha a uma casa de penhores para conseguir dinheiro para jogar e que não contraiu empréstimos nem foi sequestrada. A mãe acabou detida pela PJ e recusou-se a dizer em que loja de penhores tinha deixado o relógio. As autoridades estão agora a investigar o paradeiro do relógio. O caso foi entregue ao Ministério Público.

Na conferência de imprensa, a PJ apresentou um outro caso. A alegada vítima é um funcionário de uma sala de jogo VIP de 26 anos. Denunciou às autoridades que, no dia 3 de Julho, conheceu uma mulher numa aplicação de encontros online que lhe terá prometido “serviços sexuais”. O homem aceitou e deslocou-se a uma morada indicada pela mulher. Ao chegar ao local, recebeu mensagens de desconhecidos a pedir que o homem pagasse oito mil patacas pelos serviços. O homem pagou, mas depois foram-lhe pedidas mais 13 mil patacas sob ameaças contra a sua família. A PJ está a investigar o caso de burla e ainda não conseguiu encontrar os suspeitos.

O terceiro caso apresentado pelo representante da PJ tem a ver com um caso de burla online. A alegada vítima é uma mulher de 36 anos que trabalha num casino como croupier. No dia 28 de Maio, conheceu um homem através das redes sociais que disse ser dono de uma empresa de Hong Kong e recomendou que ela fizesse o ‘download’ de uma aplicação de jogo online.

A mulher seguiu o conselho e depositou 60 mil dólares de Hong Kong na conta dessa aplicação. No dia 4 deste mês, a mulher já tinha 700 mil dólares de Hong Kong naquela conta e quis levantar o montante. Porém, a pessoa que tinha conhecido disse-lhe que teria de pagar 5.800 dólares de Hong Kong para poder levantar o valor. A mulher seguiu as instruções mas não conseguiu fazer o levantamento. A vítima apresentou, então, queixa junto da polícia, que está agora a investigar o caso. O porta-voz da PJ presente na conferência de imprensa aproveitou para apelar a que a população não participe no jogo online.

O representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) presente na conferência de imprensa de ontem detalhou um caso de apropriação ilegítima. O caso aconteceu no dia 2 de Julho na Avenida do Vale das Borboletas, em Coloane. Um homem terá perdido a sua mala, com a carteira, um iPad e dinheiro, na rua. O valor total dos bens que estavam na mala rondavam as 15.100 patacas, indicou o CPSP.

No dia seguinte, a vítima participou o caso às autoridades, que foram, então, ver as imagens de videovigilância e perceberam que a mala tinha sido levada por uma mulher que mora naquela zona. A mulher, de 64 anos, desempregada e residente de Macau, admitiu que, ao encontrar a mala, ficou com ela. Ontem foi levada ao Ministério Público por suspeitas do crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou coisa achada.