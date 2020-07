Morgan Stanley antecipa quebras de 7.9 mil milhões de patacas para o segundo semestre

As seis concessionárias de jogo em Macau vão apresentar perdas superiores a 7,9 mil milhões de patacas em “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização” (EBITDA na sigla em inglês) no segundo trimestre de 2020, pode ler-se numa nota divulgada ontem por analistas do banco de investimento Morgan Stanley.

Segundo os dados divulgados, as operadoras de casinos em Macau devem apresentar quebras superiores a mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de patacas) no segundo trimestre do ano. Na previsão dos resultados das operadoras em relação a “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”, para o período compreendido entre Abril e Junho, os analistas do Morgan Stanley anteciparam o “pior trimestre de sempre” para as seis operadoras de casinos no território, com a Sands China a registar perdas na ordem dos 253 milhões de patacas e a Melco com quebras na ordem das 181 milhões de patacas.

No entanto, os analistas frisaram também que os resultados das operadoras neste período de pandemia serão úteis para avaliar a capacidade das empresas no controlo das despesas operacionais. “Estes resultados podem dar uma ideia realista das despesas operacionais (custos fixos) que foram reduzidas ao máximo e que proporção do corte é sustentável”, pode ler-se no documento do banco de investimento assinado pelos analistas Praveen Choudhary e Gareth Leung.

“Embora estes números do segundo trimestre não possam antecipar o levantamento das restrições de viagens ou mesmo a relação com o período homólogo do próximo ano, podemos constatar dois factores: quem controlou mais os custos e quem perdem menos percentagem no valor da empresa”, referem os analistas.

Outro factor analisado pelo banco de investimento foi a quebra de 21% nas despesas operacionais diárias em relação ao ano anterior das seis concessionárias. “As despesas operacionais parecem ter caído 21% em relação ao ano anterior, para cerca de 13 milhões de patacas, mas as perdas de EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) devem chegar aos 7,9 mil milhões de patacas em despesas operacionais negativas com alguma receita referente a áreas fora da esfera do jogo, nomeadamente as lojas dos centros comerciais”.

E.S.