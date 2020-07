Empresa envolvida em alegado esquema tem Kevin Ho como sócio

O empresário Kevin Ho é sócio de uma das empresas envolvidas na acusação do caso das autorizações de residência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). De acordo com o Ministério Público (MP), a sociedade terá sido utilizada para cobrir dois pedidos falsos de imigração de técnicos especializados. Ng Kuok Sao, empresário acusado neste processo de ter subornado o antigo presidente do IPIM, Jackson Chang, é outro dos sócios da empresa.

Em declarações à Rádio Macau, Kevin Ho disse que nunca participou nas actividades da empresa. “Nunca tive qualquer envolvimento. Julgo que foi apenas Ng a pedir-me ajuda para lançar a empresa”, referiu Kevin Ho, acrescentando que pensava que a empresa “já tinha sido cancelada”. O registo comercial da Companhia de Engenharia de Instalação de Equipamentos Hunan (Macau) Limitada, que foi ontem revelado em tribunal, não menciona qualquer referência adicional sobre a participação de Kevin Ho na empresa. O empresário detém uma quota de 60 mil patacas na empresa que foi criada em 2009, com um capital de 200 mil patacas.

Ontem em tribunal, um investigador do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) referiu que a empresa não tinha actividade desde 2012. Um ano depois, ainda teria alguns funcionários, mas não “chegaram a trabalhar efectivamente”, nem receberam salários, referiu a testemunha na sessão de julgamento de ontem. “Não se conseguiu apurar que houvesse encargos com salários ou pagamentos por estar envolvida em alguma empreitada”, concluiu o investigador.

Segundo a Rádio Macau, existe informação contraditória nos documentos entregues ao IPIM para dois pedidos de fixação de residência, nomeadamente em relação à declaração do pagamento de ordenados por parte da empresa. Os contratos de trabalho foram assinados por Ng Kuok Sao, que terá recebido 600 mil patacas para tratar dos dois processos de residência. Os pedidos, no entanto, foram rejeitados pelo IPIM, e o dinheiro acabou por ser devolvido três anos depois.

O segundo sócio na empresa de Ng Kuok Sao, também acusado de falsificação de documentos, terá assinado uma “carta de recomendação” onde se faz referência a obras. A informação, que para a acusação é falsa, preparada com conhecimento da antiga chefia do IPIM Miguel Ian, também arguido no processo, segundo o investigador do CCAC. Em troca, Ng Kuok Sao ofereceu a Miguel Ian a compra de imóveis a um valor abaixo do mercado, num empreendimento que o empresário estava a construir na Ilha da Montanha.