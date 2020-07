Deputado antecipa recuperação de 10 mil milhões em receitas brutas com reabertura das fronteiras

Davis Fong, deputado e professor da Universidade de Macau, acredita numa recuperação entre seis e 10 mil milhões de patacas mensalmente quando as fronteiras reabrirem com Guangdong.

Após a abertura das fronteiras com a província de Guangdong, as receitas brutas do jogo irão atingir um valor mensal que irá variar entre seis e 10 mil milhões de patacas, “dependendo do nível de abertura”, considera o deputado Davis Fong, em declarações ao portal Casino.org.

Com cerca de 115 milhões de habitantes, Guangdong é a província da China continental mais próxima de Macau e um ponto crucial para canalizar jogadores para a RAEM. Ao longo dos últimos meses tem havido alguma pressão por parte dos membros do Governo de Macau aos seus homólogos em Guangdong no sentido de atenuar as restrições nas fronteiras, mas sem grande sucesso. Também as concessionárias têm feito força nesse sentido, recordando que a economia de Macau depende fortemente da indústria do jogo.

Davis Fong diz que Macau tem uma necessidade “urgente” – que não é partilhada pela China continental – para reabrir as fronteiras porque mais de metade do seu PIB vem do turismo e de indústrias semelhantes.

Outra questão relativamente ao esforço da RAEM para a recuperação económica prende-se com as diferentes políticas e interesses contraditórios entre a capital do jogo e os territórios que para lá canalizam a maior parte dos visitantes. Enquanto Macau pretende a reabertura das fronteiras para relançar a economia, outros territórios adjacentes procuram adoptar uma postura mais pragmática e cautelosa.

Taiwan, por exemplo, não tem mostrado grande abertura em reatar viagens com Macau porque a sua economia está estável e o território conta menos de 500 casos de coronavírus, um dos registos mais baixos na região.

Ao longo do decurso da pandemia, vários analistas têm dito frequentemente que caso Guangdong abra as fronteiras com Macau, outras províncias seguir-se-ão de forma acelerada, potenciando a tão esperada recuperação das receitas. “Descobrimos que a maioria dos jogadores são residentes durante este período, portanto quase que chegámos ao fundo”, disse Fong. “Espero que Macau possa estabelecer uma bolha de viagens com as regiões próximas”, prosseguiu o também professor da Universidade de Macau.

Analistas projectam que o sector do jogo irá recuperar mais rapidamente que a indústria norte-americana assim que as restrições nas fronteiras forem levantadas.