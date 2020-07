Autoridades consideram improvável que mulher filipina tenha sido infectada em Macau

Sobre a mulher que, a 2 de Julho, testou positivo para Covid-19 no regresso às Filipinas, depois de ter estado em Macau, Lo Iek Long, responsável do Hospital São Januário, diz ser muito baixa a probabilidade de o contágio ter ocorrido no território. A coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença garante que o organismo está a tentar identificar aqueles que estiveram em contacto com a cidadã filipina, para que sejam realizados testes de ácido nucleico.

Sílvia Gonçalves

O Governo considera pouco provável que a mulher de 29 anos, que a 2 de Julho foi diagnosticada com Covid-19 nas Filipinas, tenha sido infectada em Macau, de onde partiu a 18 de Junho com destino a Manila. O médico Lo Iek Long justificou a improbabilidade com o facto de não se registarem novos casos locais há 99 dias, um quadro epidémico distante do que se verifica nas Filipinas, onde são mais de 46 mil, os casos confirmados. Na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Leong Iek Hou assegurou que o Governo está a tentar identificar aqueles que estiveram em contacto com a cidadã filipina, para que sejam sujeitos a testes de ácido nucleico.

A coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença diz terem sido contactadas as autoridades das Filipinas quando o Governo tomou conhecimento do caso, este domingo, através dos órgãos de comunicação social. “Contactámos logo com as autoridades das Filipinas, como foi dignosticada numa cidade do Sul das Filipinas, Manila está a tentar contactar com as autoridades para dar informação a Macau”, assinalou Leong Iek Hou, que disse acreditar que o contágio não tenha ocorrido no território. “Cremos que esta senhora foi infectada nas Filipinas. Vamos tentar saber das pessoas que estiveram em contacto com ela e fazer testes de ácido nucleico. Muitos casos importados são das Filipinas, temos um caso confirmado que voltou de lá. As Filipinas registam casos novos todos os dias, a situação epidémica lá é grave”.

“ELA NÃO ESTEVE MUITO EM CONTACTO COM A COMUNIDADE EM MACAU”

Lo Iek Long corroborou a convicção e afastou a possibilidade de contágio no território: “Cá, não registamos novos casos há 99 dias, é muito mais provável que a senhora tenha contraído a doença nas Filipinas. Ela não esteve muito em contacto com a comunidade em Macau. Quando chegou a Manila, ficou num hotel, não sabemos se podia sair do hotel ou não. Estamos a analisar o percurso dela em Macau para assegurar a saúde pública”. Segundo a imprensa das Filipinas, a senhora esteve, entre 18 e 21 de Junho, num hotel em Manila, tendo chegado a Davao a 22 de Junho. Efectuou o teste a 29 de Junho e o resultado positivo foi conhecido a 2 de Julho, tratando-se de um caso assintomático.

O médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário assinalou depois que nem sempre é possível estabelecer um mecanismo de comunicação com todas as localidades, e reiterou: “A probabilidade desta senhora ter sido infectada em Macau é muito baixa”.

De acordo com os dados ontem actualizados por Lo Iek Long, relativos ao novo coronavírus, até ao dia 6 de Julho não se verificou qualquer caso de transmissão conunitária, não se verificam casos importados há 10 dias, e há 99 dias que Macau não regista casos locais, encontrando-se um doente, de nacionalidade filipina, a receber tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Nesta altura, são 1374, aqueles que se encontram sob observação nos hotéis designados.

Ontem o Governo ainda não dispunha de dados sobre a circulação de residentes entre Macau e as nove cidades da Grande Baía, naquele que foi o primeiro dia de entrada em vigor do alargamento da medida de isenção de quarentena para aqueles a quem foi concedida a isenção para entrada em Zhuhai, tendo sido determinadas três mil quotas diárias para o efeito. Lo Iek Long disse estarem em curso negociações com a província de Guangdong para “reduzir as condições de requerimento” de isenção de quarentena.

Sobre a possibilidade de aligeirar as medidas de quarentena em relação a outros países, o responsável colocou o enfoque nas negociações com as regiões vizinhas, de modo a “normalizar a passagem nas fronteiras”, uma vez que “a situação epidémica continua grave noutros países”.

________

Serviços de Turismo sem planos para estender corredor especial

Lau Fong Chi actualizou, na conferência de imprensa de ontem, os dados relativos ao corredor marítimo entre Macau e o Aeroporto Internacional de Hong Kong, que teve início a 17 de Junho e decorre até 16 de Julho. Do total de 1637 residentes registados, 1178 já regressaram ao território, estando prevista para a noite de ontem a chegada de 17 residentes ao Terminal Marítimo da Taipa. No sentido contrário, e desde que teve início a mesma ligação especial entre as duas regiões, foram 632, as pessoas que já deixaram Macau, num total de 1119 bilhetes de barco vendidos. Na noite de ontem iriam partir mais quatro. Questionada sobre a possibilidade de ser estendido o corredor especial para além de 16 de Julho, Lau Fong Chi, da Direcção dos Serviços de Turismo, disse não ser, para já, uma possibilidade. “Por enquanto não temos planos relativamente a isso, estamos a acompanhar a situação e os pedidos”.

S.G.