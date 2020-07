Asia Pioneer Entertainment quer investir em eventos desportivos exclusivos

O principal fornecedor de equipamentos electrónicos de Jogo no território tem planos para abrir um bar temático de desporto em Macau e organizar eventos desportivos “de classe mundial”, como jogos de futebol ou combates de MMA. Herman Ng, director executivo da Asia Pioneer Entertainment, assegurou que o projecto implica uma parceria com uma das operadoras de casinos no território.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Asia Pioneer Entertainment (APE) pretende alargar o seu modelo de negócio em Macau com uma aposta no sector de entretenimento relacionado com o desporto, nomeadamente um bar temático e uma parceria com as concessionárias dos casinos para acolher eventos desportivos de “classe mundial”, revelou o director executivo da empresa, Herman Ng, em declarações ao portal Inside Asian Gaming.

“Estamos a pensar em algo como um grande bar desportivo com muitas ideias criativas, nomeadamente, a possibilidade de termos um campo de basquetebol lá dentro. Queremos um enorme espaço dedicado ao desporto e temos muitas ideias para o seu interior. Para além de um campo de basquetebol queremos transmitir todos os eventos desportivos mundiais relevantes. Quando os turistas voltarem, queremos que tenham mais opções de diversão em Macau”, afirmou Herman Ng, acrescentando que a APE pretende organizar eventos de eSports, Ultimate Fighting Championship e futebol.

Na semana passada, a APE anunciou em comunicado que irá expandir a área de negócios para o entretenimento relacionado com o desporto, mas sem avançar pormenores. Na altura, a empresa de fornecimento de equipamentos electrónicos de Jogo garantiu apenas que pretende apostar na promoção de eventos desportivos e na exploração de locais de entretenimento desportivo. Questionado sobre as recentes declarações do promotor Bob Arum sobre um possível combate de boxe entre Tyson Fury e Deontay Wilder, Herman Ng assumiu que a empresa pretende organizar esses tipos de eventos. “Sim, algo semelhante. Se tivéssemos a oportunidade de fazer algo assim gostaríamos muito de tentar. O nosso objectivo é criar uma sensação de deslumbramento nos turistas como dar-lhes a possibilidade de assistir a um combate de boxe dessa envergadura”.

Em relação ao financiamento do projecto, Herman Ng admitiu que a APE irá analisar um modelo de patrocínio desportivo à imagem do que se passa com o patrocínio da Suncity no Grande Prémio de Macau, e que pretende sentar-se com o Governo de Macau para discutir as oportunidades para o futuro. “Estaríamos a patrocinar para incentivar a comunidade, o turismo e as actividades de massa. Queremos unirmos à ideia do Governo de criar mais variedade no entretenimento da cidade. Temos que pensar nas opções que há para a APE tem, o que precisamos de fazer, e acredito sinceramente que o entretenimento desportivo irá ajudar a nossa empresa no âmbito de uma grande estratégia de diversificação que também é potencialmente muito lucrativa para nós”.