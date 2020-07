Antiga governante de Hong Kong destaca Lei da Segurança Nacional “para ir à raiz do problema”

Elsie Leung, antiga secretária para a Justiça em Hong Kong, considera que a Lei de Segurança Nacional “era necessária para ir à raiz do problema”. Em entrevista à Rádio Macau, a antiga governante de Hong Kong referiu ainda que a nova lei “não retira o poder legislativo” da antiga colónia britânica.

A Lei de Segurança Nacional vai ajudar a punir efectivamente os crimes que colocam em risco a segurança nacional e vai restaurar a estabilidade em Hong Kong, considera Elsie Leung, antiga secretária para a Justiça de Hong Kong entre 1997 e 2005.

Em entrevista à Rádio Macau, Elsie Leung considera que a nova lei “era necessária para ir à raiz do problema” da desordem pública, e “não retira o poder legislativo” porque o comité permanente da Assembleia Popular Nacional legislou apenas os crimes mais graves que não estavam legislados em Hong Kong. “O artigo 23 da Lei Básica refere sete categorias de crimes: traição, secessão, sedição, subversão contra o Governo Central, roubo de segredos de Estado, a proibição de organizações ou órgãos políticos estrangeiros de conduzir actividades políticas na Região, e a proibição de ligações entre organizações políticas locais e estrangeiras”, afirmou a antiga governante.

A nova lei refere-se “apenas a secessão, subversão, terrorismo e às situações relacionadas com a interferência de poderes estrangeiros que ameacem a segurança nacional”, referiu. “Portanto, não tínhamos legislação relacionada com estas quatro áreas e era muito urgente”, acrescentou a antiga secretária para a Justiça, recordando ainda que o Governo Central “esperou 23 anos que a lei fosse aprovada e nada foi feito”.

O Governo de Hong Kong tentou em 2003 legislar o artigo 23º da Lei Básica. Questionada sobre se o facto de ter sido Pequim a impor a lei não representa o falhanço do Governo de Hong Kong em desempenhar o seu papel, Elsie Leung justificou a postura dos dois Executivos com o impasse no Conselho Legislativo e as iniciativas da oposição. “O Governo de [Carrie Lam] avaliou as possibilidades de sucesso de tentar avançar com a regulamentação do artigo 23, mas a situação estava de tal modo que o Executivo não tinha confiança de que seria possível aprovar essa legislação”, referiu.

A antiga secretária para a Justiça de Hong Kong comparou também a proposta de lei que foi retirada em 2003 e a lei que entrou recentemente em vigor, nas vésperas de 1 de Julho, data em que se assinala o aniversário da RAEHK. “[Esta lei] é francamente melhor porque julgo que as regiões administrativas locais não têm ferramentas para lidar com as questões de segurança nacional. Precisamos do pessoal do Governo Central porque não temos informações em muitas áreas para lidar com estas questões”, disse. “O Governo apenas lida com matérias de ordem pública e não de Segurança Nacional. Esta é uma obrigação fundamental do Governo Central. Mas claro que temos a obrigação de desenvolver todos os esforços para prevenir qualquer incidente em matéria de segurança nacional”, prosseguiu a antiga governante.

No entender de Elsie Leung, a nova lei irá também contribuir para a criação de um ambiente externo sólido para resolver outros problemas enraizados em Hong Kong porque “muitos dos manifestantes não apenas danificaram a lei e a ordem de Hong Kong, mas também conspiraram com forças externas na tentativa de pôr em risco a segurança nacional”.

“Se olharmos para os últimos 12 meses, Hong Kong foi muito afectado pela desordem pública. Houve motins, fogo posto, danos em edifícios públicos… E não estão em causa apenas problemas sociais. Estas situações surgiram porque houve elementos anti-Governo que tinham este objectivo de praticar actos de secessão, subversão, terrorismo”, afirmou.

O campo pró-Pequim, incluindo a Chefe do Executivo, Carrie Lam, têm vindo a fazer várias referências à interferência das forças estrangeiras em Hong Kong, mas sem apresentar provas concretas. Elsie Leung afirma desconhecer quem são essas forças estrangeiras, mas ressalva que, com a entrada em vigor da lei, “vai ser possível identificá-las”.