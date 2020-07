Visitantes dos EUA continuam com dispensa de teste

O Governo de Macau manteve a dispensa de apresentação de um teste negativo ao novo tipo de coronavírus a quem chega dos Estados Unidos, país que lidera o ranking de casos de covid-19 com quase três milhões de infectados.

“Neste momento parece que não há uma grande urgência em rever o plano”, afirmou Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, durante a conferência de imprensa sobre a pandemia. O clínico justificou a medida com a ausência de testes positivos ao novo coronavírus entre os residentes que chegaram dos EUA, através do corredor marítimo especial entre o Aeroporto Internacional de Hong Kong e Macau, aberto no dia 17 de Junho.

No total regressaram já mais de mil residentes, entre 1566 inscritos para voltar, sendo que 30% deles vieram dos EUA. Desde a abertura do corredor, recorde-se, foi apenas registado um caso de covid-19, procedente das Filipinas. Na sequência da ocorrência, o Executivo passou a exigir aos residentes um teste negativo à covid-19 se vierem de seis países, nomeadamente Índia, Paquistão, Bangladesh, Filipinas, Indonésia e Brasil. Segundo os Serviços de Saúde, o certificado tem de ser emitido por uma instituição médica qualificada do país de origem, e só depois é que os residentes que queiram voltar podem registar-se para usufruir do corredor marítimo especial.

Na conferência de imprensa dos Serviços de Saúde, Lo Iek Long informou ainda sobre os pedidos de isenção de quarentena em Zhuhai. Após uma forte procura, a prioridade passou a ser dada a quem pede dispensa de quarentena pela primeira vez, sendo, contudo, possível voltar a fazer o pedido a quem já beneficiou da medida.

A iniciativa foi lançada a 16 de Junho com uma quota diária de mil residentes, mas as vagas aumentaram entretanto, havendo a possibilidade de 3000 residentes poderem cruzar diariamente a fronteira para Zhuhai sem cumprir a quarentena de 14 dias na cidade vizinha.