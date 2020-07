Um thriller para um crime não deslindado, na primeira longa de Maxim Bessmertny  

Maxim Bessmertny ultima nesta altura o guião de “Foreign Cop”, projecto apresentado no final de Junho em Cannes, num mercado online que permitiu o diálogo com protenciais investidores, e onde se afigurou uma possibilidade de co-produção com Portugal. Naquela que será a primeira longa-metragem do realizador de Macau, conta-se a história de um detective português que chega ao território para investigar o assalto a um casino. Narrativa embrulhada nos anos 80, entre o advento da tecnologia e o acolhimento de refugiados.

Na Macau dos anos de 1980, num tempo de convulsões potenciadas por uma revolução tecnológica que timidamente dá os primeiros sinais, num contexto de pós-guerra no Vietname e no Camboja, com a torrente de refugiados que encontram no território porto de abrigo e lugar de sobrevivência. É nesta atmosfera que se centra a primeira longa-metragem, ainda em fase de concepção de guião, de Maxim Bessmertny, “Foreign Cop”. No centro da narrativa, um detective português que chega a Macau para deslindar um roubo ocorrido num casino. O realizador apresentou recentemente o projecto no “Fantastic 7”, mercado em Cannes – que este ano decorreu online -, que propicia o encontro com possíveis investidores e parceiros para a produção de filmes. Entre os vários ‘speed meetings’, o realizador de Macau estabeleceu contactos que poderão vir a resultar numa co-produção portuguesa do projecto.

“Estamos em desenvolvimento, ainda estamos no guião. A história, as personagens, existem, claro, mas agora é eles terem o guião, os ‘buyers’, as pessoas interessadas, e também encontrar produtores ou pessoas que queiram avançar com este projecto”, conta Maxim Bessmertny, sobre a intensa sessão de ‘speed meetings’, que decorreu a 26 de Junho, online, com o realizador em diálogo, a partir de Macau, com potenciais parceiros que, em Cannes, foram avaliando as propostas previamente apresentadas em vídeo, na sessão de ‘pitching’.

Sobre o interesse manifestado pelo projecto, o realizador, nascido em 1988, diz tratar-se ainda de uma percepção preliminar. “Eu acho que toda a gente mostra interesse, por enquanto, porque é um ‘thriller’, nos anos 80. O interesse é sempre como é que vais fazer o projecto, porque ele ainda não existe. Depois pode-se partilhar o guião com as pessoas que estão interessadas, de diferentes partes do mundo. Porque este filme requer co-produções, um ‘budget’ significativo. Co-produções com outros países, com a Europa, com Portugal, talvez com o Canadá, Taiwan talvez, também”.

“HÁ POSSIBILIDADE DE TERMOS CO-PRODUÇÃO COM PORTUGAL”

Questionado sobre uma possível parceria com Portugal, o realizador assume existir uma possibilidade, ainda em auscultação. “Sim, estamos em conversa, ainda. Mas há possibilidade de termos co-produção com Portugal”. Com que produtora? “Ainda não posso dizer porque não há nada escrito, nada assinado. Por enquanto não, mas há grande possibilidade de, com a pessoa com quem já se conversou”.

Maxim Bessmertny, que entende que um “guião nunca está pronto até ao dia de filmagem”, diz estar nesta altura a trabalhar o texto com Jorge Cordeiro dos Santos. “Já está apresentável, vai estar pronto daqui a umas semanas, ainda estamos a dar os últimos toques”. Quanto ao orçamento para a produção do filme, o realizador estabelece um valor mínimo. “Menos que 1.5 milhões de dólares [americanos], acho que é muito pouco, para fazer um filme assim. Para fazer uma longa a sério, e como é um filme dos anos 80, esses são os valores, mas isto é muito vago”.

Sobre a possibilidade de filmar em Macau uma história que reporta a um tempo anterior às profundas mutações entretanto verificadas na cidade, o realizador assume as condicionantes da empreitada: “Pode-se filmar aqui, mas vai requerer muito, parar partes da cidade, eu acho que pode ser complicado. Sim, é possível filmar algumas partes aqui, mas não seria 100% do filme, algumas partes, interiores, algumas estradas, algumas ruas”.

WALKMAN, ELECTRÓNICA, REFUGIADOS E UM INVESTIGADOR PRIVADO

Na apresentação da sinopse de “Foreign Cop”, Bessmertny coloca no centro do enredo “um detective português que vem cá nos anos 80 investigar um assalto que houve num dos grandes casinos”. Que personagens atravessam a narrativa, qual a atmosfera do filme? “É a ideia de ter um ‘thriller’ onde entramos numa Macau dos anos 80, quando estão a começar a vir os produtos electrónicos, o ‘walkman’, por exemplo; a música, o rock’roll, um pouco da música electrónica daquela altura. Todo aquele período em que o Japão e Hong Kong estão a expodir, em termos económicos, está quase tudo a mudar, os carros também estão a mudar; já passou a guerra do Vietname, temos refugiados aqui na cidade, do Camboja, do Vietname. E temos um investigador privado que foi contratado para explorar o que aconteceu no casino, é o senhor Mendonça”.

Tratando-se de um protagonista português, tenciona o realizador trazer actores de Portugal? “Espero ter actores de diferentes países. Espero ter actores locais mas também de fora. Sim, se houver interesse e co-produção com Portugal, naturalmente”. Com um projecto ainda em fase de maturação, Bessmertny não acredita na possibilidade de começar a filmar no próximo ano. “Isso é impossível, acho que demorará mais tempo, 2022 é ser optimista. Estamos a falar de um projecto que ainda requer algum tempo”.

Além da participação em “Fantastic 7”, em Cannes – levado pelo Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), numa iniciativa conjunta de sete festivais de cinema, tendo cada um apresentado um filme –, Bessmertny passou também com o projecto de “Foreign Cop”, em Junho de 2019, pelo Torino Film Lab. “Foi para trabalhar o guião, que desenvolvemos com tutores e produtores com muita experiência”. Também em 2019, o realizador integrou, com o mesmo projecto, a Selection List do IFFAM Project Market, evento em que foram apresentados 14 filmes. “O que está a acontecer em Cannes já é um ‘follow up’ de um ano de desenvolvimento, de escrever guião, de desenvolver a história”, conta Bessmertny.

Mollywood “pode ajudar vários filmes a serem feitos aqui”

Sobre o projecto Mollywood, recentemente apresentado, e que visa posicionar Macau e a Ilha da Montanha como novo centro do cinema chinês, Maxim Bessmertny considera “fantástico”. “Pode ajudar vários filmes a serem feitos aqui. Espero que ajudem realizadores locais e também este projecto, o ‘Foreign Cop’” (ver texto principal). O realizador de Macau, que diz só ter tido conhecimento do projecto através da comunicação social, assinala que “tudo depende de como se reagir a isto, porque é preciso ver as acções. ‘Actions speak louder’, sempre. Eu só ouvi nas notícias, tem que se saber qual o interesse, se é possível fazer co-produção com Macau”. A 29 de Junho, em resposta à agência Lusa, o Instituto Cultural disse não possuir “informações pormenorizadas sobre o programa em questão” que, de acordo com a informação veiculada na mesma agência, pretende transformar Macau na sede internacional da “Hollywood do Oriente”. O projecto foi anunciado em Langfang, na China continental, pelo Grupo Mollywood, que se apresentou como empresa registada em Hengqin, com a sede das operações internacionais em Macau. O projecto será “incorporado noutro ‘cluster’ da indústria cultural com o valor de centenas de mil milhões de dólares no futuro para o desenvolvimento diversificado de Macau”, refere uma nota publicada na Business Wire, citada pela Lusa.

