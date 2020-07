Trump esqueceu-se de Macau e Hong Kong

As duas regiões administrativas especiais foram excepção à suspensão de voos imposta pelos EUA à China.

Em Fevereiro, Donald Trump ordenou a suspensão de voos para quem chegava da China. Porém, ter-se-á esquecido de Macau e de Hong Kong, noticiou ontem a Associated Press. Segundo os dados avançados pela agência, que cita um relatório do Departamento de Comércio americano sobre os registos de entrada nos EUA e também documentos obtidos junto de empresas de aviação, quase oito mil cidadãos da China e de outros países entraram nos Estados Unidos através de mais de 600 voos comerciais e privados, entre Fevereiro e Abril.

As pessoas que chegavam aos Estados Unidos através das duas regiões administrativas especiais não eram sequer sujeitas a exames ou quarentena, como acontecia às pessoas que chegavam vindas do interior da China. A 31 de Janeiro, Donald Trump anunciou que qualquer cidadão não-americano que tivesse estado recentemente na China não poderia entrar no território, mas quem viajava a partir de Macau e de Hong Kong estava isento da regra. No mês de Fevereiro, voaram 5.600 pessoas para os EUA vindas das duas regiões chinesas, em Março foram 2.100 e em Abril foram 150. Na semana passada, Trump publicou no Twitter uma mensagem em que se congratulava com a medida de restrição de entrada a quem chegava da China. “Salvámos a vida a milhões de americanos”, escreveu.

A AP cita Ronald Waldman, professor de Saúde Global na George Washington University, que diz que não há dados que revelem que quem viajava de Macau ou Hong Kong para os EUA tivesse levado o vírus. A notícia da AP recorda ainda que as duas regiões especiais têm mantido boas relações com os EUA e lembra que em Macau há vários casinos detidos por empresários americanos.