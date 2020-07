Taiwan lança alerta de viagens para Macau, HK e China Continental

O Conselho para os Assuntos do Continente, do Governo de Taipé, desaconselha as viagens que sejam tidas por desnecessárias, depois de Pequim aprovar a lei de segurança nacional para vigorar em Hong Kong.

O vice-ministro do Conselho para os Assuntos do Continente, Chiu Chui-cheng, chama-lhe “a lei mais ridícula da História”. Em conferência de imprensa, aquele responsável revelou que no primeiro dia de operações, o novo Gabinete de Intercâmbio e Serviços Taiwan-Hong Kong recebeu mais de 180 chamadas telefónicas e emails, sobre imigração em resultado de investimento, flexibilização das regras de qualificação no âmbito desse programa, e emprego em Taiwan.

O vice-ministro revelou ainda que houve quem procurasse informar-se sobre o alcance do Artigo 18º das Leis e Regulamentos dos Assuntos de Hong Kong e Macau, que enforma a actividade do Conselho para os Assuntos do Continente e que estatui o seguinte: “A necessária assistência será prestada aos residentes de Hong Kong e Macau cuja segurança e liberdade estejam sob ameaça iminente por razões políticas”. Chiu Chui-cheng diz que as chamadas partiram de residentes de Hong Kong baseados em Taiwan ou a viver na antiga colónia britânica.

O vice-ministro afirmou, por outro lado, que o Partido Comunista Chinês, por forma a manter o poder, tomou todas as medidas para impedir que se expressem opiniões que considere intoleráveis, tendo acabado “por fazer inimigos em todo o mundo”. Chiu aconselha os habitantes de Taiwan a acompanharem a situação com atenção, avisando-os de que se criticaram o Partido Comunista ou apoiaram os protestos em Hong Kong, então estão incluídos num “grupo de alto risco”.

Questionado sobre a possibilidade de o Gabinete Económico e Cultural de Hong Kong vir a encerrar, o vice-ministro garantiu que aquele organismo está a operar com toda a normalidade, acrescentando: “Nós não tomaremos a iniciativa de encerrar o Gabinete, a menos que haja factores adicionais. (…) Ficaremos até ao fim, para garantir a segurança das pessoas de Taiwan em Hong Kong e salvaguardar os direitos e interesses do povo de Hong Kong, até ao último minuto, ao último segundo”.