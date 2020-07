Ran Bo destaca trabalho de Macau e apela à pacificação em Hong Kong

Ran Bo, director geral do Gabinete de Estudos Políticos do Comissariado dos Negócios Estrangeiros em Macau, admitiu que os tempos são turbulentos e que Macau pode melhorar os instrumentos de segurança nacional. “Até agora as pessoas de Macau trabalharam muito bem”, começou por dizer Ran Bo, em entrevista ao TDM News, do Canal Macau. “Claro, com o rápido desenvolvimento da situação internacional, vivemos tempos turbulentos, Macau também vai ter de melhorar os mecanismos de salvaguarda da segurança nacional. Acredito, com certeza, de que com a ajuda do Governo Central, o Governo de Macau vai trabalhar melhor”, considerou.

O responsável deixou ainda uma mensagem de pacificação aos que receiam pelas liberdades e garantias em Hong Kong devido à nova legislação imposta por Pequim. “A nova lei só vem reforçar os direitos e liberdades de que gozam os residentes de Hong Kong, seja a liberdade de expressão, de reunião, de imprensa ou de publicação”, disse o director geral do Gabinete de Estudos Políticos do Comissariado dos Negócios Estrangeiros, destacando ainda o “bom exemplo” da RAEM. “Macau aprovou a lei de segurança nacional há mais de dez anos e as pessoas têm vivido em paz e gozado de um grande leque de liberdades”. Por isso, “essas pessoas que em Hong Kong estão preocupadas, olhem de perto para o exemplo de Macau”, referiu.

Na mesma entrevista, Ran Bo adiantou ainda que a razão para a Assembleia Popular Nacional ter aprovado a lei nesta altura deve-se a uma tentativa do Governo Central de restaurar a paz social em Hong Kong. “Pretende restaurar a lei e a ordem e fazer com que as pessoas possam retomar uma vida normal pacífica”, justificou.