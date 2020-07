Macau é a 15ª cidade mais cara do mundo para expatriados

Com uma subida de dez posições, Macau ocupa agora o 15º lugar no ranking mundial das cidades onde o custo de vida para trabalhadores vindos de fora é mais elevado. No ranking asiático, Macau ocupa o oitavo lugar depois de ultrapassar cidades como Seul e Xangai. A nível global, Hong Kong caiu para sexto lugar das cidades com custo de vida mais elevado para trabalhadores estrangeiros enquanto que a capital do Turquemenistão, Asgabate, continua no primeiro lugar da lista elaborada pela empresa de consultoria ECA International.

Macau subiu dez posições no ranking das cidades do Mundo com custo de vida mais elevado para trabalhadores vindos de fora, onde ocupa a 15ª posição. A nível asiático, Macau é a oitava cidade mais cara para trabalhadores estrangeiros depois de ter ultrapassado Seul e Xangai. O inquérito elaborado pela empresa de consultoria ECA International teve como base dados recolhidos entre Março de 2019 e Março de 2020. Apesar dos resultados apresentados pela ECA International, o inquérito não teve em consideração despesas de renda e os gastos com electricidade, gás, água ou carro.

Para Suzanne Watkinson, directora administrativa da agência imobiliária e de consultoria, Ambiente Properties, o custo de vida no território não reflecte a posição de Macau nesta lista. “Se tivermos em conta o custo de vida cá, estou surpreendida com a posição de Macau no oitavo lugar das cidades na Ásia mais caras para residentes estrangeiros”, começou por dizer Suzanne Watkinson ao PONTO FINAL. A viver em Macau há mais de uma década, Watkinson assinalou uma subida nos preços dos restaurantes, como um dos aspectos com influência no inquérito. “Os serviços de utilidade pública não são caros, as roupas não são caras também. As escolas aqui não são mais caras do que outras escolas internacionais como em Hong Kong. Talvez comer fora tenha-se tornado mais caro. Por exemplo, podemos ter de gastar cerca de 500 patacas por pessoa num restaurante na Velha Taipa, quando antigamente pagava-se 500 patacas para duas pessoas. Nesta aspecto posso apontar que comer fora tornou-se mais caro no último ano”, acrescentou a cidadã britânica residente de Macau.

Um dos factores utilizados pelos investigadores da ECA International para calcular o custo de vida em Macau foram as despesas com bens alimentares de primeira necessidade. “Onde reparei um aumento foi nos preços dos produtos do supermercado. Nos últimos meses tem sido notório que os preços dos legumes e da fruta e de outros bens de consumo que aumentaram em comparação com Hong Kong”, referiu Glenn McCartney, professor da Universidade de Macau (UMAC), acrescentando com um exemplo concreto. “Na última semana, o preço dos morangos num supermercado passou de 15 para 22 patacas, um aumento de sete patacas. Senti realmente um aumento no preço da comida”.

Em relação às despesas escolares e à renda das casas, Glenn McCartney frisou que são dois factores importantes, na vida de um expatriado, que deviam fazer parte do inquérito, pois têm um impacto real no custo de vida das pessoas. “Um dos factores que temos de ter em consideração é que a maioria dos expatriados tem uma despesa mensal com os filhos nas escolas internacionais. Para os não residentes, a despesa das escolas internacionais tem um enorme peso no orçamento das famílias. Quando somamos estas despesas todas e temos um total, se calhar o argumento de Macau ser a oitava cidade mais cara de Ásia para expatriados até pode fazer algum sentido”, defendeu Glenn McCartney. “No entanto há outra área particular onde senti algumas diferenças, nomeadamente na conta da luz e do gás. A minha conta de electricidade foi bastante substancial. Apesar de o Governo ter assegurado durante alguns meses essas contas, quando recebi a conta de luz, gás e água no mês passado senti algumas diferenças”, indicou o professor da UMAC, sobre outras despesas que não contaram para o inquérito, mas que têm um impacto na vida real.

Mercado imobiliário sem procura

O impacto da pandemia no mercado imobiliário foi significativo, mas não contou para a elaboração do inquérito que colocou Macau na 15ª posição das cidades mais caras do mundo para expatriados. Com uma larga experiência no mercado imobiliário de Macau, Suzanne Watkinson recusou falar em crise no sector, mas admitiu algumas dificuldades após a saída de vários trabalhadores não residentes do território. “Constatamos um abrandamento nas rendas residenciais e a razão disso tem a ver com o despedimento de trabalhadores com Blue Cards, a incerteza em relação a alguns residentes não permanentes, no sentido de não saberem se vão ter aprovação para continuarem cá. Muitos trabalhadores estrangeiros mais velhos perderam o emprego ou foram forçados a licença sem vencimento”, afirmou a directora administrativa da agência imobiliária e de consultoria, Ambiente Properties, acrescentando que, “muitos destes trabalhadores têm pedido ajuda para encontrar uma casa mais pequena”. “Neste contexto posso dizer que há mais apartamentos disponíveis, por isso a oferta aumentou, a procura diminuiu, o que levou a este abrandamento nas rendas”, considerou a especialista.

Na opinião de Suzanne Watkinson, a grande questão que deve ser colocada neste momento é quem irá ocupar as casas vazias no futuro. “Os preços das rendas estão mais baixos, por isso não consigo entender esta posição no ranking das cidades mais caras da Ásia. Talvez as estatísticas sejam baseadas nos números do ano passado, mas com a pandemia e com esta incerteza económica a nível global, mais a saída dos trabalhadores não residentes, como foi o caso do espectáculo do House of Dancing Water, onde foram despedidas quase 100 pessoas, todos estes trabalhadores não residentes com Blue Card viviam em algum sítio. Mesmo que partilhassem apartamentos, agora vão ter de ir embora. Por isso temos casas vazias, o que levou a uma redução dos preços. E quem é que vai substituir estas pessoas? Essa é a questão para um milhão de dólares. Porque nesta altura ninguém pode vir. Se calhar já vivo na Ásia há muitos anos, vivi em Hong Kong e agora estou em Macau há imenso tempo, e olho para estes preços e penso que o custo de vida até é bastante razoável”, concluiu.

