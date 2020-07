Luo Huining nomeado conselheiro de segurança nacional para Hong Kong

Director do Gabinete de Ligação do Governo Central passa a fazer a ponte entre Hong Kong e Pequim também em matérias relacionadas com a aplicação da nova lei.

O Governo de Pequim nomeou Luo Huining, director do Gabinete de Ligação do Governo Central na Região Administrativa Especial de Hong Kong, para o Comité de Salvaguarda da Segurança Nacional, órgão onde dará “orientações em matérias de segurança nacional, servindo como ponte essencial na coordenação do trabalho das autoridades centrais e regionais”, noticiou a agência Nova China.

Citando observadores, a Xinhua disse que a nomeação representa “um passo crucial na finalização dos mecanismos de aplicação da lei e assunção pelo Governo Central das suas responsabilidades sobre as questões da segurança nacional na cidade, dado que o assunto é urgente e relevante para os interesses fundamentais do país.”

Um desses observadores, Tang Fei, dirigente da Associação Chinesa de Estudos de Hong Kong e Macau, afirmou ao jornal Global Times que “a nomeação do líder do Gabinete de Ligação é reveladora de que as agências do Governo Central na cidade terão as suas funções reforçadas”.

Luo Huining é director do Gabinete de Ligação em Hong Kong desde Janeiro último. A sua experiência anterior demonstra, de acordo com a Xinhua, que é “politicamente maduro e tem um entendimento tácito do Governo Central”. De acordo com a nova legislação, caber-lhe-á transmitir dúvidas que possam existir na aplicação da lei por parte do Comité de Salvaguarda da Segurança Nacional, do Governo de Hong Kong, ao Conselho de Segurança Nacional de Pequim na RAEHK. Em causa, situações que possam envolver países estrangeiros ou elementos externos, quando o Governo de HK não seja capaz de aplicar a lei, ou quando surja uma ameaça iminente à segurança nacional.

“Nós não queremos que ocorram ameaças tão significativas ou situações tão difíceis. Mas o sistema deve incluir todas a espécie de riscos e factores”, explicou o director do Conselho dos Assuntos Legislativos do Comité Permanente do Congresso Nacional Popular, Shen Chunyao, em conferência de imprensa recente.