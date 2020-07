Funcionários podiam revelar dados “secretos”

Uma testemunha do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) afirmou em tribunal que os funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) podiam revelar aos interessados os montantes mínimos para a imigração por investimento. As antigas chefias do IPIM, recorde-se, estão acusadas de violação de segredo no caso das fixações de residência por passarem informação semelhante.

“Se os funcionários podiam revelar, porque é que, em relação ao 1º arguido [ex-presidente do IPIM], havia problema? Qual é a diferença de serem os funcionários ou Jackson Chang?”, insistiu a defesa, assegurada por Álvaro Rodrigues, em declarações publicadas pela Rádio Macau. No seu depoimento, a inspectora do CCAC voltou a defender que os critérios do IPIM eram “secretos”, tendo mostrado como prova um documento em que a lista de requisitos surge com a referência “confidencial e para uso interno”. A defesa questiona a classificação da informação como secreta, alegando que, por lei, os interessados “têm o direito de ser informados” pela Administração “sempre que o requeiram, sobre o andamento dos procedimentos em que sejam directamente interessados”.

No entender do tribunal, a questão sobre se o IPIM cumpriu a lei ao classificar os critérios como confidenciais deve ser colocada a outras testemunhas, nomeadamente funcionários do instituto. A defesa ressalva, porém, que o CCAC, no relatório de 2018 sobre o IPIM, “diz que os critérios devem ser públicos”. O CCAC defende que o IPIM “não pode esconder as informações” relativas aos pedidos de imigração porque torna “difícil atrair” investidores e quadros do exterior, e também porque abre a porta a “irregularidades ou até ilegalidades”.

No processo de residência que está a ser analisado em tribunal, o antigo presidente do IPIM é acusado de ter revelado que o montante de investimento necessário era de 13 milhões de patacas. Relativamente a esse caso, a testemunha do CCAC disse que a requerente, também arguida, podia ter ligado directamente para o IPIM para saber o valor, “em vez de ter conhecimento do montante através da filha de Jackson Chang”. Porém, e segundo a acusação, o antigo líder do IPIM pode também ter revelado informação em contactos directos com Ng Kuok Sao, empresário acusado de ter pago subornos a Jackson Chang.