CUT diz adeus à Cinemateca Paixão e já pensa no futuro

Sexta-feira foi o último dia de operações da CUT Lda. na Cinemateca Paixão. Albert Chu e Rita Wong estão agora a fazer as malas para a associação sair da Travessa da Paixão. O presidente da CUT e a directora de operações disseram ao PONTO FINAL que o futuro vai passar pela promoção do cinema nas gerações mais jovens de Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Dia 3 de Julho foi o último em que a CUT Lda. esteve à frente da Cinemateca Paixão, o que fez com que mais de uma centena de pessoas tivesse passado pelo espaço para dizer adeus à associação audiovisual que fez a gestão do espaço nos últimos três anos. Ao PONTO FINAL, Albert Chu, presidente da CUT, indicou que a associação, mesmo sem estar a gerir a Cinemateca, quer continuar a promover o cinema, principalmente junto das gerações mais jovens. “Perdemos o concurso, mas não é o fim”, afirmou Rita Wong, directora de operações.

Segundo Albert Chu, mais de 100 pessoas passaram, na sexta-feira, pela Cinemateca Paixão para se despedirem da CUT enquanto entidade gestora do espaço. “O encontro das pessoas foi algo que elas organizaram por iniciativa própria, para nos virem dizer adeus”, explicou Albert Chu. Entre os presentes estiveram cineastas, cinéfilos e amigos dos elementos da CUT.

Às redacções, a associação audiovisual remeteu também um comunicado de despedida. Na nota, a CUT começa por frisar: “Fomos a primeira sala de cinema não-comercial, pioneiros da indústria cultural e criativa de Macau, e um lugar que os cidadãos locais e o sector do cinema há muito esperavam”.

“Fizemos o nosso melhor por trabalhar com o Governo, seguindo a sua orientação de desenvolvimento e planeamento cultural, incluindo a construção de uma plataforma interactiva para público e cineastas”, lembra a associação, acrescentando que “a CUT deu forma à Cinemateca Paixão como casa independente que permitiu à população de Macau, cinéfilos e cineastas locais encontrarem-se e partilharem livremente os seus pensamentos e amor pelo cinema”.

A CUT diz ainda que se dedicou “totalmente” ao desenvolvimento da cultura do cinema em Macau. “A nossa busca pela perfeição permitiu-nos atingir marcos de elevada qualidade e serviço local”, diz a associação, concluindo: “Acreditamos ter cumprido as expectativas do Governo de Macau, do sector do cinema, do público local e dos nossos visitantes”. A associação deixa ainda um recado à Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Ltd., a empresa vencedora do concurso público: “Desejamos que a Cinemateca possa continuar a evoluir nos próximos três anos, ultrapassando os padrões estabelecidos pela CUT”.

Pelas contas da CUT, entre 2016 e 2020, mais de 60 mil espectadores foram ver filmes na Cinemateca Paixão, mais de oito mil pessoas participaram noutras actividades da cinemateca e foram apresentadas 1.680 sessões de 651 filmes diferentes.

A APOSTA NA EDUCAÇÃO CINEMATOGRÁFICA

Então, o que ficou por fazer? “Se tivéssemos um segundo mandato, acho que nós iríamos apostar em eventos relacionados com a educação cinematográfica”, respondeu Albert Chu, justificando que a aposta serviria para que “mais pessoas, de todas as idades, pudessem saber como apreciar filmes”.

Rita Wong referiu também que o plano era “fazer mais no âmbito familiar e da educação pela cultura do cinema”. “Queríamos trazer público de idade mais jovem, para que eles pudessem ter contacto com o cinema internacional desde a juventude, para que eles pudessem estar mais envolvidos no processo dos filmes ou para um dia quererem, eles próprios, fazer filmes”, afirmou.

Para Rita Wong, o primeiro mandato serviu para “criar uma base” e “construir tudo do zero”. “Na altura, não tínhamos nada, nem sistema de bilhética, nem website, nem nada. Nós construímos tudo do zero e desde então acumulámos público e espectadores fiéis”, recordou.

“Perdemos o concurso, mas não é o fim”, referiu a directora de operações da CUT. Os membros da associação têm agora mais duas semanas para arrumarem o que pertence à associação e retirar tudo da Travessa da Paixão. Depois disso, a CUT quer dar continuidade ao trabalho que estava programado para a cinemateca, ainda que a associação tenha ficado sem o espaço. “Vamos tentar concretizar aquilo que estava no nosso plano geral”, sublinhou Rita Wong, que passa por “fazer mais no âmbito familiar e da educação pela cultura do cinema”. “Não é só exibir um filme, é exibir filmes com materiais de apoio, para famílias e crianças”, disse.

“Vamos fazer alguns cursos de apreciação de filmes, como aqueles que fizemos nos últimos três anos. E também cursos para ensinar como escrever sobre filmes e falar sobre filmes, também é muito importante para o desenvolvimento da nossa cultura cinematográfica”, detalhou Albert Chu. Além disso, o presidente da associação indicou que a CUT vai tentar apostar em exibições especiais espalhadas por vários espaços em Macau. Mas agora, sem o espaço físico da Cinemateca Paixão, a CUT vai ter de encontrar parceiros com quem colaborar. “Agora temos de contactar alguns possíveis parceiros para saber se podemos alcançar alguma colaboração. Mas ainda não temos nada”, referiu Albert Chu. “Agora estamos a empacotar as coisas, por isso ainda não tivemos tempo de nos juntar a ver o que podemos fazer”, comentou.

ORÇAMENTO FOI “DETERMINANTE”

Recorde-se que no passado dia 17 de Junho, o Instituto Cultural anuciou que tinha optado por não entregar a concessão da Cinemateca Paixão, mas sim à Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Ltd., que apresentou a proposta mais baixa do concurso público, com um orçamento de pouco mais de 15 milhões de patacas para os próximos três anos. A CUT Lda. apresentou um orçamento de 34,8 milhões de patacas.

Era um “orçamento adequado” aos planos da CUT, reiterou Albert Chu. “O orçamento foi um factor determinante”, lamentou o presidente da associação, acrescentando que vai estar atento ao trabalho desenvolvido pela In Ltd. enquanto membro do público.

A CUT está agora também à procura de um espaço físico para estabelecer as suas operações. Os membros da associação têm mais duas semanas para desocupar a Cinemateca Paixão. O Instituto Cultural tem, depois, dois meses para fazer obras de renovação do espaço e a nova entidade gestora vai ocupar a cinemateca em Agosto para preparar a reabertura da Cinemateca Paixão, que deverá acontecer em Setembro.