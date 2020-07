Autoridade Monetária pede aperfeiçoamento do sistema à Macau Pass

A Macau Pass “não cumpriu os requisitos especificados nas directivas relativos à realização de ensaios ao sistema de forma suficiente e completa”, considera a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), devendo, por isso, avançar com “uma análise prudente e o aperfeiçoamento global do sistema”. Em causa está o problema verificado no início de Junho nos serviços MPay da Macau Pass.

Em comunicado, a AMCM refere que a empresa actualizou o sistema e emitiu, em simultâneo, mensagens de promoção no programa de pontos, provocando uma sobrecarga do sistema e consequente interrupção dos serviços. Para a AMCM, a falta de um ensaio global e plano de trabalho antes da actualização do sistema mostrou que a Macau Pass “não cumpriu na íntegra” os requisitos constantes na ‘Directiva de gestão de risco das actividades bancárias electrónicas’ e na ‘Directiva sobre gestão de continuidade de negócio’.

Apesar da aquisição de “vários ‘hardwares’ para reforçar os seus recursos em termos de sistema”, estes foram entregues apenas após a ocorrência do problema. A Macau Pass já “tomou as medidas de reembolso destinadas aos cidadãos e às empresas afectadas”, pode ler-se na mesma nota.

Desta forma, a AMCM sublinha que a Macau Pass deve proceder “a um aperfeiçoamento na gestão do sistema, exigindo-se o recrutamento imediato de uma terceira entidade de reconhecido mérito profissional, no sentido de avaliar detalhadamente a rede e o sistema informático, estabelecendo um plano de aperfeiçoamento a ser implementado de forma rigorosa”, refere também o comunicado do organismo.