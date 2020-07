TSI dá razão a Associação Islâmica em caso de recurso contra a DSSOPT

O Tribunal de Segunda Instância decidiu favoravelmente relativamente a um recurso interposto pela Associação Islâmica contra a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), noticiou a Rádio Macau. Em causa está a emissão de uma Planta de Condições Urbanísticas para a construção de uma torre com mais de 100 metros de altura no Ramal dos Mouros.

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu razão a um recurso da Associação Islâmica interposto contra a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), noticiou ontem a Rádio Macau. Está em causa a falta de uma Planta de Condições Urbanísticas (PCU) para o desenvolvimento de um projecto que inclui a construção de uma torre com mais de 100 metros de altura num terreno no Ramal dos Mouros.

O acórdão é de Fevereiro e diz que o colectivo de juízes do TSI considerou que o director da DSSOPT não atendeu “directa e expressamente” ao pedido para emitir a PCU e que foi “insuficiente” a justificação de que queria “a realização de estudos complementares”, cita a emissora.

Este projecto, recorde-se, foi aprovado em Maio de 2016 pelo Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU). Em 2017, o projecto foi levado novamente à DSSOPT para que fossem realizados estudos complementares. Em Setembro desse ano, a Associação Islâmica pediu, com carácter de urgência, ao organismo que emitisse a PCU.

A DSSOPT respondeu à associação que estava a realizar mais estudos complementares sobre o projecto e a Associação Islâmica de Macau levou o caso para o Tribunal Administrativo, que deu razão à DSSOPT. Agora, o TSI considera “muito estranho” que a DSSOPT tenha qualificado o requerimento em causa como uma consulta de informações. “É preciso ter em conta sempre o que se pede. O particular pede A e a Administração vem dizer B! Falta aqui uma congruência”, cita a Rádio Macau. No acórdão, é referido ainda que a DSSOPT alegou a necessidade de estudos complementares, “em vez de directamente se pronunciar sobre e pretensão do recorrente”.

Segundo o acórdão do TSI, “a entidade recorrida [DSSOPT] tinha todas as condições para tomar uma decisão expressa e bem fundamentada, respondendo directamente ao pedido que lhe foi dirigido (…), mas não actuou assim”. “Não tendo agido desta maneira, não fundamentou a decisão como devia ser, ou seja, a fundamentação não visou os termos do pedido, mas alicerçou-se nas informações próprias da Administração, ficando apenas no meio do percurso cognoscitivo-valorativo, o que não deixa de ser uma fundamentação deficiente”, cita a emissora.

O juiz Cândido de Pinho votou de vencido, explicando que “a entidade administrativa não podia satisfazer a pretensão da recorrente quanto à emissão da PCU por estar a realizar mais estudos complementares”.