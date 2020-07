Título já não foge ao Porto, consideram adeptos em Macau

As recentes derrotas do Benfica deixam as ‘águias’ fora da corrida do título, consideram alguns adeptos e jogadores em declarações ao PONTO FINAL. Mostraram-se, porém, divididos sobre a saída de Bruno Lage do Benfica, e acreditam que os ‘leões’ de Ruben Amorim vão ter as garras mais afiadas para lutar pelo título na próxima temporada.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A liga portuguesa de futebol está na sua recta final e o PONTO FINAL foi tentar perceber junto de alguns adeptos e jogadores do território como analisam a situação dos chamados três grandes do futebol português. Num pequeno inquérito de apenas quatro questões, os entrevistados concordaram de forma geral que o FC Porto iria ser o campeão este ano, mas dividiram-se relativamente à saída de Bruno Lage do comando técnico do Benfica.

Quem vai ser e quem merece ser Campeão, o Porto ou o Benfica?

Foi uma boa decisão o afastamento do Bruno Lage? O Sporting ainda vai chegar ao segundo lugar? Pelo que tem feito com Ruben Amorim, assume-se desde já como candidato ao título na próxima época?

António Aguiar (Empresário)

O campeão vai ser o FC Porto. Nem me passa pela cabeça que assim não seja. Mesmo concordando com o discurso habitual de que o campeão é (quase) sempre merecido, desta vez é, não só merecido, como mais do que merecido, depois da forma inglória e injusta como perdeu o campeonato do ano passado e depois das (várias) brilhantes recuperações que conseguiu este ano, contra tudo, dentro e fora do campo. O afastamento do Bruno Lage foi um acto de desespero de um presidente completamente desnorteado, depois de ver toda uma estratégia (dentro e fora de campo) desmoronar-se, por absoluta falta de competência. A estratégia baseada na sorte, no jogo de influências e no “peso” das camisolas nem sempre funciona, como aqui se viu com grande evidência. Registe-se também a enorme dificuldade em arranjar um treinador de topo, como consequência desse falhanço total da estratégia para o Benfica. Não acredito que o Sporting chegue ao segundo lugar, a diferença é grande, mas acredito que fique perto, até porque ainda vai jogar com o Benfica. Mas infelizmente para eles, ainda terão que ir jogar a casa do campeão Porto e isso vai atrasá-los. Claro que o Sporting é candidato no próximo ano, como é sempre, até porque o campeonato português está muito nivelado por baixo. Mas não o será por causa do Ruben Amorim, que é mais um treinador jovem com competência e sorte de principiante. Não acredito em treinadores milagrosos (vide o Bruno Lage, que passou de bestial a besta em meia dúzia de jogos). Lá chegará a hora do Amorim, também. É uma inevitabilidade.

Francisco Cameira (Jogador da Casa do FC Porto de Macau)

Dentro das circunstâncias, acho que o Porto merece mais, não joga bem mas mostrou mais atitude. Depois de mais um baile no salão, tem que dar Porto campeão. Acho que ele devia sair, mas o timing e a forma não foram os mais correctos. Não acredito que o Sporting chegue ao segundo lugar. Sim, sem dúvida, acho que é um dos grandes valores em termos de treinadores portugueses.

Pedro Cortés (Advogado)

Tudo indica que será o Futebol Clube do Porto, mas como benfiquista acho que as contas ainda não estão fechadas. Há 15 pontos em disputa e quer as exibições recentes e os resultados de ambos, quer os jogos que faltam, levam-me a concluir que ainda pode haver reviravoltas. Merece o que chegar ao fim com mais pontos! A decisão de aceitar a demissão do Bruno Lage nesta altura parece uma má decisão. Atenção que eu não sei se foi demissão ou afastamento. No fim far-se-iam as contas. No entanto, parece mais uma decisão em face das eleições que estão à porta do que uma decisão racional. A verdade é esta: há muito tempo (ainda antes da suspensão dos campeonatos) que as exibições do Benfica roçavam a mediocridade. Desde o início do ano e do jogo com o Sporting em Alvalade que o Benfica não fazia uma exibição decente, pelo que até podemos considerar que a decisão peca por tardia. Para já tem mais desvantagem para o Benfica do que o Benfica para o Porto, pelo que sinceramente, acho que não vai conseguir chegar, da mesma forma que o Benfica também não vai conseguir chegar ao primeiro. O Sporting é sempre candidato ao título. O Ruben Amorim parece ser diferenciado dos outros treinadores da sua geração, mas uma coisa é jogar a feijões ou quase, outra será quando estiver na luta. E tal como o Benfica, a experiência ou falta dela pode ter um peso decisivo.

Vítor Almeida (jogador do Benfica de Macau)

O Benfica não merece ser campeão. Por muito que o Porto também não mereça, tem que haver um campeão. É inadmissível o Benfica perder tantos pontos da forma como perdeu. Sim, claro que sim. A partir do momento que ganha apenas dois em 12 jogos, o primeiro a saltar vai ser sempre o treinador. Por muito que ele tenha feito algo incrível na época passada, acho que foi o momento para ele sair. Jogando futebol conheço a mentalidade dos jogadores, e sei que precisam de uma nova imagem. Acho que ele fez um bom trabalho, mas era o momento de abandonar o barco. Não, não tem hipótese, é impossível. O Sporting tem cinco vitórias em cinco jogos, mas não chega. Acho que já vai ser muito bom para o Sporting garantir o terceiro lugar porque teve uma época muito tremida. O Braga perdeu agora muitos jogos, o que fez com que o Sporting consolidasse o terceiro lugar, acho que é espectacular para o Sporting tendo em conta a época que teve. Acho que o Sporting tem que voltar a ser aquilo que era antigamente. Não sendo adepto do Sporting, quero que o Sporting volte a ser grande, porque a ser grande vai sempre ajudar o Porto e o Benfica a serem maiores. E para o futebol português é sempre bom ter os três grandes fortes. Acho que o Ruben Amorim é um treinador de futuro, se ele não tivesse ido para o Sporting para mim era uma grande opção para o Benfica.

José Reis (Director Comercial)

O Porto vai ser campeão, ainda que restem cinco jogos. Está motivado e a diferença é agora substancial. Acresce a vantagem no confronto directo. Sem grandes considerações, na senda do que já é habitual no FCP, é uma estrutura que sabe reagir a adversidades e, claramente, preparou-se melhor para o reinício. Lage tinha de sair. Era inevitável, tal a insustentabilidade da sua posição. Uma vez mais, criam-se as condições para sacrificar o treinador, porque é mais fácil que demitir meia equipa. Admito que tenha tido responsabilidade, como é evidente, nesta fase má da equipa (em algumas circunstâncias, responsabilidade directa, em virtude de 11’s iniciais desadequados e substituições incorrectas). Vou sentir falta de uma das vozes mais sensatas e apaziguadoras do futebol Português. O Sporting vai terminar no terceiro lugar. Não acredito que o Benfica perca os pontos necessários para os ultrapassarmos. Mas, eventualmente, terminaremos com uma dinâmica muito melhor que no tempo de Silas ou fase final de Keiser. E resta saber se conseguiremos manter essa dinâmica para a próxima época. É um fogacho ou algo para manter? Essa é a grande questão. Ruben Amorim, claramente, fez bem ao Sporting. Novos métodos, postura, sistema táctico, uso de jogadores da Academia, recuperação de jogadores pouco utilizados anteriormente, etc. O Sporting, no início da época, é sempre candidato, mas perde o estatuto à medida que a época progride. Existem bons sinais, neste momento, que a equipa possa apresentar-se mais forte na próxima época, mas depende do que for feito no mercado de Verão. Não me iludo que a solução esteja em Alcochete. Não ainda.

Nicholas Torrão (jogador do Sporting de Macau)

Penso que vai ser o Porto, não que tenha melhor equipa ou esteja a jogar melhor futebol, está emocionalmente melhor que o Benfica, e numa fase final de campeonato conta muito. Tal como no ano passado o Benfica conseguiu virar, este ano penso que será o contrário. É muito complicado dizer quem merece, com isto tudo do vírus, as equipas estiveram muito tempo paradas e voltou tudo à estaca zero. Normalmente merece quem acaba em primeiro, por isso vamos ver. Sendo sportinguista e não gostei do afastamento do Silas quando faltavam umas 10 jornadas para o final, por isso não posso dizer que gostei do afastamento do Bruno Lage, acho que qualquer treinador que venha agora não vai fazer diferença. As pessoas não passam de bestial a besta de um dia para o outro, ao menos deixavam acabar o trabalho deste ano e depois logo decidiam o futuro. Mas já sabemos como o futebol é, somos amados num dia, e no dia a seguir estão contra nós. É a vida do futebol e eles sabem disso. Acho muito complicado. O Sporting está a jogar melhor, mas o Benfica, com um novo treinador, vai estar melhor emocionalmente. Pode não chegar para serem campeões, mas penso que irá chegar para se manterem na segunda posição. Estas mexidas às vezes são boas para reanimar o grupo, acho que não chega para serem campeões, mas não estão tão mal assim para se deixarem ultrapassar pelo Sporting, que ainda está a nove pontos de distância. Sendo sportinguista, já tivemos muitas experiências em muitos anos. Recordo-me no ano de Jorge Jesus em que nos assumimos como candidatos ao título mas depois não ganhámos nada. Penso que está na altura de o Sporting deixar as coisas fluir, não se assumir como candidato. Temos que ser muitos honestos, deixar isso para o Benfica e para o Porto, e fazer o nosso caminho, jogo a jogo. E quando formos campeões, nos anos a seguir podemos dizer que somos candidatos.