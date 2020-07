Novo Macau defende espaços verdes e limites à construção 

A Associação Novo Macau apresentou ontem, em conferência de imprensa, uma série de propostas para os Novos Aterros e para a Praia Grande, que passam pela criação de espaços verdes e pela definição de limites para a construção em altura.

Miguel Fan

Face ao lançamento da consulta pública do Planeamento Urbanístico Geral, a realizar-se em Setembro, a Associação Novo Macau apresentou uma série de propostas para a implementação da zona B dos Novos Aterros e das zonas C e D da Praia Grande. Em conferência de imprensa, que decorreu ontem na praça da Capela da Nossa Senhora da Penha, os representantes da associação apresentaram três propostas, incluindo a criação de espaços verdes, a construção de instalações de lazer e as restrições de altura definidas das construções.

A associação manifestou preocupação com a decisão de o Governo desenvolver de forma separada o corredor verde da Margem Sul da Península de Macau, que abrange a zona costeira de lazer em frente à deusa Kun Iam, referindo que “não favorece o desenvolvimento de lazer em pleno da cidade”.

“O Governo deve desenvolver, de forma conjunta, o planeamento urbanístico da zona B dos Novos Aterros e das zonas C e D da Praia Grande, tendo como ‘eixo-árvore’ elementos de preservação ambiental, arte e cultura, instalações de lazer e saúde”, disse Lam Nap Lon, director-geral da Novo Macau. Através de imagens demonstradas, o representante exemplificou com casos semelhantes no exterior, como os Jardins da Baía Marina, de Singapura, e o distrito cultural de West Kowloon, em Hong Kong.

Com a recuperação de aproximadamente três hectares de terrenos das zonas C e D na Praia Grande, a Novo Macau assinalou a importância de as autoridades estabelecerem restrições rigorosas de limites altimétricos para as construções que serão implementadas nesses terrenos, a fim de evitar “destruir a paisagem panorâmica” da zona que percorre a Capela da Nossa Senhora da Penha, Lago de Sai Van, Lago de Nam Van e a Ponte Governador Nobre de Carvalho.

Quanto ao limite de altura, o representante da Novo Macau sugeriu que se mantenha uma altura igual ou inferior à da Assembleia Legislativa, mostrando que, do ponto de vista da Capela da Nossa Senhora da Penha, a altura dessa construção já chegou ao limite do nível do mar.

No encontro de ontem, os representantes da associação comentaram também os projectos do terreno junto à Avenida Dr. Sun Yat-Sen (parte Leste da Zona B dos Novos Aterros), publicados em 2016. “Apesar das oposições do Conselho do Planeamento Urbanístico, associações de preservação cultural e ambientalistas, foram elaboradas nove propostas, com a altura a varia entre 25 e 145 metros.”, indicou a associação, questionando que “tendo em conta que vão rodear todo o mar no exterior e afectar a vista do centro histórico de Macau, por que razão [o Governo] criou esses espaços, cujo uso ainda não foi definido?”

A Novo Macau questionou ainda o argumento de a zona B dos Novos Aterros continuar a ser a “única e melhor localização” para a implementação das instalações dos órgãos judiciais, dado que as autoridades têm recuperado dezenas de terrenos ao longo dos últimos anos, junto com o planeamento e construção de edifícios públicos no ZAPE e Pac On. Assim, sugeriu que se aproveite a zona B para a implementação de instalações relacionados com lazer, entretenimento e espaços verdes.