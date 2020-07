Macau precisa de “capital humano especializado” para avançar com Bolsa de Valores, advertem especialistas

A viabilidade da implementação de uma Bolsa de Valores no território ainda está numa fase de estudo, mas Macau tem uma série de factores a seu favor para a criação de um mercado bolsista, com o objectivo de atrair capital para empresas da Grande Baía. Com ligações históricas ao mundo lusófono e um regime de tributação favorável, os elevados excedentes de capital em Macau podem trazer vantagens ao território. No entanto, a falta de infraestruturas e de profissionais especializados são algumas das fragilidades, apontadas por especialistas, para a implementação de uma praça financeira em Macau.

O Governo Central quer avançar com a criação de uma Bolsa de Valores em Macau para a captação de capital para empresas da Grande Baía e investimento nos mercados lusófonos, mas a falta de infraestruturas e de pessoal especializado podem afectar a viabilidade de um mercado bolsista no território. No ano passado, a Autoridade Monetária de Macau contratou uma empresa internacional de consultoria no sentido de estudar a viabilidade da implementação de uma bolsa de valores no território, mas os resultados ainda não foram divulgados, assim como os detalhes do plano, que continuam escassos.

“O objectivo dessa bolsa em Macau ainda está muito obscuro. Eu não vejo que traga grande valor acrescentando, a não ser na questão de haver excedentes capitais que podem ser escoados mais facilmente para uma bolsa local, nomeadamente aquisição de títulos de empresas da Grande Baía ou de empresas de países lusófonos”, afirmou o economista Albano Martins em declarações ao PONTO FINAL.

Com a integração de Macau no projecto da Grande Baía, os planos de Pequim para a região passam pela criação de uma bolsa de valores semelhante à Nasdaq, que poderá ajudar startups e empresas em crescimento na captação de capital. De acordo com os dados do Gabinete de Estatísticas Nacional da China, o produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019 era de 54 mil milhões de dólares (cerca de 43 mil milhões de patacas). Para o economista José Luís Sales Marques, em Macau existe uma grande capacidade de poupança e poucas oportunidades de investimento. “O dinheiro que emprestamos, ou investimos lá fora, é superior ao que investimos cá dentro. Há muita poupança acumulada em Macau, mas poucas oportunidades de investimento. Temos empresas que conseguem voluptuosas margens de operações, como os casinos, e depois há o Governo, que tem uma enorme capacidade de investir em projectos na área da Grande Baía, já para não falar do projecto ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, indicou Sales Marques, assinalando depois que o Executivo “aplicou dinheiro no fundo de desenvolvimento de Cantão e obteve 400 milhões de patacas em juros, de rendimento desse investimento”.

Segundo Carlos Cid Álvares, presidente executivo do Banco Nacional Ultramarino, os residentes de Macau têm aplicações fora do território de quase mil milhões de patacas, mas que a comunidade de investidores locais ainda não é expressiva. “Admito que investidores há, mas não sei se estão focados para empresas startups. Os investidores estão mais focados em empresas cotadas, que já têm resultados, que têm uma história, mas é capaz de haver alguém que estará interessado em olhar para startups. Ao mesmo tempo, a comunidade de investidores se calhar não é muito grande. Das 600 mil pessoas que estão cá, quantas é que são investidores habituais em bolsa?”, questionou Carlos Cid Álvares.

Já Albano Martins acredita que a criação de uma bolsa de valores em Macau será para empresas da Área da Grande Baía, pois as empresas locais não têm infraestrutura para cotação num mercado bolsista. “A maior parte das empresas locais não satisfazem os requisitos básicos de uma bolsa, ou seja, não têm contabilidade organizada e todos esses requisitos obrigatoriamente exigíveis para se entrar em bolsa”, disse o economista, explicando que 90% das empresas de Macau não têm contabilidade organizada, uma vez que tal só é exigido a sociedades com lucros acima do milhão de patacas, em média, no espaço de três anos.

“Faltam-nos peritos”

Uma das fragilidades de Macau para a implementação de uma bolsa de valores é a falta de especialistas em mercados financeiros. Apesar de Macau ter capacidade financeira para investir num mercado bolsista, o economista José Luís Sales Marques assinalou também como obstáculos à criação de uma bolsa de valores, a elevada dependência dos mercados financeiros de Hong Kong e do interior da China. “Qual é a maior fragilidade de Macau? Não é a questão de ter ou não capacidade financeira para fazer uma coisas dessas. É se tem capacidade em termos de capital humano, pessoas, porque sabemos que historicamente os mercados financeiros de Macau estão poucos desenvolvidos, estão muito dependentes, sobretudo de Hong Kong e do Interior da China, mas a capacidade própria de Macau, o número de pessoas envolvidas ligadas a essas áreas, que tenham experiência. Há falta de capital humano especializado, falta de mão de obra especializada, ou falta de profissionais especializados”, referiu.

“Para Macau poder cumprir bem essa função e ter uma bolsa de valores que não seja só de nome, terá efectivamente de investir na sua capacidade de recursos humanos para a área financeira. Acho que isso é uma das grandes prioridades que Macau tem que ter, quer seja para o Projecto da Grande Baía, quer seja para outros voos mais longínquos, nomeadamente ao projecto ‘Uma Faixa, Uma Rota’. Faltam-nos peritos. Há que fazer todo um trabalho de planeamento, tem de se fazer a formação porque na realidade, essas coisas dependem de uma coisa muito importante, que é a confiança no sistema. E essa confiança depende de outros factores, desde a questão da transparência, da questão do acesso à informação, controlo, regulação, tudo isso. Essas coisas todas, Macau pode fazer a nível legislativo, mas acho que o ponto sensível é a questão do capital humano”, completou Sales Marques.

Na opinião de Carlos Cid Álvares, Macau precisa também de criar uma infraestrutura com pouca burocracia e um enquadramento fiscal apelativo para captar o interesse das empresas “porque senão as empresas podem optar por outros mercados, tem de haver investidores e tem de haver oferta de empresas para serem cotadas”, assinalou o presidente executivo do BNU, frisando que, não será fácil implementar uma bolsa de valores em Macau caso seja direccionada apenas para as empresas locais. “Se forem empresas de Macau não é fácil, porque normalmente são empresas de nicho, e porque a economia acaba por estar muito focada no jogo, no turismo, no imobiliário, na banca seguros e depois o que sobra não é realmente muito. E as oportunidades de diversificação, tendo em conta a dimensão do território, têm sido também difíceis de efectuar. Portanto, start-ups aqui em Macau, acredito que sejam mais empresas de nicho e acredito que possa haver algum sucesso, mas não sei se os investidores estão completamente focados nesse mercado”, disse.

“Bolsa de valores de Macau teria de ser complementar e não concorrente a Hong Kong”

Questionado sobre a possibilidade de a bolsa de valores de Macau ser uma alternativa a Hong Kong, Carlos Cid Álvares considerou que “uma bolsa de valores de Macau teria de ser complementar, e não concorrente da bolsa de Hong Kong”. Para o presidente executivo do BNU, Macau não tem dimensão para concorrer com os mercados de Hong Kong e Shenzhen. “Acho que complementar seria a adjectivação melhor para este caso.

Já Albano Martins referiu que Macau “não tem hipóteses de ser alternativa” a Hong Kong, apesar do actual contexto da região vizinha. “Enquanto Hong Kong for o que é, Macau não tem hipóteses de ser uma alternativa. As empresas de outros países continuam listadas em Hong Kong e não é por isso que lhes vai acontecer alguma coisa. Macau tem excedentes de capitais e, portanto, pode facilitar, agora, querer ser alternativa a Hong Kong não vejo. Mesmo com as questões políticas inerentes, o dinheiro não tem pátria. Os dinheiros não andam a circular fisicamente, mudam de um lado para o outro através de operações financeiras. Macau tem bancos pequeninos, Hong Kong tem bancos internacionais muito importantes”, afirmou o economista.

Segundo Carlos Cid Álvares, a criação da bolsa de valores vai permitir às empresas reforçar os seus capitais próprios e, portanto, reduzir endividamentos. “Nessa medida, as empresas tornam-se mais fortes e, portanto, melhoram o seu risco, e tornam-se mais atractivas para os bancos também fazerem financiamentos, na medida em que conseguem captar capitais e assim podem ter processos de crescimento mais acelerados. Especialmente se tiverem projectos para mostrar de crescimento na Grande Baía. O recurso a capitais próprios via bolsa pode ser uma opção inteligente”, assinalou o presidente executivo do BNU.

Para José Luís Sales Marques, o regime fiscal local é favorável às empresas que queiram ser cotadas na banca de valores de Macau. “Os bancos estão cheios de dinheiro, não é difícil apresentar um bom projecto e conseguir. E depois no futuro, com a bolsa haverá uma alternativa, porque fundamentalmente, o que a bolsa vem trazer é a alternativa ao financiamento muito limitado do financiamento bancário. A bolsa cria outras oportunidades de obter financiamentos. Cria outras possibilidades para as empresas obterem financiamento, fugindo às limitações do próprio investimento feito através dos bancos. A criação desta bolsa pode vir a ser muito importante, mas para se construir esse edifício é preciso começar de baixo”.

Mundo lusófono

O posicionamento estratégico de Macau no mundo lusófono abre oportunidades de negócios à China para um mercado de 260 milhões de pessoas. Só no primeiro trimestre do ano, as trocas comerciais entre países de língua portuguesa e a China ascenderam aos 31,97 mil milhões de dólares. Com a criação de uma bolsa de valores em Macau, a China poderá captar investimentos para a Grande Baía. “Acho que as empresas brasileiras seriam as únicas com capacidade para serem cotadas na bolsa de Macau. Mesmo em Portugal há relativamente poucas empresas com rating internacional, e nos outros países africanos menos haverá. Acredito que há um potencial grande de empresas do Brasil que pudessem eventualmente estar cotadas na bolsa de Macau. Acredito que mais de metade desses 31,97 mil milhões de dólares estão relacionados com trocas comerciais entre China e Brasil, em segundo lugar acho que é Angola e terceiro será Portugal. O Brasil deve ser soja, minerais enquanto que Angola deve ser muito petróleo. As empresas dentro desses sectores poderiam eventualmente até ter sucesso em serem cotadas na bolsa de Macau porque são mais conhecidas. Mas não sei até que ponto é que as empresas brasileiras estariam disponíveis para estar cotadas no mercado que não existe ainda, e que estaria a dar os primeiros passos”, explicou Carlos Cid Álvares.

Para José Luís Sales Marques, Macau poderá eventualmente ter uma bolsa especializada, mais vocacionada para certos tipos de relacionamentos, nomeadamente com os países de língua portuguesa. “Para além da própria cultura, nomeadamente da língua, a própria cultura jurídica também é um factor importante para criar confiança nos investidores”, afirmou o economista, considerando, que bolsa de valores de Macau será

“sobretudo para financiar projectos da área da Grande Baía de países de língua portuguesa”.