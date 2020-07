Macau na vida de Israel Epstein

Israel Epstein, jornalista e autor de origem polaca, celebrizado também como sinólogo e por ter aderido ao Partido Comunista da China, tornando-se depois cidadão chinês, foi capturado pelas tropas japonesas em Hong Kong em Dezembro de 1941, quando combatia pela Liga de Defesa da China. Internado no Campo de Stanley, conseguiu evadir-se com um grupo de outros prisioneiros numa noite de Abril de 1942. A fuga, envolta em inúmeros perigos, acaba por trazê-lo até Macau a bordo de um pequeno junco de pescadores chineses de Lantau.

É então que procura o auxílio do cônsul britânico John Reeves e vai parar à Pensão Aurora (principal cenário do livro ‘Estranhos na Praia’, de Paul French), onde fica alojado até abandonar Macau, algumas semanas mais tarde.

“O que Reeves nos disse sobre a situação política local não era reconfortante”, escreveu Epstein na livro de memórias publicado à data da sua morte, Julho de 2005 – My China Eye: Memoirs of a Jew and a Journalist. “Havia duas facções na Administração Portuguesa. O Governador estava do lado dos Aliados, enquanto o Chefe da Polícia, chamado Lobo, era pró-japonês (n.d.r.: relato mais tarde desmentido pelos factos). Macau, cuja população tinha quadriplicado com os refugiados, apenas podia importar agora alimentos através das linhas japonesas. Vimos com os nossos próprios olhos o horrível potencial para um desastre: rações alimentares ínfimas a serem distribuídas em longas filas de pessoas que estavam demasiado fracas para se conseguirem manter de pé. Alguém que tivesse consigo comida, mesmo que fosse peixe cru, arriscava-se a ser assaltado por uma turba de crianças enlouquecidas e famintas, que imediatamente levavam à boca o que pudessem arrebanhar. Em tom sombrio, Reeves murmurou que havia já notícia de casos de canibalismo”.

No livro, Epstein conta que uma companheira de fuga foi hospedada no Hotel Bela Vista (a que chama Buena Vista), o que lhe terá causado a maior estranheza já que ela fazia passar-se por austríaca, mas não sabia falar alemão – e justamente nesse mesmo hotel estava também alojado o representante máximo do regime nazi em Macau.

Dois outros fugitivos ficaram hospedados em casa do próprio cônsul britânico, enquanto Epstein foi parar a “uma humilde pensão, com um nome ainda assim ambicioso: Aurora Portuguesa”, como descreveu nas suas memórias.

Foi a partir da Pensão Aurora que o jornalista planeou a sua saída de Macau, para a qual contou com o apoio da rede clandestina da resistência anti-japonesa. Para que o plano fosse posto em marcha, faltava, no entanto, resolver um problema intrincado: transportar até ao Porto Interior os haveres de todos os envolvidos na fuga, a que se juntava agora um antigo cônsul holandês em Cantão, sem levantar suspeitas. Foi então decidido que membros da rede clandestina iriam até à Pensão Aurora simular a compra desses bens. “Uma vez o ‘negócio’ realizado, os bens seriam transportados para o barco, para aí nos serem entregues”, conta Epstein.

“Um leilão ensurdecedor foi então encenado no pátio da Aurora Portuguesa. Espectadores (kibitzers, em Yiddish, no original) juntaram-se para ver e contribuíram com os conselhos habituais: ‘Não venda tão barato’! Ou: ‘É demasiado dinheiro por essa porcaria’! No fim, tínhamos ‘vendido’ praticamente todos os bens trazidos de Hong Kong, incluindo os lençóis que fizeram de velas, ficando apenas com as roupas que tínhamos no corpo, a lamentar-nos de que tínhamos deixado ir tudo por tão pouco devido à situação desesperada em que nos encontrávamos”. Enfim, resumia Epstein nas suas memórias, “uma cena normal de Macau” desse tempo.

O jornalista judeu e os seus companheiros abandonaram Macau poucos dias depois e, apesar de ainda terem sido alvejados por soldados chineses aliados dos japoneses quando navegavam no rio das Pérolas, conseguiram atingir a China Livre sãos e salvos.

Israel Epstein publicou o seu primeiro livro sobre a China, ‘A Revolução Inacabada’, em 1947, antes de se fixar nos Estados Unidos. Aí viria, no entanto, a ser acusado de espionagem a favor da União Soviética, o que o faria regressar à China, onde se tornou cidadão da RPC em 1957, mas onde também conheceu os rigores de 5 anos de prisão em regime de total isolamento, durante a Revolução Cultural. Foi libertado em 1973, com um pedido oficial de desculpas do primeiro-ministro, Zhou En-lai. Apesar dos anos de prisão, manteve-se leal ao Partido Comunista e, em 1983, foi eleito para o Comité Permanente da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês. Morreu em 2005 em Pequim, onde está sepultado. Ao seu funeral compareceram todas as principais figuras do regime à época, incluindo o Presidente Hu Jintao.