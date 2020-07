Ho Iat Seng optimista quanto ao futuro da economia e do sistema financeiro

O Chefe do Executivo da RAEM recebeu ontem uma delegação liderada pelo presidente da Associação de Bancos de Macau, e disse acreditar que após a estabilização da situação epidémica nas regiões adjacentes, as perspectivas de recuperação económica de Macau tornar-se-ão mais evidentes.

Ho Iat Seng agradeceu à delegação, presidida por Li Guang, o apoio do sector na aplicacão de medidas de combate aos efeitos da epidemia do coronavirus, no sentido de garantir estabilidade e emprego na RAEM.

A criação pelo Governo de um cartão de consumo electrónico, distribuído pela população local, e as medidas de apoio às pequenas e medias empresas tiveram um importante contributo da banca de Macau, facto que o Chefe do Executivo fez agora questão de reconhecer publicamente.

Ho Iat Seng disse, durante a reunião, esperar que a participação de Macau na Grande Baía, nomeadamente em projectos a desenvolver em Hengqin (Ilha da Montanha), possa funcionar como “uma importante alavanca para o desenvolvimento da economia de Macau.”

Li Guang apresentou ao Chefe do Executivo um relatório sobre as operações e números do sector bancário, relativo ao período decorrido desde o início da epidemia. E sublinhou que a banca tem lançado novos serviços financeiros electrónicos e de emergência para colaborar com o Governo no combate à epidemia. Os bancos conseguiram, ainda, garantir os serviços básicos mesmo nas alturas mais delicadas, salientou ainda o presidente da Associação de Bancos de Macau.

Por ultimo, Li Guang revelou que é intenção da associação promover em Macau a realização de uma conferência internacional sobre serviços financeiros, para com isso contribuir para a modernização do sector.