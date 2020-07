CCAC diz que Ng Kuok Sao soube do valor do investimento mínimo através de Jackson Chang

Foi através de Jackson Chang que, em 2016, Ng Kuok Sao soube que o valor mínimo de investimento para a fixação de residência em Macau através do IPIM era de 13 milhões de patacas. A teoria foi apresentada ontem no Tribunal Judicial de Base pela investigadora do Comissariado Contra a Corrupção, ouvida enquanto testemunha no caso do alegado esquema de fixações de residência.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Jackson Chang terá informado Ng Kuok Sao, em 2016, de que o investimento mínimo que permitiria a fixação de residência temporária em Macau era 13 milhões de patacas, sugeriu ontem uma investigadora do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) ouvida no Tribunal Judicial de Base como testemunha no âmbito do caso do alegado esquema de fixações de residência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Segundo a defesa, esse valor era público à data.

A inspectora do CCAC ouvida ontem reproduziu escutas em que Julia Chang, filha do antigo presidente do IPIM, informou o empresário Ng Kuok Sao que teria de fazer um investimento superior a 13 milhões de patacas. A testemunha divulgou um documento relativo ao valor mínimo de investimento para conseguir fixação de residência, alegadamente confidencial. Segundo a defesa, essa informação já era pública em 2016.

De acordo com a testemunha do CCAC, Sheng Hong Fang, arguida acusada de falsificação de documentos, foi avisada de qual seria o valor mínimo e, por duas vezes, fez investimentos falsos. Uma das vezes a arguida aumentou o capital da sua empresa em 40 milhões de patacas, mas o CCAC chegou à conclusão que não houve qualquer reforço de capital. Noutra ocasião, Sheng Hong Fang é acusada de ter simulado compra de acções, ficando com ações no valor de 13 milhões de patacas.

A inspectora do CCAC disse ainda que um pagamento, no valor de 500 mil patacas, feito por Sheng Hong Fang a Ng Kuok Sao foi devolvido. O pagamento tinha como objectivo fazer com que o empresário facilitasse o pedido de residência, indica a acusação. De acordo com o CCAC, o dinheiro foi devolvido depois de a arguida ter passado uma procuração para que outra pessoa pudesse tratar do seu processo. Sheng Hong Fang, que não sabia que o pedido já tinha sido deferido, não estaria satisfeita com o trabalho do grupo de Ng Kuok Sao.

O Ministério Público pediu ao CCAC que desse provas concretas do envolvimento de Jackson Chang nesta situação. A investigadora indicou que, depois de Ng Kuok Sao ter recebido as 500 mil patacas, encontrou-se com o antigo presidente do IPIM no interior da China.

O julgamento no TJB é retomado esta manhã. Em causa está, recorde-se, um alegado esquema de fixações de residência. A acusação alega que Ng Kuok Sao e a sua mulher terão usado empresas para dar autorizações de residência temporária em Macau a pessoas que não teriam condições de as conseguir, cobrando taxas e dividindo os lucros com Jackson Chang através da mulher e filha. Jackson Chang, actualmente em prisão preventiva, está acusado de 18 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais. Há, no total, 26 arguidos.