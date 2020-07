André Cheong e Wong Sio Chak expressam apoio à lei de segurança nacional em HK

Os responsáveis pelas áreas da Administração e Justiça, e da Segurança, do Governo da RAEM expressaram ontem o seu “firme apoio” à aprovação da lei sobre a segurança nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong.

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong Weng Chon, citado pela agência Xinhua, disse que “a aprovação da lei é uma medida importante para salvaguardar a soberania da China, os interesses de segurança e desenvolvimento, e garantir o desenvolvimento constante e sustentado do princípio Um País, Dois Sistemas”.

O governo da RAEM continuará a melhorar a legislação de salvaguarda da segurança nacional em Macau aprovada em 2009, acrescentou André Cheong.

O secretário de Segurança, Wong Sio Chak, também citado pela Xinhua, disse que as autoridades de Macau “reconhecem plenamente o significado desta lei para a estabilidade de Hong Kong e o seu mecanismo de salvaguarda da segurança nacional”.

As autoridades da RAEM, acrescentou Wong Sio Chak, “apoiam firmemente a polícia de Hong Kong no seu esforço para pôr fim à violência e restaurar a ordem pública, de acordo com a lei.”