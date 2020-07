Segurança nacional: Uma lei “completamente inconstitucional” que pode estender-se a Macau

Entrou em vigor às 23 horas de terça-feira a lei de segurança nacional que Pequim impôs a Hong Kong. Esta é, na opinião de Eilo Yu, uma tentativa de calar os protestos a todo o custo. António Katchi diz que o diploma fere a Lei Básica da RAEHK. Para ambos, Macau poderá imitar a lei agora em vigor em Hong Kong. Mas Sonny Lo acredita que não. “Macau não constitui nenhuma ameaça”, diz o politólogo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Mesmo antes de o seu conteúdo ser conhecido, a lei que tem como objectivo salvaguardar a segurança nacional em Hong Kong foi aprovada pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional e entrou em vigor. A lei que vai criminalizar a secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras terá penas máximas de prisão perpétua. Independentemente da reacção internacional e das eventuais sanções, “Pequim fará tudo o que puder” para acabar com os protestos, diz ao PONTO FINAL o politólogo Eilo Yu. O constitucionalista António Katchi considera que a lei é “completamente inconstitucional” e alerta: “Acho que está de facto a ser planeado um agravamento da legislação sobre a segurança nacional [em Macau]”. Já o politólogo de Hong Kong, Sonny Lo, acredita que não. Sobre o comunicado do Governo de Macau a expressar o seu apoio à lei de Pequim, Katchi comenta: “Sempre foi tradição do Governo de Macau bajular o Governo central em tudo o que ele faz”.

A lei prevê, por exemplo, que as penas máximas dos crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio sejam a prisão perpétua. Pequim vai colocar em Hong Kong uma agência de segurança nacional, cujos agentes não estão sujeitos à lei da região. Além disso, o Chefe do Executivo da RAEHK poderá nomear os juízes em casos de segurança nacional, alguns julgamentos poderão ocorrer à porta fechada e há a possibilidade de alguns dos infractores serem levados a julgamento no interior da China. A lei aplica-se a todas as pessoas – residentes de Hong Kong ou não – que tenham violado as disposições do diploma, dentro ou fora da região.

UMA LEI “COMPLETAMENTE INCONSTITUCIONAL”

Esta é, segundo António Katchi, uma lei “completamente inconstitucional”. O constitucionalista aponta as razões: “Foi aprovada por um órgão que não tem competência para impor normas penais em Hong Kong”; “seguiu um procedimento legislativo que não é o que está previsto para a legislação de Hong Kong”; e “o facto de o Chefe do Executivo nomear os juízes que depois hão-de lidar com este tipo de crimes, o que é uma violação do princípio da separação de poderes”. A nomeação dos juízes por parte do líder do Governo de Hong Kong motivará, na opinião do professor universitário, “escolhas políticas”.

Katchi fala da severidade das penas: “Mesmo que fossem crimes violentos, eu não estaria a favor de prisão perpétua, mas considero ainda mais chocante que se imponham penas de prisão perpétua a crimes que sejam cometidos sem qualquer violência”.

Sobre o facto de as agências de Pequim não estarem sujeitas à lei de Hong Kong, António Katchi diz que esta é mais uma inconstitucionalidade. “Se eles não ficam sujeitos à lei de Hong Kong, isso significa que as pessoas de Hong Kong contra as quais eles actuem, acabam por ficar desprotegidas porque significa que elas não beneficiam das garantias processuais previstas na lei de Hong Kong”, alerta o constitucionalista, deixando uma pergunta: “E se esses agentes não ficam sujeitos à lei de Hong Kong, ficam sujeitos a que lei? Leis da China continental que não estão em vigor em Hong Kong?”.

O artigo 38.º da lei também motivou críticas por parte de Katchi. O artigo diz que a lei se aplica a quem puser em causa a segurança nacional, dentro ou fora da região, por pessoas que sejam ou não residentes de Hong Kong. “Há a possibilidade de ser preso por ter, fora de Hong Kong, cometido um crime ao abrigo desta lei que vigora em Hong Kong”, explica, acrescentando que esta norma “acaba por poder atingir muita gente”. Katchi alerta que “se a China começar a celebrar acordos de extradição com diversos países do mundo, significa que qualquer pessoa, nesses países, por ter feito alguma coisa considerada contra Hong Kong ao abrigo desta lei, poderá ser extraditada para a China”.

A possibilidade de os suspeitos serem extraditados para a China, como também estava plasmado na lei de extradição que acabou por ser retirada devido aos protestos na região vizinha, leva Katchi a crer que “era o Governo chinês que estava por detrás da lei da extradição”, que tinha como objectivo “extraditar opositores políticos para a China continental para lá, depois, poderem ser torturados, obrigados a confessar e condenados com base nessas confissões”.

Sobre o comunicado divulgado pelo Governo de Macau na noite de terça-feira, em que expressa o seu “forte apoio” à iniciativa legislativa imposta em Hong Kong, assinala que o comunicado é “uma demonstração da bajulação que é característica do Governo de Macau”, já que “sempre foi tradição do Governo de Macau bajular o Governo central em tudo o que ele faz”. Além disso, é sinal de que Macau poderá estar a preparar uma revisão à sua lei de segurança nacional, que está em vigor desde 2009, no sentido de a “aproximar e quiçá ultrapassar – se é que isso é possível – a lei de Hong Kong”.

PEQUIM “FARÁ TUDO O QUE PUDER” PARA ACABAR COM OS PROTESTOS

Eilo Yu, professor do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau (UMAC), concorda com Katchi na possibilidade de o Executivo de Macau querer imitar a legislação de Hong Kong. “Se aplicam a Hong Kong, porque não em Macau? Mais cedo ou mais tarde, Pequim vai coordenar-se com as autoridades de Macau para fazer algo similar”, antevê.

“Na minha opinião, Pequim quer que esta nova lei em Hong Kong pare com os protestos. Fará tudo o que puder através desta lei”, refere Eilo Yu, acrescentando que o Governo chinês “quer acabar com os protestos em Hong Kong, mesmo que tenha o custo de sanções internacionais”.

“A atitude de Pequim é: ‘Não quero saber do princípio um País, Dois Sistemas, só quero que os protestos em Hong Kong acabem através de qualquer meio e avançar para um novo capítulo’”, é assim que o politólogo vê a posição do Governo chinês relativamente às críticas de que a imposição da lei iria quebrar o princípio pensado por Deng Xiaoping. Eilo Yu diz mesmo que Pequim não se importa se a comunidade internacional vir Hong Kong como uma nova Xinjiang, região chinesa onde, alegadamente, o Governo chinês colocou cerca de um milhão de uigures em centros de doutrinação, faz detenções arbitrárias e tem um amplo sistema de vigilância.

À Rádio Macau, o politólogo Larry So também criticou a lei agora em vigor em Hong Kong. “Com a lei de segurança nacional implementada, não poderemos ter qualquer memorial do 4 de Junho, nem nada que seja contra o Governo central. Insultar personalidades ou dirigentes do Governo central também irá contra a lei de segurança nacional e quem o fizer poderá vir a ser acusado por isso”, cita a emissora. “É claro que vão surgir problemas com os países ocidentais. Os Estados Unidos vão cancelar o estatuto especial de Hong Kong, o que significa um problema para o sistema financeiro e para as exportações e importações. Com esta lei, a China sabe que tem este tipo de desvantagem. Mas, em termos de cálculo, ter Hong Kong de volta ao ‘normal’ é muito mais importante. É por isso que toma este risco”, acrescentou o politólogo.

A IDEIA É “IMPOR O MEDO”

Sonny Lo, politólogo de Hong Kong especialista em assuntos das duas regiões administrativas especiais da China, começa por dizer que já estava à espera da intransigência das penas a aplicar com esta nova lei: “A ideia é que haja uma dissuasão máxima para todos os protestos contra o Governo de Hong Kong”.

Lo enumera os alvos da lei: “Os chamados separatistas de Hong Kong e os manifestantes violentos; os separatistas de Taiwan, de Xinjiang e do Tibete; os estrangeiros que colaboram com alguns cidadãos de Hong Kong para cometer crimes contra a segurança nacional; e os residentes do interior da China que podem ir a Hong Kong para cometer crimes relacionados com a segurança nacional”.

O politólogo, que vive em Hong Kong, diz que, “a julgar pelos protestos de hoje [ontem], a quantidade e a frequência dos protestos vai decrescer um pouco”. Será isso fruto do medo desta nova lei? “Sim, acho que a ideia da lei é impor o medo na mente das pessoas de Hong Kong”, responde.

Além disso, a lei também vai ter efeito nas eleições para o Conselho Legislativo de Hong Kong, que acontecem em Setembro. “O meu palpite é que alguns eleitores vão votar, mas outros podem preferir não participar. Acredito que muitos dos eleitores possam não vir a votar porque podem acreditar que mesmo que votem, o voto não será tão influente”, refere. Segundo as previsões de Sonny Lo, a ala democrata não deverá eleger mais de 31 deputados para o LegCo, num total de 70 assentos. “A estratégia de Pequim é usar esta lei de segurança nacional para dissuadir e amedrontar eleitores pró-democracia e fazer com que os manifestantes sejam mais moderados do que dantes”, aponta.

Ao contrário de António Katchi e de Eilo Yu, Sonny Lo não acredita que o Governo de Macau venha a imitar a lei da região vizinha, “tudo ficará na mesma”. Até porque “Macau não constitui nenhuma ameaça para a segurança nacional de Pequim”.

________________

“Macau já está sob controlo”, diz Ng Kuok Cheong

Na opinião do deputado democrata, Pequim não vai impor uma lei de segurança nacional em Macau semelhante àquela que foi agora imposta em Hong Kong. “Não me parece, esta é uma decisão política do Governo central para activamente controlar o que acontece em Hong Kong. Eles vêem que Macau já está sob controlo”, justificou Ng Kuok Cheong ao PONTO FINAL. Porém, ressalva, “no futuro, talvez descubram algumas pessoas que querem fazer actos semelhantes em Macau e, nesse caso, vão pensar nessa possibilidade”. Sobre a manifestação de apoio à lei em vigor em Hong Kong por parte do Governo de Macau, o democrata diz que “é normal”.

A.V.

_______________

Wong Kit Cheng defende lei de segurança nacional em Hong Kong

A deputada Wong Kit Cheng disse, citada pelo jornal Ou Mun, que a lei de segurança nacional está de acordo com o princípio “Um País, Dois Sistemas” e com a Lei Básica de Hong Kong. “A lei de segurança nacional não impede os residentes de Hong Kong de usufruírem da liberdade e dos direitos à manifestação, reunião, expressão e de imprensa”, frisou a deputada, que disse ainda que a lei de segurança nacional de Macau, em vigor desde 2009, “ajudou a sociedade e a economia de Macau a desenvolverem-se rapidamente, e a assegurar habitação da população de Macau”. A deputada disse ainda que os Governos de Macau e Hong Kong devem reforçar a colaboração no âmbito da lei de segurança nacional.

A.V. com M.F.

___________________

“Apesar da paz actual, Macau tem de se preparar para o perigo”, alerta Mak Soi Kun

O deputado Mak Soi Kun usou o exemplo dos protestos em Hong Kong para pedir o reforço da educação patriótica em Macau. Citado pelo jornal Ou Mun, Mak Soi Kun disse: “Apesar da paz actual, Macau tem de se preparar para o perigo e reforçar a educação de amor pela pátria”. O deputado eleito pela via directa sugeriu que os professores, desde o ensino infantil até ao ensino universitário, aprofundem os seus conhecimentos sobre história moderna e história da cultura da China. O deputado diz ainda que se devem “incorporar nos manuais de Macau conteúdos como a segurança nacional e a protecção do ambiente ecológico”. Sobre a lei de segurança nacional de Hong Kong, Mak Soi Kun considera que é “um factor crucial para proteger a administração e segurança contínua do país”. “A segurança nacional é o alicerce da segurança e estabilidade do país”, sublinhou, acrescentando: “Com o surgimento frequente dos recentes episódios de violência e agitação social em Hong Kong, fica ainda mais importante Macau valorizar tudo que tem agora”.

A.V. com M.F.

__________________

Um “remédio especial” para controlar os protestos, considera Chan Hong

Para Chan Hong, “a lei de segurança nacional de Hong Kong demonstra a determinação e a capacidade de o Governo central proteger a segurança do país, combater todos os comportamentos de secessão e subversão do estado, e proteger a implementação estável de ‘Um País, Dois Sistemas’”. A deputada comentou a lei imposta por Pequim ao jornal Ou Mun, descrevendo-a como “fundamental”. Chan Hong, que é presidente da Associação de Educação de Macau, disse que “depois da publicação da notícia sobre a aprovação da lei de segurança nacional, muitos professores começaram a partilhar a notícia”, “mostraram o seu apoio à legislação” e “consideram-na um ‘remédio especial’ para controlar a violência e caos em Hong Kong”.

A.V. com M.F.

_________________

“Não é verdade que a liberdade não tem fronteiras”, diz Zheng Anting

Na opinião de Zheng Anting, a lei de segurança nacional é “importante” para “Hong Kong voltar ao caminho certo. O deputado anteviu, em declarações ao jornal Ou Mun, que a lei “não vai afectar as actividades de comércio e o intercâmbio cultural entre Hong Kong e o exterior” e que, em vez disso, vai “fornecer uma protecção mais forte”. “Não é verdade que a liberdade não tem fronteiras. Ninguém pode tentar destruir a segurança do país e violar os direitos dos outros, em nome da liberdade e usando a democracia como escudo”, afirmou, concluindo que “a manutenção de ordem do país é uma protecção importante para a prosperidade e a estabilidade da sociedade das duas regiões administrativas especiais”.

A.V. com M.F.

__________________

Angela Leong diz que a lei mostra o “amor do Governo central”

Para Angela Leong, a lei de segurança nacional de Hong Kong “foi bem pensada” e “demonstra o amor do Governo central” face à sociedade de Hong Kong. Ao jornal Ou Mun, a deputada referiu que “a legislação destinada à protecção da segurança nacional é imprescindível para assegurar a manutenção da ordem do país, e é a vontade e dever comum dos residentes de Hong Kong e Macau, e até do povo de todo o país”. Para Angela Leong, a lei vai permitir a “recuperação da prosperidade e estabilidade da sociedade de Hong Kong”.

A.V. com M.F.

_____________________

Si Ka Lon pede mudanças na lei de Macau

O deputado Si Ka Lon pediu ao Governo uma “optimização do sistema de segurança nacional na futura legislação de Macau”. Ao Canal Macau da TDM, o também delegado de Macau à Conferência Consultiva política do Povo Chinês disse ainda que “deve haver mais publicidade sobre a Constituição e a Lei Básica, especialmente a importância da segurança nacional, em organizações sociais, escolas, e junto dos adolescentes”

A.V.