Após anunciada a decisão do TSI sobre a proibição de dedução do fundo de previdência para o pessoal docente das escolas particulares, a DSEJ afirmou que está a analisar o processo do tribunal e a elaborar as respectivas directrizes para as escolas particulares. Segundo as autoridades, a revisão do quadro geral será incluída no próximo Planeamento para o Desenvolvimento do Ensino Não Superior.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Lou Pak Sang, director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), adiantou que as autoridades estão a analisar o processo do Tribunal de Segunda Instância (TSI) relativamente à decisão, anunciada em Março deste ano, que impede as escolas particulares de substituir a indemnização pela resolução de contrato através do fundo de previdência para o pessoal docente. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o responsável da DSEJ referiu ter já procedido à elaboração das respectivas directrizes destinadas às escolas privadas de forma a que sejam assegurados os direitos às pensões dos docentes.

De acordo com o “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, todas as escolas privadas têm de entregar à DSEJ uma cópia do seu regulamento de avaliação acerca do fundo de previdência para os docentes. Relativamente a essa questão, o vice-presidente da Associação Novo Macau questionou as autoridades de educação sobre eventuais irregularidades dos regulamentos das escolas, nomeadamente em relação a uma cláusula ilegal que possibilita a “dedução da indemnização por despedimento das contribuições”.

Assim, Sulu Sou perguntou à DSEJ se admite essa falha e se irá proceder à verificação dos planos de previdência submetidos pelas escolas particulares de modo a que estas rectifiquem, dentro de um determinado prazo, a cláusula acima referida. “A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura revelou que iria emitir orientações para as escolas. Qual é o conteúdo dessas orientações? Que medidas dispõem as autoridades para impulsionar a participação das escolas particulares no regime de previdência central obrigatório?”, questionou o deputado.

Em resposta, a DSEJ afirmou que os docentes das escolas particulares são o único grupo de empregados do sector privado do mercado laboral que usufruem do fundo de previdência obrigatório, razão pela qual as autoridades explicaram que “existem diferentes interpretações da lei” relativamente à legalidade do plano individual de previdência permitir a dedução da indemnização por resolução do contrato dos docentes, pela quantidade de contribuições, realizadas pelo empregador, no fundo de previdência para os docentes.

Com o objectivo de incentivar às escolas particulares a articulação entre o plano de previdência e o regime de previdência central não obrigatório, que não permite a existência da cláusula de substituição entre o fundo de previdência e a indemnização por resolução de contrato, a DSEJ referiu ter organizado duas sessões de esclarecimentos com os representantes de todas as escolas particulares locais. Segundo indicou a DSEJ, existem actualmente 21 escolas aderentes ao fundo de previdência central não obrigatório.

Sanções para proteger direitos laborais

Quanto ao recente caso do TSI, o docente envolvido revelou ter pedido apoio à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que acabou por não validar a sua queixa. “Considerando a decisão do tribunal, a DSAL admite que a sua interpretação imprecisa da intenção legislativa do ‘quadro’ resultou em desvios no tratamento das queixas, o que levou a um número de queixas anormalmente reduzido ao longo dos anos? A DSAL vai melhorar a situação?”, questionou.

Na resposta da DSEJ, que citou as declarações da DSAL, o organismo afirmou basear-se na lei ao investigar e analisar os casos relacionados com as discussões entre os empregadores e os empregados. Caso surjam infracções por parte do empregador, promete a DSAL, serão exercidas as devidas sanções com vista a proteger os direitos laborais dos empregados.

No caso do TSI, a escola envolvida defendeu que o “quadro” exige apenas às escolas particulares a criação do fundo de previdência para o pessoal docente, e não define as limitações ou respectivas cláusulas das condições desse fundo. Na decisão do TSI, as autoridades reconheceram que esse fundo de previdência serve para proteger os direitos à reforma dos docentes, e não para garantir que essas instituições académicas consigam pagar indemnizações.

Na opinião de Sulu Sou, o caso em questão mostrou que terá havido em outras escolas particulares desvios na implementação do “quadro”, vigorado já há cerca de oito anos. “As autoridades devem reforçar a clarificação desse ‘quadro’ nas escolas e entre os docentes. Vão fazê-lo? A DSEJ deve proceder à avaliação desse “quadro” e à melhoria do respectivo articulado, para melhor salvaguardar a profissão e a vida dos docentes na aposentação. Quando é que vai fazê-lo?”, perguntou o deputado.

Em resposta, a DSEJ garantiu continuar a revisão da implementação e do efeito do “quadro”, ajustando determinados regulamentos consoante a evolução da sociedade e do desenvolvimento do sector de educação. A revisão e emenda do “quadro”, acrescentou, serão incluídas na próxima fase do Planeamento para o Desenvolvimento do Ensino Não Superior.