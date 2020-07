Regresso à normalidade só “com vacina eficiente”, avisa Lo Iek Long

As autoridades de Macau estão em negociações com Hong Kong para aliviar restrições de circulação de pessoas entre as duas regiões, mas o regresso à normalidade depende de vários factores, nomeadamente uma vacina eficiente contra a Covid-19. Lo Iek Long garantiu que a extensão de quarentena obrigatória no território vizinho até 7 de Agosto não deve afectar a possibilidade de introdução de novas medidas de circulação entre Macau e Hong Kong.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long, garantiu ontem que a extensão de quarentena obrigatória para residentes de Macau à entrada de Hong Kong, até 7 de Agosto, não irá colocar em causa as negociações, entre as autoridades das regiões vizinhas, no sentido de aliviar as restrições de circulação de pessoas. O representante dos Serviços de Saúde assinalou, em conferência de imprensa, que ainda não há “uma decisão final” sobre a possibilidade de reabertura das fronteiras com as regiões vizinhas.

“O Governo de Hong Kong anunciou ontem que a observação médica será obrigatória até 7 de Agosto, mas isso não significa que as negociações entre as autoridades de Macau e da região vizinha tenham sido em vão. Esta medida é apenas a continuação das medidas actuais e não vai afectar as negociações com Hong Kong, que continuam. Quanto às nossas possibilidades de reabertura com as regiões vizinhas ainda não temos uma decisão final”, começou por dizer Lo Iek Long.

Sobre eventuais ajustes na política de prevenção e controlo em Macau, Lo Iek Long recordou o conselho que Zhong Nanshan, especialista em doenças respiratórias, deixou às autoridades, quando esteve reunido com representantes de diferentes serviços para partilhar a sua experiência na luta contra o SARS. “Enquanto especialista de doenças respiratórias, Zhong Nanshan fez a sua análise à situação local e apresentou as suas propostas para um ajustamento das medidas em Macau. O seu maior foco foi na prevenção, no sentido de evitar uma recaída, ou seja, temos de guardar bem a nossa porta. Por um lado, temos de recuperar a economia, mas temos de ter em conta que a prioridade é a prevenção da epidemia em Macau”.

Questionado sobre o regresso à normalidade no território, o médico assumiu ter algumas dificuldades para fazer previsões, nomeadamente quando a situação a nível mundial continua incerta e ainda não há uma vacina. “Estamos a discutir como é que podemos levantar essas políticas de restrição e facilitar a entrada e a saída, estamos a acompanhar esta situação, claro que precisamos de ter uma nova vacina, para além disso, precisamos de medicamentos para tratamento das lesões da Covid-19, mas está tudo ainda na base de estudo, esperamos por uma vacina. Até ao momento tivemos sucesso com as medidas implementadas. Estamos em estreita comunicação com as regiões vizinhas. Para quando um regresso à normalidade? Não temos um calendário; depois de termos uma vacina eficiente podemos voltar à normalidade”, referiu Lo Iek Long, acrescentando que não é fácil fazer previsões nesta altura.

Uma opinião partilhada por Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, com um exemplo concreto sobre o uso obrigatório de máscaras em certos locais. “Fizemos sempre algumas revisões sobre as instruções para o uso de máscaras, só que no momento em que estávamos a actualizar estas instruções surgiram novos casos em Pequim que podiam afectar as regiões vizinhas. E por isso ainda não achamos que devemos baixar a guarda na questão da obrigatoriedade do uso de máscara em certos locais”, explicou Leong Iek Hou.

Sem casos locais há 94 dias consecutivos e apenas um paciente em tratamento na enfermaria de isolamento do Hospital Conde S. Januário, Macau tem neste momento 1386 pessoas a cumprir quarentena obrigatória nos hotéis designados, indicou Leong Iek Hou, adiantando ainda que “no dia 29 de Junho entraram mais 87 pessoas em quarentena e no dia 30 de Junho recebemos mais 119 pessoas para observação médica”.