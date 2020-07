Nova lei prevê prisão perpétua para crimes que ameacem segurança nacional

A prisão perpétua poderá ser aplicada por crimes cometidos em Hong Kong que ameacem a segurança nacional e a justiça chinesa terá jurisdição para julgar os delitos mais “graves”, segundo indica a lei adoptada pela China.

Horas depois do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional ter aprovado, por unanimidade, a nova lei de segurança nacional para Hong Kong e do Presidente chinês, Xi Jinping, ter promulgado o diploma, o conteúdo exacto da lei começou aos poucos a ser conhecido. A nova legislação, que levanta muitos receios junto da oposição de Hong Kong, prevê também a criação por Pequim de uma agência de segurança nacional naquele território.

As forças da oposição temem que esta nova lei irá representar um recuo sem precedentes nas liberdades nesta ex-colónia britânica, que dispõe actualmente de um estatuto autónomo.

A nova legislação, ratificada apenas pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional e sem consulta do Conselho Legislativo de Hong Kong, prevê a punição para quatro tipos de crime cometidos contra a segurança do Estado: actividades subversivas, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras visando colocar em perigo a segurança nacional.

Neste capítulo específico, os tribunais da China continental poderão encarregar-se directamente dos casos em três possíveis cenários: se forem casos complexos de ingerência estrangeira, se forem casos “muito graves” ou se existirem “ameaças graves e reais” à segurança nacional.

“Tanto a agência de segurança nacional como [as autoridades de] Hong Kong podem solicitar que o caso seja reenviado para a China continental e a acusação será iniciada pela Suprema Procuradoria Popular (a última instância de acusação e investigação na China) e o julgamento terá lugar no Supremo Tribunal” da China, de acordo com o diploma.

A nova legislação acrescenta igualmente: “Não importa se a violência foi utilizada ou foi em forma de ameaça, os líderes ou os autores de (crimes) graves serão condenados a prisão perpétua ou a uma pena mínima de dez anos de prisão”. “O Governo de Hong Kong não tem autoridade sobre a agência de segurança nacional em Hong Kong e dos seus funcionários quando estes estão a desempenhar as suas funções ao abrigo desta lei”, prossegue o diploma.

A nova legislação admite ainda que certos casos relacionados com a segurança nacional possam vir a ser julgados à porta fechada, sem a presença de um júri em Hong Kong, caso existam segredos de Estado em jogo. Nestes casos concretos, a nova lei admite que as decisões dos tribunais possam ser tornadas públicas.

Lusa