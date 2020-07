Levar comida e alento a quem falta quase tudo 

Há quase um ano que Gilberto Camacho tem em marcha uma operação de recolha de refeições e alimentos que são depois distribuídos entre trabalhadores migrantes que enfrentam, em cada dia, um quadro de pobreza difícil de estancar. O coordenador da Macau ECOnscious conta com a colaboração de um hotel, de um café e uma padaria, para fazer chegar, sobretudo à comunidade filipina, um apoio que só a sociedade civil vai conseguindo assegurar.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Contornar o desperdício alimentar e estender um gesto solidário àqueles a quem escapou trabalho e sustento. Gilberto Camacho começou, em Setembro de 2019, a recolher refeições em hotéis e restaurantes, para depois distribuir entre trabalhadores migrantes, sobretudo da comunidade filipina. A premissa surge de uma consciência ecológica e solidária, da percepção de uma evidente assimetria na sociedade local, entre o tanto de uns e o quase nada de outros. Quase um ano depois, há um acréscimo daqueles que necessitam de ajuda, mas também uma quebra no negócio da restauração, que estanca a propensão solidária. São três os estabelecimentos que colaboram com a iniciativa de Camacho, coordenador da Macau ECOnscious. E não tem sido fácil ampliar a rede daqueles que doam pão, refeições e algum alento.

“Todos sabemos a comida que desperdiçamos. Se nós próprios não desperdiçamos, testemunhamos isso todos os dias nos restaurantes de Macau. Planeta, só temos um, somos sete biliões de pessoas e nem todos nasceram com a mesma sorte. Há uns que comem mais, uns que comem menos e outros que não comem. Portanto, se a comida vai para o lixo, então vamos dar a algumas pessoas que precisem da comida”, enquadra Gilberto Camacho, o engenheiro informático que, em 2016, fundou a Macau ECOnscious, empresa ligada à protecção ambiental.

O impulso inicial para a recolha e distribuição de alimentos e refeições surgiu de um encontro, em Portugal, com o fundador do projecto Refood. “Há dois anos estive com o coordenador do Refood, em Lisboa, o senhor Hunter Halder, um americano já reformado que vive em Portugal. Ele explicou-me a iniciativa dele e eu quis transportar a ideia para Macau. Eles têm uma comunidade muito maior do que nós em Macau, nós aqui vamos fazendo a conta-gotas, porque nem todos estão muito virados para a ideia de ofertar comida, apesar de quererem colaborar, têm sempre receio de intoxicar alguém. É um bocado a mentalidade chinesa de que não fazer é melhor do que fazer, porque não fazendo, não corremos nenhum risco”.

Camacho arrancou com a iniciativa em nome próprio e com apoio de dois cidadãos filipinos, que o ajudam na recolha de refeições e alimentos e depois os distribuem na comunidade. Actualmente, são três, os estabelecimentos que fazem as doações. “Três têm o meu contacto. Quando há um volume de comida considerável, telefonam-me e eu depois coordeno com as pessoas que vão lá buscar a comida. No caso do hotel, vou eu, mas nos outros casos, eu coordeno com as pessoas que trabalham comigo. Quando é buffet [no caso do hotel], dá para umas 20 refeições. Quando é a padaria ou outro estabelecimento mais pequeno, dá para cinco, 10 refeições”.

Além do hotel e da padaria, há ainda um café que colabora com o projecto da ECOnscious. “No café, a pessoa é muito consciente, raras vezes faz cinco, 10 pratos a mais. Quando isso acontece, telefona-me e vamos lá buscar a comida”. A distribuição, dependente dos contactos feitos pelos estabelecimentos, acontece em média uma vez por semana. Gilberto não sabe precisar quantas famílias estarão a beneficiar da iniciativa. “Não sei dizer porque alguns dos filipinos estão na mesma família. Nós também aceitamos donativos, houve quem oferecesse um saco de 50 quilos de arroz, de forma anónima. E eu dou aos filipinos”.

“TEMOS ESSA CLASSE MAIS BAIXA A QUE NINGUÉM DÁ VALOR, MAS SÃO O SUSTENTO DE MACAU”

Os destinatários são sobretudo da comunidade filipina? “Sim, filipina, indonésia. Temos essa classe mais baixa a que ninguém dá valor, mas são o sustento de Macau, ninguém faz o trabalho que eles fazem. Empregadas domésticas, e por aí fora, nenhum português quer fazer isso. É um certo respeito e agradecimento, nestas alturas difíceis. Quando precisamos deles, são muito bons, quando não precisamos deles, jogamos para o lixo. Não é assim, são humanos como nós”, assinala Gilberto Camacho, que diz já ter enfrentado o escárnio de quem não entende a iniciativa.

Sendo certo que as dificuldades dos trabalhadores não-residentes se agravaram este ano, num quadro de pandemia e acréscimo de desemprego, também é certo que subiste algum receio de pedir ajuda. “Habitualmente lido com a comunidade filipina, eles são mais reservados porque têm sempre receio de cometer alguma ilegalidade, de meter o pé na argola e serem deportados. Eles têm família nas Filipinas, que sustentam, vivem 10 numa casa e ainda conseguem mandar dinheiro todos os meses para as Filipinas, para ajudar a família. Noto dificuldades na comunidade filipina, até porque alguns perderam o emprego e não conseguem voltar a casa”.

Pode-se dizer que estão a ajudar mais pessoas, nos últimos meses? “Sim, posso dizer que sim. Existe um silêncio, da parte dos filipinos, mas não quer dizer que não estejam a sofrer”. Em sentido contrário à necessidade, a crise na restauração veio reduzir as doações. “Os restaurantes estão a ter mais cuidado com o desperdício alimentar. Embora mais pessoas precisem, tem havido também menos negócio. Com excepção da padaria, onde começámos há três, quatro meses, já a pandemia estava no auge. Mas o hotel com que eu colaboro tem tido menos buffet”.

Sobre o facto de frequentemente partir da sociedade civil este tipo de intervenção junto dos mais carenciados, Gilberto Camacho descarta ilusões. “Eu respondo a essa pergunta da mesma maneira que respondo em relação à limpeza que fazemos nas praias. Em Macau, estamos muito habituados ao Governo, se o Governo não faz, nós não fazemos. Não pode ser, o planeta é de todos, Macau é de todas as pessoas que vivem em Macau, todos temos que ter iniciativa própria. Se eu esperasse pelo Governo para me dar apoios para eu fazer a limpeza das praias, até hoje não tinha feito nenhuma, e já fizemos 19 limpezas nas praias. Gastei 100, 200 patacas em cada limpeza, na compra dos sacos. Mas tem que ser feito, alguém tem que o fazer”.

Todas as actividades que Gilberto Camacho – que trabalha numa escola local – organiza, surgem no âmbito da Macau ECOnscious, empresa que criou em 2016, associada à protecção ambiental, que comercializa produtos sustentáveis. “Eu fundei a associação primeiro, só depois formei a empresa, porque a associação não tinha apoios nenhuns e eu tinha, de alguma maneira, que ter dinheiro para gerir a actividade. Então a Macau ECOnscious faz uns pequenos negócios. Algumas empresas compram-me sacos e tupperwares biodegradáveis, e, deste dinheiro, retiro uma percentagem para pagar os sacos e luvas que usamos para limpar as praias”.

Sem produção própria, a empresa comercializa produtos “a estabelecimentos que prentendem fazer o ‘shift’ entre o plástico e o esferovite para material biodegradável, como sacos, caixas, talheres. Estamos a tentar colocar objectos como escovas de dentes feitas de bambu. Temos uns 15, 20 clientes, empresas locais”, conta Gilberto Camacho.