Ella Lei quer esclarecimentos sobre número de cozinheiros não-residentes nas concessionárias

A deputada Ella Lei perguntou às autoridades se vão especificar o número de cozinheiros residentes e não-residentes que é permitido nas seis concessionárias de jogo, de modo a que se disponibilizem determinados cargos para os locais. Segundo dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), disponibilizados em Julho de 2019, o número de cozinheiros não-residentes nas seis concessionárias totalizou 2.841. De acordo com a interpelação de Ella Lei, as operadoras devem ter condições para proporcionar parte desses cargos aos trabalhadores locais.

Devido ao impacto da epidemia, a deputada revelou que alguns restaurantes dos hotéis, que suspenderam temporariamente o seu funcionamento, impuseram férias sem vencimento aos cozinheiros, havendo ainda registos de casos em que os cozinheiros terão sido pressionados para se despedirem e, posteriormente, serem contratados cozinheiros que são remunerados diariamente. Face ao despedimento de cozinheiros residentes, Ella Lei mostrou-se preocupada com o possível agravamento da situação após o regresso dos trabalhadores não-residentes.

Dada a interrupção do funcionamento de determinados restaurantes das concessionárias, Ella Lei perguntou ao Governo se planeia lançar formações de aperfeiçoamento profissional dedicadas aos cozinheiros afectados. A deputada sugeriu às autoridades para financiarem a formação dos cozinheiros que foram obrigados a tirar férias não remuneradas com vista a “aliviar a sua carga financeira, melhorar as competências dos recursos humanos do sector da restauração e incentivar o desenvolvimento de carreira dos trabalhadores locais”.

M. F.