Xi Jinping promulga lei de segurança nacional em Hong Kong

O Presidente da China, Xi Jinping, aprovou ontem a lei de segurança nacional em Hong Kong, informou a Xinhua. A decisão levantou várias críticas na União Europeia, levando Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, a pedir à comunidade internacional para respeitar o direito da China de garantir a segurança nacional na região administrativa especial.

O texto da controversa lei de segurança nacional em Hong Kong, que críticos acusam de visar a oposição pró-democracia da região semi-autónoma, vai ser incorporado à Lei Básica, informou a agência noticiosa oficial Xinhua. O projecto de lei foi ratificado pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, um órgão submetido ao Partido Comunista Chinês (PCC), ignorando o Conselho Legislativo de Hong Kong.

Desenvolvido em apenas seis semanas, o conteúdo exacto da lei ainda é desconhecido para os quase 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong. Segundo o Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, a lei de segurança nacional não é retroactiva, mas a sentença máxima é a prisão perpétua. “Não há cláusulas referentes à retroactividade, a menos que o acto criminoso seja de natureza contínua”, avançou.

O Departamento para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo chinês afirmou, em comunicado, que a lei constitui uma “espada” que paira sobre as cabeças daqueles que ameaçam a segurança nacional. “Para os membros da pequena minoria que ameaça a segurança nacional, esta lei será uma espada pairando sobre as suas cabeças”, apontou.

A lei visa punir “actos de secessão, subversão, terrorismo e conspiração com forças estrangeiras para comprometer a segurança nacional”. “Esperamos que sirva como um obstáculo para impedir que as pessoas causem problemas e que não permita que Hong Kong seja usada como ferramenta para dividir o país”, disse Tam Yiu-Chung, o único representante de Hong Kong no Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional.

Fontes citadas pelo jornal South China Morning Post (SCMP) e pela emissora pública RTHK informaram que a lei poder entrar hoje em vigor, data em que se assinala a transferência do território da soberania britânica para a chinesa, que ocorreu em 1997.

A Assembleia Popular Nacional estará agora a debater a inserção da lei no Anexo III da Lei Básica de Hong Kong e incluiria penas de prisão perpétua por “actos de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras para pôr em risco a segurança nacional”, segundo aqueles órgãos de comunicação. O SCMP acrescentou que a lei foi ratificada com o voto unânime dos 162 membros do Comité Permanente do legislativo chinês.

União Europeia critica, Carrie Lam pede respeito

A União Europeia deplorou a aprovação do texto, assumindo que esta é uma questão “muito grave”, que exigirá uma resposta, a ser concertada com os parceiros internacionais. “Esta lei ameaça seriamente comprometer o alto grau de autonomia de Hong Kong e ter efeitos negativos na independência do sistema judicial e no Estado de direito, e deploramos esta decisão”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, durante uma conferência de imprensa no final de uma cimeira entre UE e Coreia do Sul, por videoconferência.

Também a presidente da Comissão Europeia deplorou o facto de a China ter aprovado a controversa lei apesar das várias advertências da comunidade internacional, UE incluída. “Deixámos claro em diversas ocasiões, incluindo nos nossos contactos directos na semana passada com a liderança chinesa, que a nova legislação não está conforme com a lei básica de Hong Kong nem com os compromissos internacional da China. Para nós é um assunto muito grave e estamos seriamente preocupados”, declarou Ursula von der Leyen, na mesma conferência de imprensa.

A Amnistia Internacional afirmou ontem em comunicado que a aprovação da lei representa uma grande “ameaça” aos direitos humanos em Hong Kong e que “a partir de agora a China terá o poder de impor as suas leis contra qualquer um que considerar suspeito de cometer um crime”. “A velocidade e o sigilo com os quais a China adoptou essa legislação aumentam o medo de que Pequim tenha criado uma arma de repressão para usar contra críticos do Governo, incluindo pessoas que apenas expressam as opiniões de maneira pacífica”, disse o chefe da organização para a China, Joshua Rosenzweig. Acrescenta que o objectivo de Pequim é “governar Hong Kong por medo” e que a lei pode acabar punindo candidatos do movimento pró-democracia que se candidatam ao Conselho Legislativo de Hong Kong em Setembro próximo.

Chris Patten, último governador da colónia britânica de Hong Kong, considerou que a aprovação por Pequim da lei da segurança nacional põe fim à política ‘Um País, Dois Sistemas’. “Esta decisão que ultrapassa a legislação de Hong Kong marca o fim do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ (…). Isto vai estrangular o ‘primado da lei’ na cidade apresentando-se como um confronto entre o que se passa na China e o sistema legislativo de Hong Kong e que permitiu que a cidade funcionasse como um dos polos financeiros mais importantes da Ásia”, disse Chris Patten.

Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, disse ontem numa reunião da ONU que a “comunidade internacional deve respeitar” o direito da China garantir a segurança nacional na região administrativa especial. “Eu exorto a comunidade internacional a respeitar o direito do nosso país (República Popular da China) a garantir a segurança nacional e as aspirações de estabilidade e harmonia da população de Hong Kong”, disse Carrie Lam. As declarações da governante constam de uma mensagem gravada em vídeo e difundida na abertura da 44.ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra.

Carrie Lam acrescenta que a lei da segurança nacional aprovada pela Assembleia Nacional Popular, em Pequim, e promulgada pelo chefe de Estado visa apenas uma “pequena minoria”. “(A lei) não visa mais do que uma pequena minoria de pessoas que enfrentam a legislação, enquanto que a vida, os bens, as liberdades e os direitos fundamentais da enorme maioria dos residentes de Hong Kong serão protegidos”, disse Carrie Lam.

Pró-democratas de Hong Kong dissolvem partido Demosisto

O partido político pró-democracia de Hong Kong Demosisto anunciou ontem a dissolução na sequência da aprovação pelo Parlamento de Pequim da controversa lei da segurança nacional aplicada à região administrativa especial. “Após deliberações internas decidimos dissolver (o partido) e cessar toda a actividade devido às circunstâncias”, comunicou a formação partidária através de uma mensagem divulgada através da rede social Twitter. O anúncio da dissolução do partido ocorre poucas horas depois de quatro líderes partidários, Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo e Agnes Chow terem anunciado a demissão do Demosisto.

O partido foi fundado pelos estudantes de Hong Kong em 2014 contra a interferência de Pequim no sistema político e social da ex-colónia britânica. Segundo Pequim, o partido agora dissolvido é acusado de receber apoio de “potências estrangeiras” e de personalidades políticas internacionais. “Eu vou continuar a defender a minha casa – Hong Kong – até que eles me reduzam ao silêncio e me eliminem da face da terra. Um destino fatídico é-nos apresentado, as dificuldades pessoais são imprevisíveis e temos de as enfrentar com coragem. Anuncio a minha renúncia como secretário-geral do Demosisto e a minha partida do Demosisto. Realizarei o meu protesto a título pessoal”, escreveu Joshua Wong na rede social Facebook.

