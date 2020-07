Suspeitas de branqueamento de capitais sem sustentação devido a mensagens apagadas, diz CCAC

Na sessão de ontem do julgamento do caso de alegado esquema de fixação de residência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), o investigador do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) que está a ser inquirido indicou que o organismo não tem informações para sustentar a acusação de branqueamento de capitais devido ao facto de a mulher de Jackson Chan ter eliminado mensagens suspeitas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O investigador do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) que está a ser inquirido no Tribunal Judicial de Base (TJB), no âmbito do caso do alegado esquema de fixação de residência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), indicou que o organismo não encontrou informação para sustentar as suspeitas de branqueamento de capitais devido ao facto de Angela Ip, mulher de Jackson Chang, ter apagado mensagens suspeitas. Na sessão de ontem, o CCAC indicou ainda que acredita que a mulher e a filha do antigo presidente do IPIM tinham um tratamento “privilegiado” na empresa de Ng Kuok Sao.

O investigador disse desconhecer o conteúdo das mensagens apagadas por Angela Ip. Icília Berenguel, advogada da mulher de Jackson Chang, perguntou ao investigador do CCAC: “Encontrou algum teor que indicasse que Angela Ip falou com Ng Kuok Sao para pedir favores ao primeiro arguido [Jackson Chang]?”. O representante do CCAC, que foi inquirido nas últimas três sessões, disse que não, devido às mensagens eliminadas.

A defesa focou-se nos cargos de Angela Ip e de Julia Chang, mulher e filha de Jackson Chang, na empresa de construção de Ng Kuok Sao. O CCAC acredita que os postos serviam para encobrir o pagamento de subornos ao antigo presidente do IPIM. Segundo o representante do CCAC, no caso de Angela Ip, os alegados benefícios tinham a ver com o facto de a mulher de Jackson Chang ter a possibilidade de não ir à empresa e trabalhar a partir de casa e receber 15 mil patacas por um emprego em part-time.

Já sobre a filha de Jackson Chang, o CCAC diz que, mesmo com atrasos e faltas injustificadas na empresa de Ng Kuok Sao, Julia Chang recebia um suplemento no salário, o que, alegadamente, não acontecia com outros funcionários.

Durante a sessão, o advogado de Júlia Chang, Rui Moura, acusou o CCAC de falta de coerência na apreciação de documentos. O causídico falou em “dualidade de critérios” e alertou que “a investigação não serve para acusar”. Em causa está o facto de a testemunha ter desvalorizado documentos que alegadamente justificam as faltas da arguida.

O julgamento no TJB é retomado amanhã de manhã. Em causa está, recorde-se, um alegado esquema de fixações de residência. A acusação alega que Ng Kuok Sao e a sua mulher terão usado empresas para dar autorizações de residência temporária em Macau a pessoas que não teriam condições de as conseguir, cobrando taxas e dividindo os lucros com Jackson Chang através da mulher e filha. Jackson Chang, actualmente em prisão preventiva, está acusado de 18 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais. Há, no total, 26 arguidos.