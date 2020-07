Novo Macau reitera protecção dos direitos laborais dos docentes em reunião com a DSAL

A Associação Novo Macau exigiu às autoridades que optimizem a investigação das denúncias laborais apresentadas pelos docentes das escolas particulares, de modo a proteger os seus direitos laborais. Chan Chon U, subdirector substituto da DSAL, garantiu que as autoridades irão organizar sessões de esclarecimento sobre as directrizes de fundos de previdência, que serão anunciadas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) nas escolas privadas.

No último mês de Março, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) decidiu que não é permitido substituir a indemnização por resolução do contrato sem justa causa de docentes pelo fundo de previdência das escolas particulares. O professor envolvido revelou ter recorrido à DSAL, mas a sua queixa foi rejeitada. Numa reunião com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que decorreu ontem, a Kam Sut Leng, presidente da Novo Macau, apontou também para o número reduzido de denúncias sobre esses dois fundos que a DSAL registou desde a entrada em vigor do “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, em 2012.

Por parte da DSAL, as autoridades afirmaram reconhecer a decisão do TSI, e que serão organizadas sessões de esclarecimentos em escolas privadas após a conclusão da elaboração das respectivas directrizes da DSEJ, em Julho deste ano. Além do assunto de fundo de previdência, a DSAL irá proceder à divulgação de informações, propostas pela associação, relativamente a questões como a declaração de licença sem vencimento, compensação para trabalho de horas extraordinárias e licença de maternidade ou paternidade.

A Novo Macau reiterou que as directrizes, que serão lançadas pela DSEJ, “não são vinculativas” em relação ao fenómeno de as escolas particulares substituírem esses dois fundos dos docentes. Com vista a melhor proteger os direitos dos docentes, a associação pediu à DSAL que, ao analisar denúncias semelhantes no futuro, seja rigorosa com o cumprimento da decisão do TSI e da original intenção legislativa do “Quadro”. Apelou ainda às autoridades a uma revisão sobre o conhecimento e a compreensão da “Lei das relações de trabalho” e do “Quadro”, para melhor proteger os direitos laborais dos docentes.