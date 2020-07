Justiça americana nega provimento ao recurso de Ng Lap Seng em caso de corrupção que envolve a ONU

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América não deu provimento a um recurso interposto por Ng Lap Seng, a propósito da sua condenação a uma sentença de quatro anos de prisão por corromper dois embaixadores das Nações Unidas para construir um centro de conferências da ONU em Macau. O milionário de Macau, que fez fortuna no sector imobiliário, está actualmente preso em Allenwood, na Pensilvânia.

Ng Lap Seng, milionário de Macau ligado ao ramo do imobiliário, viu ser recusado o recurso que apresentou junto do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América para reverter a condenação de que foi alvo em 2017, por corrupção. Na altura, o empresário foi considerado culpado por ter corrompido dois embaixadores das Nações Unidas para que fosse construído um centro de conferências, patrocinado pela ONU, em Macau.

De acordo com a agência Reuters, o Supremo Tribunal americano decidiu na segunda-feira não dar provimento ao recurso interposto por Ng Lap Seng, fazendo com que a decisão de 2017 se mantenha. Os juízes americanos não comentaram a decisão. Ng Lap Seng foi considerado culpado de crimes de suborno, branqueamento de capitais e corrupção. Além disso, na altura, o milionário foi condenado a pagar uma multa de um milhão de dólares americanos, cerca de oito milhões de patacas, e a restituir 1,5 milhões de dólares americanos, cerca de 12 milhões de patacas.

O magnata presidente do grupo San Kin Yip, de 72 anos, está actualmente no estabelecimento prisional de Allenwood, no Estado americano da Pensilvânia, e deverá ser libertado em Janeiro de 2022.

Em causa neste processo judicial está o pagamento de 1,3 milhões de dólares americanos, mais de dez milhões de patacas, a John Ashe, que presidiu à 68.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, entre Setembro de 2013 e Setembro de 2014, e a Francisco Lorenzo, adjunto do embaixador da República Dominicana na ONU. Em troca, os dois homens tinham como missão ajudar Ng Lap Seng e os seus cúmplices na concretização de um projecto de centro de conferências patrocinado pela ONU em Macau. Para que o projecto avançasse, durante dez anos, John Ashe, que morreu em 2016, submeteu ao secretário-geral da ONU documentos defendendo a necessidade de construir o centro de conferências em Macau, projecto que não chegou a avançar.

Segundo a Associated Press, Paul Clement, advogado do empresário de Macau, argumentou perante o Supremo Tribunal norte-americano que o seu cliente estava apenas a pedir apoio formal para que fosse construído o centro de conferências, e não a corromper os dois embaixadores da ONU.

O caso fez com que, em 2015, as Nações Unidas cancelassem o Fórum Global, realizado pela Aliança Mundial das Cidades contra a Pobreza, que deveria acontecer em Macau. O evento estava agendado para a RAEM e acabou por ser cancelado devido ao caso de corrupção envolvendo Ng Lap Seng. O então secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, confessou-se, na altura, “chocado” com os contornos do escândalo. O magnata de Macau chegou a fazer parte da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), de onde saiu em 2018, quando já estava preso nos Estados Unidos.

Ng Lap Seng e as conotações com o crime organizado

Um relatório confidencial encomendado em 2010 pela empresa de consultoria de Steve Jacobs, ex-director executivo da Sands, descrevia o empresário Ng Lap Seng como “tóxico” devido a alegadas ligações a tríades e redes de prostituição. Depois de ter sido acusado de corrupção, a Sands China quis avaliar os riscos de estabelecer negócios com o empresário. O documento, elaborado pela consultora Steve Vickers, deixou claro: “A reputação de Ng e as suas relações são bem mais tóxicas do que as do típico magnata chinês de Macau (…) Recomendamos à Sands que proceda com extremo cuidado em qualquer relação que estabeleça, já que associar-se com ele pode representar um grande risco para a reputação[da empresa]”. Segundo o relatório, Ng Lap Seng é visto como um “senhor do crime de Macau” e uma das figuras que controlavam o tráfico internacional de prostituição na cidade. O empresário era descrito como bem conectado politicamente, tanto em Macau como na China. Na altura, o então advogado do empresário, Kevin Tung, reagiu ao relatório dizendo que se baseava apenas em rumores.

As ligações a Bill Clinton

O relatório elaborado pela empresa de Steve Jacobs, em 2010, destaca as doações feitas por Ng Lap Seng ao Partido Democrata norte-americano, durante a Administração de Bill Clinton. Na imprensa norte-americana, as doações levantaram polémica por, alegadamente, terem origem ilícita. O relatório citava um artigo do Wall Street Journal que indicava que, graças a essas doações, Ng visitou a Casa Branca por dez vezes e teve pelo menos um encontro com o então Presidente Clinton.

Parceria com Donald Trump não tinha carácter formal

Em 2016, o Wall Street Journal noticiou que Ng Lap Seng esteve ligado também a Donald Trump. A notícia dizia que o empresário de Macau se tinha juntado a Trump e a outros investidores em 2001, para garantirem uma das licenças para operar casinos em Macau. Segundo o jornal norte-americano, o grupo planeava operar a partir do Hotel Fortuna, que pertencia a Ng Lap Seng, para depois investir cerca de 1,4 mil milhões de dólares caso lhe fosse atribuída uma das licenças. Porém, na altura, o PONTO FINAL verificou que não existia uma ligação formal entre Ng e Trump. O nome de Ng Lap Seng não surgiu entre os proponentes da candidatura à concessão de jogo e, além disso, fontes ouvidas pelo PONTO FINAL garantiram que o magnata de Macau não participou em qualquer reunião relacionada com o concurso ou em qualquer discussão dos méritos da proposta do consórcio a que Donald Trump esteve ligado. O anterior escândalo relacionado com o financiamento da campanha de Bill Clinton terá aconselhado a uma maior discrição durante processo de atribuição das novas concessões de jogo em Macau.

Membro da Fundação Mário Soares, mas sem que ninguém o conhecesse

O empresário de Macau também faz parte do Conselho Geral da Fundação Mário Soares. Porém, segundo noticiou a revista Visão em 2016, no seio do organismo criado pelo antigo presidente da República de Portugal ninguém o conhecia. Actualmente, o nome de Ng Lap Seng ainda está no site da Fundação Mário Soares, na área dos membros do Conselho Geral. Em 2016, a Visão falou com Carlos Barroso, secretário-geral da fundação, que afirmou não saber quem era o empresário de Macau nem quem o tinha escolhido para o Conselho Geral, acrescentando que não existiam registos da presença de Ng Lap Seng em reuniões ou nos financiamentos da mesma. Carlos Barroso admitiu na altura que o lugar de Ng pudesse estar ligado às doações feitas nos anos iniciais do organismo.

