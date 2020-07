IC introduz 55 novas manifestações no inventário do património cultural intangível 

Com o propósito de reforçar a sua salvaguarda, o Instituto Cultural acrescentou ao inventário do património cultural intangível um conjunto de 55 manifestações, que serão agora alvo de consulta pública. Dividida em quatro categorias, a lista integra expressões culturais como a Dança do Dragão, o Cheng Ming, o Arraial de São João, as celebrações de Pak Tai ou a confecção do Aluá, doce da gastronomia macaense em risco de extinção.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

O Instituto Cultural (IC) inseriu 55 novas manifestações no inventário do património cultural intangível, com o propósito de reforçar a sua salvaguarda e identificar as manifestações que “requerem conservação”, anunciou ontem o organismo. Na lista apresentada, figuram expressões de carácter performativo como a Dança do Dragão ou a Dança Folclórica Portuguesa. Na categoria das práticas sociais e religiosas encontram-se algumas das celebrações mais emblemáticas da comunidade chinesa, como o Cheng Ming, o Qixi ou a Abertura da Tesouraria de Kun Iam; mas também manifestações de matriz católica como a Procissão de Santo António e o Arraial de São João. Na extensa lista podem ainda encontrar-se o fabrico de pivetes ou a confecção do Aluá, doce tradicional que integra o receituário da gastronomia macaense. As manifestações contidas no inventário seguem agora para consulta pública, sendo depois inscritas na Lista do Património Cultural Intangível, por despacho da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, onde figuram actualmente 12 manifestações.

Divididas em quatro categorias, as 55 manifestações incluem expressões artísticas e de carácter performativo; prácticas sociais e religiosas, rituais e eventos festivos; Conhecimentos e Práticas relativos à Natureza e ao Universo; e Práticas e Técnicas Artesanais e Tradicionais. Escreve o IC que, se algumas manifestações foram objecto de um levantamento sistemático e de um processo de selecção levado a cabo pelo organismo nos últimos anos, “através de trabalho de campo, entrevistas orais e avaliação de especialistas”, outras “foram propostas por comunidades locais ou a título individual”.

Garante o organismo que todas as manifestações cumprem os requisitos de inventariação nos termos da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, no que toca às suas formas de expressão, estado de conservação e valor cultural, tendo as mesmas sido inventariadas após consulta do Conselho do Património Cultural.

De acordo com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural, “só podem ser objecto de inscrição na Lista do Património Cultural Intangível as manifestações inventariadas”, sendo que “a proposta de inscrição na Lista do Património Cultural Intangível é objecto de consulta pública, a qual decorre em prazo não inferior a 30 dias, a fixar por despacho do Chefe do Executivo”. Findo o processo, “a inscrição na Lista do Património Cultural Intangível é efectuada por despacho do Secretário que tutela a área da cultura, a publicar no Boletim Oficial da RAEM, ouvido o Conselho do Património Cultural”.

INVENTARIAÇÃO ONDE TUDO CABE

“Nestas coisas do património, destas listas, e quando se quer meter tudo, é como com as medalhas em Portugal, deixam de ter valor quando toda a gente é medalhada. Aqui é o mesmo, se vamos dizer que tudo é património, então ainda há mais coisas que podem ser património”, diz Fernando Sales Lopes, surpreendido com a extensão do conjunto de manifestações incluídas no inventário. O historiador e investigador das tradições locais considera que as manifestações agora inventariadas “são coisas que até já podiam ser [património intangível] há muito tempo, são manifestações culturais tradicionais de Macau, religiosas, sejam católicas ou da religião popular chinesa, portanto, se vierem a ser património é muito interessante”.

Para o especialista em relações interculturais, algumas das inserções na lista terão relevância patrimonial questionável. “A Festa de São Martinho é uma coisa que tem uma tradição muito recente, podia ser antiga nas casas das pessoas, a assar umas castanhas. Está aqui, mas, se não estivesse, não fazia diferença nenhuma. Não é um património de realçar”. Já a Festa da Imaculada Conceição, tem, assinala o historiador, presença singular no território. “Não é que haja grandes comemorações em Macau, mas é interessante porque, em todo o Sudeste Asiático e não só, Macau é o único sítio onde a Imaculada Conceição é festejada. Depois temos o Ching Ming, que já podia ser património há muito tempo, a Festa das Raparigas Solteiras, o Bolo Lunar, a mesma coisa”. Já o Fabrico e Pintura de Azulejos Portugueses, desencadeia a interrogação: “Não sei se isto é uma actividade da Casa de Portugal, se o que é. Não conheço como tradição de Macau, esta cultura de fazer estas coisas portuguesas”.

Se, por um lado, Sales Lopes compreende a introdução do Fabrico de Pivetes – “foram a grande indústria de Macau, no final do século XIX, princípio do século XX, tem uma técnica especial, tal como os panchões, era daqui que se exportava para o resto do mundo” –, já a Confecção de Biscoitos, “não faz sentido”. Há uma ausência de critério? “Diria que há um critério, que é, tudo aquilo que é de Macau passa a ser património, é o que me parece, porque isto é uma listagem completa das festas tradicionais de Mascau, as que não são, passam a ser”.

MACAU, “UMA CAIXINHA ONDE SE GUARDAM TRADIÇÕES”

O historiador assinala, contudo, a relevância de preservar as tradições da comunidade chinesa que entretanto se diluiram na China continental. “São tradições seculares e de grande significado, porque a maior parte delas realiza-se hoje em Macau e já não se realiza noutros sítios. Como, por exemplo, coisas que foram destruídas durante a Revolução Cultural, e que foram proibidas. Com a perseguição religiosa, Macau acabou por ser, e é, uma caixinha onde se guardam tradições. Essas estão aqui [na lista], são as celebrações de Pak Tai, de Sin Fong, estas são muito merecidas”. E ironiza: “As outras também podem ser, a malta gosta de bolos, ok, pastéis de nata, não estou contra isso. Acho muito bem que se tenha esta lista de património, que seja bem estudada e que não seja tudo por igual, porque não é, umas coisas valem mais que outras, umas têm que ser mais protegidas que outras”, defende.

Sales Lopes dá o exemplo de uma manifestação cultural já raras vezes avistada no interior da China, e que em Macau mantém vitalidade. “Aquela que está em extinção já há muito tempo na China é a Dança do Dragão. Só em Macau é que se faz e em mais lado nenhum”. Já o “Festival das Lanternas, continua a comemorar-se, mas não como se comemorava nos campos, na China”. O investigador conclui que “o que interessa, é preservar as coisas em si, não é: agora a gente já tem 400 coisas que são do património. Mas e depois? Está a ser tratado como deve ser? As pessoas identificam-se com ele? As coisas são muito complexas, neste aspecto. ‘A posteriori’ tem de haver uma análise como deve ser. Isto é uma lista, vale o que vale, é uma lista”.

As 12 manifestações actualmente inscritas na Lista do Património Cultural Intangível são: Ópera Cantonense, Canções Narrativas de Naamyam, Música Ritual Taoista, Teatro em Patuá, Crença e Costumes de A-Má, Crença e Costumes de Na Tcha, Festival do Dragão Embriagado, Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, Procissão de Nossa Senhora de Fátima, Preparação do Chá de Ervas, Escultura de Imagens Sagradas em Madeira e Gastronomia Macaense.

____________________

Um doce de Natal em risco de extinção

Entre as 55 manifestações agora incluídas no inventário do património cultural intangível figura a Confecção do Aluá, doce que integra o receituário da Gastronomia Macaense. A escolha “cria uma curiosidade, saber porquê, porquê destacar isto. De qualquer forma, é um acontecimento que é de louvar. Pelo menos, é mais um. Queria ver outros pratos, outras guloseimas macaenses a terem o mesmo reconhecimento”, assume Miguel de Senna Fernandes. O presidente da Associação dos Macaenses conta que o doce, a que chama Aluar, teve “sempre várias versões. Os chineses também tentaram fazer o seu, mas nitidamente é de inspiração macaense. Os sabores têm um pendor de doce português, só que entra outro tipo de condimentos, que fazem com que o doce seja local. Tradicionalmente, era um doce de Natal, mas hoje em dia as pessoas consomem-no em qualquer altura do ano”.

Luís Machado considera a inserção do Aluá no inventário que agora segue para concurso público (ver texto principal), uma possibilidade de travar o seu desaparecimento. “Acho muito bem, porque é também um doce característico da gastronomia macaense que está em risco de extinção, há muito poucas pessoas que o sabem confeccionar. E acho muito bem que o Instituto Cultural tenha essa preocupação. Penso que a preservação é a principal razão para terem nomeado somente esse prato, que é um doce que tem origem na Índia portuguesa, e que foi trazido para Macau pelos primeiros navegadores”.

O presidente da Confraria da Gastronomia Macaense descreve um doce “muito complicado de fazer, muito demorado, que dá muito trabalho. Um doce muito calórico, mais para alturas frias, que se come no Natal, em pequenos quadradinhos”.

S.G.

Manifestações no âmbito das Expressões Artísticas e de Carácter Performativo

Dança do Dragão

Dança do Leão

Dança Folclórica Portuguesa

Canções da Água Salgada

Percussão Baatyam

Manifestações no âmbito das Práticas Sociais e Religiosas, Rituais e Eventos Festivos

Procissão do Senhor Morte

Procissão de Santo António

Arraial de São João

Procissão de São Roque

Festa de São Martinho

Festa da Imaculada Conceição

Festival da Primavera

Festival das Lanternas

Oferenda de Sacrifícios ao Tigre Branco no Dia do Despertar dos Insectos

Cheng Ming (Dia de Finados)

Tung Ng (Festival de Barcos-Dragão)

Regata de Barcos-Dragão

Qixi (Festa das Raparigas Solteiras)

Yu Lan (Festa dos Espíritos Esfomeados)

Chong Chao (Festival do Bolo Lunar)

Chong Yeong (Culto dos Antepassados)

Festividades do Solstício de Inverno

Celebrações de Seak Kam Tong

Abertura da Tesouraria de Kun Iam

Celebrações de Tai Wong

Celebrações de Pao Kung

Festividades de Kun Iam

Celebrações de Pak Tai

Festividades do Dia do Buda

Celebrações de Tam Kong

Celebrações de Sin Fong

Celebrações de Lou Pan

Celebrações de Kuan Tai

Celebrações de Hong Chan Kan

Celebrações de Va Kong

Manifestações no âmbito dos Conhecimentos e Práticas relativos à Natureza e ao Universo

Artes Marciais de Tai Chi

Artes Marciais de Wing Chun

Artes Marciais de Choi Lei Fat

Manifestações no âmbito das Práticas e Técnicas Artesanais e Tradicionais

Fabrico e Pintura de Azulejos Portugueses

Fabrico de Porcelana Cantonense

Microgravura em Porcelana

Escultura de Figuras em Massa

Fabrico de Pivetes

Carpintaria Seong Ká

Confecção do Cheongsam Chinês

Confecção de Vestidos de Casamento Chineses

Confecção de Pastéis de Nata

Confecção de Doces de Barba de Dragão

Confecção de Pastelaria Chinesa

Confecção de Biscoitos de Amêndoa

Confecção de Bolos de Casamento Tradicional Chinês

Confecção de Molhos Tradicionais Chineses

Confecção de Frutas em Conserva

Gastronomia Macaense – Confecção do Aluá

Confecção de Massas de Jook-Sing