Hush!! regressa com liberdade para gritar e meia centena de artistas locais

O programa de actividades de música ao vivo do festival “Hush!! Concertos de Verão 2020” arranca no próximo sábado no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 2, e prolonga-se até Agosto com concertos em diversos pontos da cidade. A edição deste ano conta com um total de 50 artistas locais, uma feira de indústrias criativas, workshops musicais e um concurso de curtas-metragens.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Num ano atípico para os espectáculos de música ao vivo em Macau devido à pandemia, os concertos vão regressar, finalmente, no próximo fim-de-semana, com o início das actividades musicais do “Hush!! Concertos de Verão 2020”, e prolongam-se até Agosto com um espectáculo com bandas locais no Largo do Leal Senado. Organizado pelo Instituto Cultural (IC) e co-organizado pelo Instituto para os Assuntos Municipais, a edição deste ano do festival apresenta um programa com 50 artistas locais em vários pontos da cidade, nomeadamente o Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais n.º 2, a Praça do Centro de Ciência, o Terraço da Ponte 9 e o Largo do Senado. Para além dos concertos, o evento conta ainda com uma feira de indústrias criativas, workshops musicais e o concurso de curtas-metragens “Hush!! 300 segundos”.

Depois de arrancar oficialmente com uma série de concertos online no passado dia 21 de Junho, o programa de actividade de música ao vivo do festival “Hush!!” começa no sábado com o workshop de percussão “Aprender Asalato e Handpan”. O evento vai realizar-se no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais, n.º 2, entre as 11h30 e as 13h00, com uma formação sobre instrumentos de percussão, nomeadamente o Asalato e o Handpan, conduzida pelos elementos da banda Asura, um grupo de Macau dedicado à promoção de instrumentos musicais tribais e de World Music. Em declarações ao PONTO FINAL, Dave Wan, dos Asura, explicou alguns detalhes sobre a formação. “Vamos ter um total de 30 pessoas a participar neste workshop, onde vamos ensinar as habilidades básicas de cada um dos instrumentos, o Asalato e o Handpan, e depois disso vamos tocar todos juntos. No final da formação, os Asura vão tocar uma música original de forma a ensinar aos participantes algumas das bases do improviso”, referiu Dave Wan. Para o mesmo dia, está agendado uma série de concertos com bandas locais que lançaram os próprios videoclipes. No evento intitulado “MV & Eu” vão tocar os Single Path (20h00), os Rebel Rabbit (20h30), os Amulets (20h55) e FIDA (21h20).

No domingo, vai decorrer a palestra de Joe Lei “O Que as Letras Podem Dizer Além de Amor?” Entre as 17h00 e as 19h00, o compositor e professor de teoria musical de Macau vai partilhar um pouco da sua experiência enquanto letrista de artistas como Eason Chan, Joey Yung, Jacky Cheung, Ronald Cheng, Twins, Sammi Cheng, Andy Hui, assim como o seu processo criativo na composição de temas como “Rotten Mud”, “Lonely Christmas”, ou “Rascal”.

“Este workshop pretende mostrar às pessoas que há uma grande variedade de temas para escrever nas canções, para além da temática do amor entre homens e mulheres”, começou por dizer Joe Lei ao PONTO FINAL, acrescentando que vai ter apenas 40 participantes, apesar das 130 inscrições. “Apenas 40 pessoas vão poder participar por causa das medidas de prevenção da Covid-19. Os conselhos que vou apresentar sobre a composição de letras para música que vão para além de temas amorosos, é a questão da observação do mundo que nos rodeia. Basta olhar em redor para identificar os problemas que afectam as pessoas, nomeadamente a pandemia, mas não só. Quando era mais novo escrevi várias canções pop em Hong Kong e a maioria dessas músicas tinha aqueles conceitos básicos do amor, e fartei-me dessa temática. Por isso, nos últimos 10 anos o meu foco foi mais nos problemas sociais, na guerra, ou mesmo sobre problemas ambientais. Creio que a observação é dos elementos mais importantes na composição de temas que vão para além do amor. Mas não é apenas uma questão de observação interior, mas também de compaixão pelo mundo.”

De noite, realiza-se a série de concertos intitulada “Nova Onda Musical 1”, que gira em torno dos trabalhos produzidos no âmbito do Programa de Subsídios para a Produção de Álbuns de Música Originais, com as bandas Kenny Chit (20h00), Gracy Lam (20h25), Germano Ku (20h50) e Sean Pang (21h15).

Pequeno concerto de metal ‘à capella’

Depois de uma semana sem música, o programa do festival regressa a uma sexta-feira, 10 de Julho, com um workshop de canto sobre diferentes estilos de gritos na música mais extrema no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais, n.º 2. O evento “Metal Growl” realiza-se entre as 20h00 e as 22h30 e está aberto a maiores de 13 anos, com direcção de Big Daddy S., vocalista dos Luktomo. Do “growling” ao “pig squeal”, o músico irá ensinar algumas das diferentes técnicas de controlo do mecanismo básico do sistema vocal humano de forma a orientar os participantes a produzirem diferentes tipos de gritos. “Muitas pessoas têm a ideia de que os gritos no Metal podem prejudicar a garganta e a voz dos vocalistas, e por isso têm medo de gritar. Neste workshop vou contar um pouco sobre a história dos gritos na música e como trabalhar o sistema vocal humano para berrar sem medo. O meu objectivo é colocar as pessoas à vontade para gritar”, afirmou Shane, vocalista dos Luktomo, e conhecido por Big Daddy S..

Para além da respiração, Shane assinalou a importância das cordas vocais, a projecção de voz e de um aquecimento que todos os músicos devem fazer para proteger a garganta. “Espero fazer um pequeno concerto de metal ‘à capella’ com os participantes. É isso que quero e vou mostrar-lhes como gritar em estilos diferentes. Consigo gritar em 5 estilos de metal distintos, nomeadamente Hardcore, Screamo, High Scream, Growling e Pig Squeal”, acrescentou o músico, lamentando, no entanto, as restrições de participação no seu workshop por causa da pandemia. “Houve mais de 50 inscrições no workshop, mas só podemos juntar 25 pessoas por causa da epidemia”, referiu.

No dia seguinte realiza-se entre as 19h30 e as 22h30 o concerto “Duendes Cantores no Teatro – Concerto de Canções de Musicais” com as actuações de músicas originais da Associação de Representação Teatral Hiu Koc – “22° North Latitude”; Associação de Teatro Long Fung – “Adeus” e “A Vida Moderna dos Peixes”; Teatro de Lavradores – “Motorista de Autocarro”; Associação de Plano Sonhoso – “Dreamers Go! Go!”; Jordan Cheng – “Viagem através de musicais” e The Dancer Studio Macau – “Eu sou um cantor”.

O fim-de-semana encerra com um workshop de produção de música electrónica com Mark Lam e o concerto “Nova Onda Musical 2” com as bandas B_Gei3 (20h00), Forget the G (20h30) e Blademark (21h30).

Ansiedade no regresso aos palcos após pandemia

Meses depois do último concerto, a banda local Blademark regressa aos palcos no dia 12 de Julho como cabeças de cartaz da “Nova Onda Musical 2”. O grupo liderado por Fortes Pakeong Sequeira vai apresentar-se com uma nova formação, e muita vontade de apresentar serviço com novas canções. De regresso à banda estão o baterista Fu e o guitarrista Jason. “Vai ser o nosso primeiro concerto este ano. Temos ensaiado e fizemos um concerto online, sentimo-nos bem, saudáveis. Em relação à química da banda tem sido complicado porque apesar de ser um regresso de dois elementos há novas músicas e eles ainda se estão a adaptar à dinâmica das canções”, referiu Fortes Pakeong Sequeira ao PONTO FINAL, assinalando depois a importância deste regresso aos palcos. “Depois de um período complicado por causa do contexto da pandemia em que ficámos sem concertos, este espectáculo parece ser um pequeno passo no regresso à normalidade. Estamos um pouco nervosos com o concerto, mas ansiosos para sentir a energia do público. Vai ser especial voltarmos a tocar juntos. Queremos muito mostrar às pessoas as novas canções”, completou.

Entre os dias 18 e 19 de Julho vai realizar-se a “HUSH!! X Feira das Indústrias Criativas” na Praça do Centro de Ciência de Macau, entre as 15h00 e as 21h00, onde serão montadas cerca de 100 tendas para a venda de produtos criativos e artesanais locais, e petiscos. Para além disso, vão decorrer concertos de jazz, folclore, música electrónica e pop até ao final da tarde. No dia 18 de Julho as actuações começam com Flashlight (15h30) e prosseguem com GAG TOO MORE (15h50), Soulomix (16h15), Covenant (17h05), Peach Punk (17h30), João Jazzin’ Samba (18h20), SKETCH (19h00) e Dr. Jen (19h45). Já no dia seguinte o palco será partilhado pelos Hoi Hou Hong (15h30), Loiz. P (15h50), Hon Chong Chan Jazz Trio (16h15), HERBS (17h05), Iron Son (17h35), 80 e tal (18h30), #FFFF99 Champagne Yellow (19h00) e Achun (19h40).

Amálgama de estilos para criar bom ambiente

No último fim-de-semana deste mês, a programação do festival tem agendado para dia 25 de Julho uma série de concertos no Terraço da Ponte 9 intitulada “Concerto ao Pôr do Sol” com as bandas Dat Trio (18h00), A Little Salt (18h35), Why Oceans (19h35), akitsugu fukushima (20h15) e Burnei (20h55). Em declarações ao PONTO FINAL, o guitarrista dos Dat Trio, François Girouard, assegurou que a banda vai apresentar um alinhamento de canções de forma a “criar um bom ambiente” ao final da tarde. Em relação ao alinhamento das canções, as pessoas podem esperar sempre uma enorme variedade musical, pois não tocamos apenas um género musical, tocamos Jazz, Bossa Nova, Pop, Fado. Ainda não decidimos quais as canções que vamos apresentar porque também estamos a preparar outros concertos neste momento. Mas será de certeza uma amálgama de estilos para criar um bom ambiente”, afirmou o músico canadiano.

Pelo segundo ano consecutivo, os Dat Trio vão actuar no “Hush!!” depois de uma apresentação na praia de Hac Sá debaixo de um sol abrasador. Apesar da elevada probabilidade de a situação se repetir este ano, o músico mostrou-se confiante numa boa prestação da banda. “Quando tocamos assim, o suor da testa escorre-nos para os olhos e torna-se complicado porque não conseguimos ver praticamente nada, nem mesmo as partituras. Mesmo assim, estas dificuldades acabam por me dar mais energia para tocar. É mais difícil fisicamente, mas ao mesmo tempo é um desafio que me dá motivação. No ano passado tivemos um concerto fantástico no Hush!!. Em primeiro lugar acho que tocámos muito bem, foi ao ar livre, havia imensas pessoas, com uma brisa na praia de Hac Sá, e foi simplesmente maravilhoso, ficámos encantados por nos terem convidado novamente para tocar este ano”.

O festival encerra no dia 2 de Agosto no Largo do Leal Senado com o concerto “Hot Wave na Cidade” das bandas Avidya (16h05), Chapter 2 (16h30), Free Yoga Mats (16h55), Scamper (18h15), Ariclan (19h00) e LAVY (19h50). No último dia do festival está agendada ainda a cerimónia de entrega de prémios da competição de vídeos curtos “”HUSH !! 300 Segundos” em que os participantes são desafiados a gravar um vídeo a tocar ou a cantar qualquer tipo de música. O concurso está aberto até dia 27 de Julho.