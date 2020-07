Governo de Macau apoia lei de segurança nacional em Hong Kong

O Governo da RAEM manifestou ontem o seu “forte apoio” à legislação de segurança nacional aplicável a Hong Kong, afirmando em comunicado que “esta medida se reveste de extrema importância para a estabilidade social”

“A defesa efectiva da soberania nacional, da segurança do país e dos interesses de desenvolvimento, bem como a protecção da Constituição (da República Popular da China) e da Lei Básica (da Região Administrativa Especial de Hong Kong) são garantes da ordem constitucional na RAEHK e a essência para a concretização bem-sucedida do princípio Um País, Dois Sistemas”, pode ler-se no comunicado .

O Governo de Macau considera também que a legislação está “de acordo com a lei e em conformidade com a situação real da RAEHK, respeitando o alto grau de autonomia e os direitos fundamentais e liberdades dos residentes de Hong Kong”.

Depois de lembrar que legislação idêntica está já em vigor em Macau, o comunicado do Governo conclui: “Sem a segurança do Estado, não existirá segurança nas regiões administrativas especiais. (…) É igualmente importante continuar a elevar o nível de consciencialização dos residentes sobre a segurança nacional, unir forças entre todos os sectores para a defesa firme da Constituição e da Lei Básica, as quais garantem a ordem constitucional na RAEM, promovendo-se o sucesso da concretização do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características próprias de Macau”.

O vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), Edmund Ho, considera que a aprovação da lei é um “grande acontecimento e muito significativo” para um novo patamar do desenvolvimento do princípio ‘Um País, Dois sistemas’. Em comunicado, o antigo Chefe do Executivo da RAEM destacou ainda a importância de “preservar, defender e apoiar” a lei de segurança nacional em Hong Kong como “uma estratégia fundamental para ajudar aquela região a sair da situação confusa e difícil em que se encontra e alcançar a estabilidade, a longo prazo”, acrescentando que o diploma “veio colmatar lacunas jurídicas e reforçar áreas onde o regime era fraco, definindo claramente o limite que não pode ser transposto em termos de segurança nacional”.