Fundo de Pensões registou 14 mil milhões na carteira de investimento internacional em 2019

Até ao final de 2019, o Fundo de Pensões registou, com os activos financeiros do Regime de Aposentação e Sobrevivência, cerca de 14 mil milhões no valor de mercado da carteira de investimento internacional, e aproximadamente 1,5 mil milhões de patacas nos proveitos escriturados, com uma taxa de retorno de 12,7%.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Ermelinda Maria da Conceição Xavier, presidente do Conselho de Administração do Fundo de Pensões (FP), anunciou que, através dos activos financeiros do Regime de Aposentação e Sobrevivência, o organismo registou, até ao final de 2019, cerca de 14 mil milhões de patacas no valor de mercado da carteira de investimento internacional, e aproximadamente 1,5 mil milhões de patacas nos proveitos escriturados. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U, aquela responsável referiu que o FP continuará a analisar diferentes planos de investimento para melhorar a sua solvabilidade no futuro.

O deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) levantou a questão da solvabilidade financeira do Fundo de Pensões no futuro. Desde 2015, indicou, que as contribuições para o Regime de Aposentação e Sobrevivência do Fundo de Pensões não conseguem suportar as despesas relacionadas com as pensões de aposentação e de sobrevivência. Segundo um relatório sobre esse regime, estima-se que os activos financeiros do FP se esgotem no final do ano 2032, com um passivo de 213,75 mil milhões de patacas relacionado com encargos de aposentação.

Para assegurar a estabilidade de rendimentos, Lei Chan U perguntou ao Governo se planeia realizar uma injecção de capital na carteira de investimento internacional do FP, e se já existe alguma calendarização. Em resposta, o organismo explicou que, até ao final de 2019, a carteira de investimento internacional e a carteira de depósitos a prazo registavam, respectivamente, 84,36% e 15,34% dos activos financeiros. Dessas duas carteiras, o valor de mercado da carteira de investimento internacional era de 14,066,56 milhões de patacas, e os proveitos escriturados no ano totalizavam 1,587,46 milhões de patacas, o que representa uma taxa de retorno de 12,7%. Desde a sua constituição, a taxa anualizada do retorno calculada representa 5,86%.

Lei Chan U disse que, nos últimos dois anos, a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa tem-se preocupado com a solvabilidade do FP, propondo às autoridades a elaboração de um plano para injectar capital no organismo. Segundo previa o Governo, haverá, em 2027, 8634 funcionários qualificados para a aposentação, o que implicaria uma despesa de 6221 milhões de patacas. “Que planos é que as autoridades têm relativamente ao estado financeiro e à solvabilidade do FP?”, perguntou o deputado.

Na resposta, o FP avançou que as autoridades estão a realizar uma análise e estudo de acordo com o mais recente resultado e relatório actuarial, com vista a determinar a dimensão do futuro portfólio de activos e o plano de injecção de capitais para o regime. Para aliviar a pressão do fluxo de caixa do Regime de Aposentação e Sobrevivência, o Governo da RAEM reservou 700 milhões de patacas no orçamento do ano de 2020 para o Fundo de Pensões.

Para maximizar o retorno diversificado após o ajustamento de riscos, o FP promete continuar a equacionar diversos projectos e estratégias de investimento. Através da valorização de capitais e de capacidade de obtenção de proveitos da carteira de investimento adequada, o organismo procura aumentar a solvabilidade do Fundo de Pensões no futuro.