Sands nega ‘lay off’ e lança feira para estimular economia

O Venetian vai receber, entre 7 e 9 de Agosto, uma feira que contará com a presença de 500 bancas na expo do Cotai. Sem custos para expositores e visitantes, o evento tem como objectivo estimular a economia, frisou Wilfred Wong. Em declarações aos jornalistas, o presidente da Sands China garantiu ainda que a empresa não despediu trabalhadores durante a pandemia.

Pedro André Santos*

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Chama-se Sands Shopping Carnival e será o primeiro evento de carácter comercial e turístico no contexto da pandemia que o Venetian irá receber, juntando cerca de 500 expositores de empresas locais e marcas que operam no hotel-casino. Irá decorrer entre 7 e 9 de Agosto, na expo do Cotai, e visa estimular a economia, aproveitando a segunda ronda de apoio económico que irá arrancar em Agosto, referiu Wilfred Wong

“Precisamos de alguns eventos animadores para relançar não só o Venetian, mas também a economia. A razão pela qual escolhemos Agosto tem a ver com o pagamento do consumo electrónico aos residentes, seria uma boa forma para eles gastarem o dinheiro, aproveitando as promoções. Ajudamos também as PME e os retalhistas do nosso centro comercial a melhorar os seus negócios, porque nos últimos seis meses não tiveram quase nada”, disse o presidente da Sands China, em declarações aos jornalistas.

Questionado sobre eventuais despedimentos durante os últimos meses devido à pandemia, Wilfred Wong garantiu que não houve ‘lay off’, mas confirmou a existência de casos de não renovação de contratos. “Tentamos manter estável a empregabilidade dos residentes locais. Não fizemos nenhum ‘lay off’, mas houve pessoas cujo contrato expirou. Mas isso não é ‘lay off’, são contratos. Dos cerca de 30 mil funcionários estrangeiros, foram centenas [sem renovação de contrato], não é um grande número”, acrescentou o presidente da Sands China.

Para Wilfred Wong, o importante é “estabilizar a economia e assegurar a empregabilidade”, explicando que os trabalhadores não-residentes “servem para complementar a falta de recursos humanos”. Havendo falta de turistas “reduziu-se a necessidade de trabalhadores não-residentes”, acrescentou Wong, garantindo que as alterações “não afectaram o funcionamento”.

Sobre as operações no comércio a retalho, Wilfred Wong referiu que “apenas algumas lojas encerraram de vez”, enquanto outras fecharam apenas temporariamente. “Ainda mantemos uma boa presença em termos de lojas porque oferecemos um reembolso de rendas. Não fecharam muitas, menos de 10. Na verdade, se não há negócio suficiente, por que razão iriam continuar a pagar aos empregados e tudo o resto, não é? Nós compreendemos isso”, frisou.

O presidente da Sands China mostrou-se ainda esperançado por “boas notícias” vindas do Governo relativamente à abertura das fronteiras. “O mais importante é vermos quando é que as autoridades de Hong Kong, Macau, e Guangdong vão avançar com a reabertura das fronteiras. Esperamos que seja o mais rápido possível, claro. Tal como vocês, vou-me informando através das notícias, esperando boas notícias por parte do Executivo”, disse ainda Wilfred Wong, à margem da apresentação do Sands Shopping Carnival. “Com este evento de três dias de larga escala esperamos proporcionar uma plataforma de negócios sem custos para as PME locais e as lojas da Sands. Acredito que ao juntar marcas internacionais às PME do território podemos criar um efeito sinergético que irá ajudar a promover o consumo local, contribuindo para uma recuperação gradual da economia de Macau”, apontou o presidente da Sands China.

O evento é organizado em conjunto com a Câmara do Comércio de Macau, com o apoio da Direcção dos Serviços de Economia, da Direcção dos Serviços de Turismo e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

*com Miguel Fan